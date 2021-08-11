«Челси» – «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал», который состоится 11 августа 2021 года

«Челси»

Лондонский клуб под руководством Томаса Тухеля сделал серьезный прорыв за последние несколько месяцев, а главным результатом этого стала победа в Лиге Чемпионов. Команда имеет хороший подбор игроков и интересуется еще несколькими мировыми звездами. В матче за этот трофей коллектив будет выглядеть фаворитом противостояния, однако недооценивать соперника ни в коем случае игроки «Челси» не должны.

Четвертого августа «Челси» сыграл товарищеский матч с «Тоттенхэмом» (2:2), а первого числа обыграл «Арсенал», так же в товарищеской встрече (2:1).

«Вильярреал»

Испанский коллектив удивил многих футбольных экспертов и болельщиков, проделав огромный путь в Лиге Европы и забрав трофей у более именитых соперников. Вряд ли в ближайшее время у команды будут еще шансы побороться за международные кубки, поэтому этот матч игроки рассматривают как большой вызов для себя. Всех зрителей ждет интересный и напряженный матч с непредсказуемым концом.

Седьмого августа «Вильярреал» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2), а четвертого числа команда уступила «Лестеру» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.71

Ничья – 3.65

Победит «Вильярреал» – 5.6

Статистика

«Вильярреал» не может выиграть уже шесть поединков подряд (включая товарищеские матчи)

Четыре последних матча «Челси» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Испанская команда забивала в девяти последних матчах из десяти поединков

Семь из десяти последних матчей клуба из Лондона закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.71. Лондонский клуб находится на порядок выше своего оппонента по качеству игры и индивидуальному подбору игроков. Предполагаем, что матч будет очень сложный, но победителем выйдет именно Челси.