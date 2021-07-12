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Датские приключения, Саутгейт и серии пенальти, возвращение Бензема. Карта памяти Евро-2020

вчера, 18:55
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Эриксен Кристиан
Эриксен Кристиан
Полузащитник
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Истории, которые приятно рассказывать.

13. Кристиан Эриксен всех напугал

Уже во второй игровой день чемпионата Европы нас всех ждало серьезное испытание: Кристиан Эриксен рухнул на поле в матче с Финляндией и заставил весь футбольный мир пережить несколько неприятных минут. К счастью, все закончилось хорошо, и Кристиан уже вернулся к нормальной жизни, пусть и без футбола. Но было очень страшно.

12. Аномальное количество автоголов

Автором первого гола Евро-2020 стал турецкий защитник Мерих Демирал, который в матче открытия против Италии поразил собственные ворота, положив начало самому богатому на «самострелы» чемпионату Европы. Последний и 11-й по счету автогол в полуфинальном матче Англия — Дания забил капитан датчан Симон Кьер. Поразительно, что на 15 предыдущих Евро в общей сложности было забито 9 автоголов, а тут сразу 11 в одном турнире.

11. Гол Патрика Шика с 45 метров

Форвард сборной Чехии Патрик Шик отличился пятью забитыми голами на Евро-2020, один из которых надолго останется в памяти. В матче группового этапа против Шотландии чешский нападающий поразил ворота Дэвида Маршалла ударом с 45.4 метров. Во-первых, это красиво. Во-вторых, Шик стал автором самого дальнего результативного удара в финальных турнирах Евро — с такой дистанции еще никто не забивал!

10. Лебединая песня Горана Пандева

Пандев дебютировал за сборную Македонии в 2001 году. Некоторые из участников Евро-2020 на момент его дебюта еще не появились на свет. Горан был капитаном Северной Македонии на первом крупном турнире в истории команды, он же стал автором первого гола македонцев на таком уровне, а это уже чистая поэзия. Как и проводы 37-летнего Пандева по ходу матча с Нидерландами: партнеры устроили завершающему международную карьеру вожаку коридор славы.

9. Йоахим Лёв ушел проигравшим

Еще накануне Евро-2020 стало известно, что Ханси Флик заменит Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии, а по-хорошему немцы опоздали с этим кадровым решением лет на пять. Последние турниры Лёва у руля Бундесманшафт получились неудачными: на ЧМ-2018 не вышли из группы, а теперь проиграли в первом раунде плей-офф англичанам. Германия сыграла один сильный матч на турнире — 4:2 против Португалии. В остальном — сплошное разочарование.

8. Искупление Гранита Джаки

Сборная Швейцарии преподнесла едва ли не главную сенсацию Евро-2020, выбив из 1/8 финала действующих чемпионов мира, звездную сборную Франции. Капитан Джака сделал выдающийся вклад в этот результат, он контролировал игру в центре поля, выгрызал каждый мяч и тоном, не допускающим возражений, настраивал партнеров перед каждым очередным раундом столкновения с французами. Не доводилось видеть Гранита таким в рядах лондонского «Арсенала», болельщики которого практически поставили на нем крест. Жаль, что Джака пропустил четвертьфинальный матч с Испанией из-за перебора желтых карточек.

7. Рекорды Криштиану Роналду

Криштиану Роналду мощно выступил на групповой стадии, забив в каждом матче — досталось и Венгрии, и Германии, и Франции. Этих 5 голов хватило португальцу, чтобы стать лучшим бомбардиром Евро-2020 и догнать Али Даеи по количеству международных голов. Теперь у обоих по 109 забитых мячей, но у Роналду еще есть шанс вырваться вперед. Кроме того, КриРо стал первым футболистом, сыгравшим на пяти разных Евро, а также единолично возглавил список самых результативных игроков в истории финальных турниров Евро (13 голов).

