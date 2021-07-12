Датские приключения, Саутгейт и серии пенальти, возвращение Бензема. Карта памяти Евро-2020

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вчера, 18:55

Истории, которые приятно рассказывать.

13. Кристиан Эриксен всех напугал

Уже во второй игровой день чемпионата Европы нас всех ждало серьезное испытание: Кристиан Эриксен рухнул на поле в матче с Финляндией и заставил весь футбольный мир пережить несколько неприятных минут. К счастью, все закончилось хорошо, и Кристиан уже вернулся к нормальной жизни, пусть и без футбола. Но было очень страшно.

12. Аномальное количество автоголов

Автором первого гола Евро-2020 стал турецкий защитник Мерих Демирал, который в матче открытия против Италии поразил собственные ворота, положив начало самому богатому на «самострелы» чемпионату Европы. Последний и 11-й по счету автогол в полуфинальном матче Англия — Дания забил капитан датчан Симон Кьер. Поразительно, что на 15 предыдущих Евро в общей сложности было забито 9 автоголов, а тут сразу 11 в одном турнире.

11. Гол Патрика Шика с 45 метров

Форвард сборной Чехии Патрик Шик отличился пятью забитыми голами на Евро-2020, один из которых надолго останется в памяти. В матче группового этапа против Шотландии чешский нападающий поразил ворота Дэвида Маршалла ударом с 45.4 метров. Во-первых, это красиво. Во-вторых, Шик стал автором самого дальнего результативного удара в финальных турнирах Евро — с такой дистанции еще никто не забивал!

10. Лебединая песня Горана Пандева

Пандев дебютировал за сборную Македонии в 2001 году. Некоторые из участников Евро-2020 на момент его дебюта еще не появились на свет. Горан был капитаном Северной Македонии на первом крупном турнире в истории команды, он же стал автором первого гола македонцев на таком уровне, а это уже чистая поэзия. Как и проводы 37-летнего Пандева по ходу матча с Нидерландами: партнеры устроили завершающему международную карьеру вожаку коридор славы.

9. Йоахим Лёв ушел проигравшим

Еще накануне Евро-2020 стало известно, что Ханси Флик заменит Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии, а по-хорошему немцы опоздали с этим кадровым решением лет на пять. Последние турниры Лёва у руля Бундесманшафт получились неудачными: на ЧМ -2018 не вышли из группы, а теперь проиграли в первом раунде плей-офф англичанам. Германия сыграла один сильный матч на турнире — 4:2 против Португалии. В остальном — сплошное разочарование.

8. Искупление Гранита Джаки

Сборная Швейцарии преподнесла едва ли не главную сенсацию Евро-2020, выбив из 1/8 финала действующих чемпионов мира, звездную сборную Франции. Капитан Джака сделал выдающийся вклад в этот результат, он контролировал игру в центре поля, выгрызал каждый мяч и тоном, не допускающим возражений, настраивал партнеров перед каждым очередным раундом столкновения с французами. Не доводилось видеть Гранита таким в рядах лондонского «Арсенала», болельщики которого практически поставили на нем крест. Жаль, что Джака пропустил четвертьфинальный матч с Испанией из-за перебора желтых карточек.

7. Рекорды Криштиану Роналду

Криштиану Роналду мощно выступил на групповой стадии, забив в каждом матче — досталось и Венгрии, и Германии, и Франции. Этих 5 голов хватило португальцу, чтобы стать лучшим бомбардиром Евро-2020 и догнать Али Даеи по количеству международных голов. Теперь у обоих по 109 забитых мячей, но у Роналду еще есть шанс вырваться вперед. Кроме того, КриРо стал первым футболистом, сыгравшим на пяти разных Евро, а также единолично возглавил список самых результативных игроков в истории финальных турниров Евро (13 голов).

6. Взлеты и падения Альваро Мораты

Мората переживал разные моменты по ходу чемпионата Европы, но никогда не оставлял вокруг себя равнодушных. Он упустил роскошные шансы в матче против Швеции, после чего забил Польше и снова промахнулся из убойной позиции. Новый взлет пришелся на матч с Хорватией, где Альваро забил победный гол в овертайме. Полуфинал против Италии — это вся суть Мораты в миниатюре: вышел на замену и сравнял счет, после чего допустил роковой промах в серии.

5. Возвращение Бензема

Возвращение Карима в состав сборной Франции было одной из главных тем перед стартом турнира, и он вполне мог сыграть важнейшую роль в успехе «Трехцветных», если бы не оказался в команде, раздираемой противоречиями и оказавшейся вдалеке от успеха. Но лично Бензема не разочаровал: гол в ворота сборной Германии у него отобрали из-за офсайда, зато португальцам он забил дважды, как и Швейцарии в 1/8 финала. Особенно хорош был первый гол, который напомнил шедевры Денниса Бергкампа. Карим был хорош, пусть и недостаточно хорош, чтобы победить бардак, в центре которого он оказался.

4. Датское приключение

Происшествие с Кристианом Эриксеном сплотило датчан, как сплотила их в 1992 году Лин Вильфорт, больная лейкемией дочка одного из лидеров команды. Окончательного триумфа на этот раз не получилось, но попадание в полуфинал дорогого стоит. А еще Дания забила первый гол на турнире в ворота сборной Англии, когда Дамсгорд отличился потрясающим ударом со штрафного на «Уэмбли». Англичанам пришлось задействовать все свои футбольные и артистические таланты, чтобы не остаться без домашнего финала.

3. Новый сюжетный поворот в триллере о Гарете Саутгейте и сериях пенальти

25 лет назад Гарет Саутгейт допустил роковой промах в серии пенальти полуфинального матча с Германией и лишил Англию домашнего финала Евро-1996. Четверть века спустя Саутгейт вернул должок нации и все-таки вывел «Трех Львов» в домашний финал чемпионата Европы, будучи тренером сборной. Но потом снова случилась серия пенальти и поражение. На этот раз Гарет сам не бил, но тщательно выбирал пенальтистов, двоих даже специально выпустил на замену. И снова ошибся.

2. Чудесный понедельник, 28 июня

Этот день запомнится. Такого яркого и богатого на события игрового дня на крупных турнирах на нашем веку может больше и не случиться: 14 голов, шедевры Бензема и Погба, два овертайма, серия пенальти, поразительный автогол, вылет чемпионов мира. Сначала Хорватия внезапно отыгралась со счета 1:3 матче с Испанией, но уступила в дополнительное время. Затем Швейцария проделала аналогичный трюк в игре с Францией, а потом дотерпела до серии пенальти и отправила «трехцветных» домой. Такой концентрированный футбол — большая редкость, а тут два матча в один день.

1. Итальянская красота

Сборная Италии прошла красивый путь к триумфу. Величие итальянского футбола строилось на иных игровых принципах, но Роберто Манчини научил свою команду быть более романтичной, сохранив фирменную страсть. Сборная Италии была разной: асфальтоукладчиком прошлась по соперникам в группе, предстала уязвимой в матче с Австрией и дерзкой в игре с Бельгией.

В матче с Испанией не все получалось, но итальянцы продолжали верить в себя, а серию пенальти выиграл Джорджо Кьеллини, который затискал бедного Жорди Альбу, когда Феликс Брих проводил между капитанами стандартную процедуру выбора ворот и очередности ударов. Для итальянцев десятилетиями самым красивым в футболе был счет на табло, но на Евро-2020 они расширили свои горизонты. Было восхитительно смотреть на футбол итальянцев и их живые лица с искренними эмоциями.