6. Взлеты и падения Альваро Мораты

Мората переживал разные моменты по ходу чемпионата Европы, но никогда не оставлял вокруг себя равнодушных. Он упустил роскошные шансы в матче против Швеции, после чего забил Польше и снова промахнулся из убойной позиции. Новый взлет пришелся на матч с Хорватией, где Альваро забил победный гол в овертайме. Полуфинал против Италии — это вся суть Мораты в миниатюре: вышел на замену и сравнял счет, после чего допустил роковой промах в серии.

5. Возвращение Бензема

Возвращение Карима в состав сборной Франции было одной из главных тем перед стартом турнира, и он вполне мог сыграть важнейшую роль в успехе «Трехцветных», если бы не оказался в команде, раздираемой противоречиями и оказавшейся вдалеке от успеха. Но лично Бензема не разочаровал: гол в ворота сборной Германии у него отобрали из-за офсайда, зато португальцам он забил дважды, как и Швейцарии в 1/8 финала. Особенно хорош был первый гол, который напомнил шедевры Денниса Бергкампа. Карим был хорош, пусть и недостаточно хорош, чтобы победить бардак, в центре которого он оказался.

4. Датское приключение

Происшествие с Кристианом Эриксеном сплотило датчан, как сплотила их в 1992 году Лин Вильфорт, больная лейкемией дочка одного из лидеров команды. Окончательного триумфа на этот раз не получилось, но попадание в полуфинал дорогого стоит. А еще Дания забила первый гол на турнире в ворота сборной Англии, когда Дамсгорд отличился потрясающим ударом со штрафного на «Уэмбли». Англичанам пришлось задействовать все свои футбольные и артистические таланты, чтобы не остаться без домашнего финала.

3. Новый сюжетный поворот в триллере о Гарете Саутгейте и сериях пенальти

25 лет назад Гарет Саутгейт допустил роковой промах в серии пенальти полуфинального матча с Германией и лишил Англию домашнего финала Евро-1996. Четверть века спустя Саутгейт вернул должок нации и все-таки вывел «Трех Львов» в домашний финал чемпионата Европы, будучи тренером сборной. Но потом снова случилась серия пенальти и поражение. На этот раз Гарет сам не бил, но тщательно выбирал пенальтистов, двоих даже специально выпустил на замену. И снова ошибся.

2. Чудесный понедельник, 28 июня

Этот день запомнится. Такого яркого и богатого на события игрового дня на крупных турнирах на нашем веку может больше и не случиться: 14 голов, шедевры Бензема и Погба, два овертайма, серия пенальти, поразительный автогол, вылет чемпионов мира. Сначала Хорватия внезапно отыгралась со счета 1:3 матче с Испанией, но уступила в дополнительное время. Затем Швейцария проделала аналогичный трюк в игре с Францией, а потом дотерпела до серии пенальти и отправила «трехцветных» домой. Такой концентрированный футбол — большая редкость, а тут два матча в один день.

1. Итальянская красота

Сборная Италии прошла красивый путь к триумфу. Величие итальянского футбола строилось на иных игровых принципах, но Роберто Манчини научил свою команду быть более романтичной, сохранив фирменную страсть. Сборная Италии была разной: асфальтоукладчиком прошлась по соперникам в группе, предстала уязвимой в матче с Австрией и дерзкой в игре с Бельгией.

В матче с Испанией не все получалось, но итальянцы продолжали верить в себя, а серию пенальти выиграл Джорджо Кьеллини, который затискал бедного Жорди Альбу, когда Феликс Брих проводил между капитанами стандартную процедуру выбора ворот и очередности ударов. Для итальянцев десятилетиями самым красивым в футболе был счет на табло, но на Евро-2020 они расширили свои горизонты. Было восхитительно смотреть на футбол итальянцев и их живые лица с искренними эмоциями.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:36
Финал Италия – Дания смотрелся бы лучше.
амурец
амурец ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 01:50
из сборной 1982 я бы ещё особо выделил Дино Дзоффа
Roman73
Roman73
вчера в 21:14, ред.
Я видел лучшую Италию !
Это было в 1978 , когда Италия победила трижды в группе , а Роберто Бетегга забил каждой из команд в том числе и Аргентине -хозяевам. В 1982 ом, на лучшем Чемпионате Мира в истории Италия была сколь яркой столь сильной и сбалансированной, просто великой . И если я скажу Паоло Росси , то придётся называть весь состав , каждый из них заслуживал по Золотому Мячу. Послушайте музыку..., Клаудио Джентилле, Бранко Барези, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли, нет ! не буду ! там не было слабых мест.
В 1986 Бруно Конти немного состарился и Италия потеряла в креативе, а вот в 1990 ом за них опять можно было болеть . Помните сумасшедшие глаза Скилаччи и его пять голов ! В 1996 Италия оставалась всё ещё великой и интересной благодаря Роберто Баджо, Потом был украденный французами финал 2000 . И Италия опять скатилась в катеначио и скукоту . Пришла Испания и людям стало на кого смотреть . Конечно сегодня они несколько выправили баланс в пользу атаки , но команда в которой главные звёзды Кьелинни и Бонуччи вряд ли поразит креативом. Сегодня они свалили Англию , не допустили торжества мелкого воришки Стерлинга и на этом спасибо.
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:00
Но главный кадр, это когда кьелини сака зашкирку схватил, показав рано вам, щенки ещё чемпионы))
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:07
Роналду-уникум!!!!!!
shlomo
shlomo ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:53
Добра, Вам!...я просто высказал свою точку зрения.... на мой взгляд, это не маразм.... попахивает немного упертостью... но если есть эффект, то пусть будет так.... он точно без работы не останется...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Всё очень чётко и не размыты темы . Коротко и ясно !!!
А я же хочу немного добавить от себя, просто я болею за Ювентус и конечно на виду и слуху два игрока нападения. Это естественно Роналдо и Кьезо которые приняли участие на этом Чемпионате Европы. И оба сыграли очень хорошо, я так считаю, а то что показал Кьезо, такой игры я от него не то что не ожидал, но и никогда не видел. Хочу пожелать ему все таки не заявлять обороты, а больше и больше работать над собой и повышать своё мастерство. Ведь может когда хочет !!! Если бы не классная игра Джанлуиджи Доннаруммы , спасшего свою сборную в двух матчах. Я бы выделил из сборной Италии золотой тандем Бонуччи - Кьеллини , и конечно самоотдачу и прекрасную игру Кьезо !!!
Отдельно хочу поздравить Роналдо который будучи вместе со своей командой дошедшим только до четверть финала ,умудрился стать лучшим голеодором Чемпионата Европы и к тому же стать рекордсменом !!!
Всем Добра !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:46
По поводу Лёва. Иногда это попахивает маразмом как у Ван Гала . Тот тоже от своих принципов не отошел, хотя уже выглядел посмешищем. По его пути идёт Моур
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:45
Этот Евро точно не разочаровал! Его стоило ждать эти 5 лет с момента последнего Евро. Автор статьи действительно обозначил все самые важные моменты этого чемпионата. Лет через 10 её можно снова опубликовать и у некоторых навернутся слёзы от воспоминаний, почти уверен.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:34
Италии совсем немного осталось до великого рекорда
shlomo
shlomo
вчера в 19:09
Спасибо за статью....ну что, есть что запомнить по матчам ЕВРО 2020.... но хочу выделить лично для себя выделить Йоахим Лева....да уехал проигравшим, НО .... самое ценное для Лёва он не отказался от принципов даже на фоне давления и это признак великого тренера: чувствовать, у каких задумок больше потенциала, чем думают все вокруг, а от каких идей нужно отказаться.... немецкий коуч не менял систему после неудачного дебюта на Евро и выжал с ее помощью следующую победу.... мне думается, что Лёв понял: фактическое поражение от Франции не коррелировало с тактикой игры (в первом матче на Евро сборная Германии играла так же лучше соперников....).... Второй тур многое расставил по местам..... Венгрия наказала французов за стерильность, немцы разодрали чемпионов Европы через успешные установки.... и оставалось уверенно пройти последний раунд перед плей-офф.....
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 19:06
Саутгейт физрук века
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:02
Автоголов и правда было много!
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