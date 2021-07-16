Саутгейт не первый, кто использовал стратегию замен перед пенальти. История послематчевых одиннадцатиметровых на чемпионатах мира

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вчера, 11:03

Бить ли молодым игрокам послематчевые пенальти? Бить ли вышедшим на замену игрокам в серии пенальти? Рисковать или обойдётся?

В финале прошедшего Евро-2020 в серии послематчевых пенальти произошёл неординарный случай. Сразу двух полевых игроков тренер сборной Англии выпустил на замену на 120-й мин матча. Для того, чтобы они били послематчевые пенальти, возраст этих игроков 21 и 23 года. Всего у англичан в серии били пенальти 3 игрока, вышедших на замену — и все трое не забили. Кстати, у Италии также трое резервистов били пенальти в финале, но лишь один из них не забил. Попытаемся обнаружить и проанализировать, не происходило ли нечто подобное на чемпионатах мира.

Статистика послематчевых пенальти

Для начала несколько общих цифр. Всего в матчах чемпионатов мира послематчевые серии пенальти (для краткости ПМП) пробивались в 30 матчах, начиная с полуфинала ЧМ -82. Последней на сегодня серией является дуэль в четвертьфинале ЧМ -2018 между Россией и Хорватией.

Пробито 279 ударов, забито 196 из них (реализация 70,25%). Для сравнения: в игровое время пробито 247 пенальти, забито 197, реализация почти 80%. В очень усреднённом представлении это означает, что в серии ПМП не забивается каждый третий удар (по любой причине: сэйв, каркас ворот, мимо). Правда, чаще всего зарегистрированы случаи с 2 и с 3 незабитыми ударами в серии — по 8 таких случаев. Только в 6 случаях был не забит всего 1 пенальти. В 5 сериях команды совместными усилиями не реализовали 5 ударов. Трижды в сериях не было забито 4 пенальти.

Самая продолжительная серия из 12 ударов была зафиксирована дважды. Первый раз в самой первой серии ПМП в полуфинале ЧМ -82 между Францией и Германией. На ЧМ -94 Швеция и Румыния повторили этот результат. В обеих сериях игроки не забили 3 удара, счёт серий 5:4. В 1982 году дважды не забили французы. В 1994 году два удара румынских игроков не были реализованы. Все 4 эти неудачи бьющих — это удачные действия вратарей Тони Шумахера (Германия) и Томаса Равелли (Швеция) соответственно.

Самыми скоротечными сериями ПМП были выяснения отношений в четвертьфинале ЧМ -86 и в 1/8 финала ЧМ -2006 — всего 7 ударов было сделано в каждой из этих серий.

В 1986 году сборная Мексики только три удара в серии сделала по воротам всё того же Шумахера (Германия) — забили только один. Немцы же реализовали все свои 4 попытки. Счёт серии 4:1.

В 2006 году сборным Украины и Швейцарии также только 7 ударов понадобилось в сумме для выявления победителя. Бившим вторыми швейцарцам хватило 3 ударов, чтобы расписаться в собственной беспомощности — они не забили ни разу. Это единственная команда, не забившая ни одного гола в серии ПМП. Украинцы же из 4 попыток реализовали 3. Таким образом, серия завершилась со счётом 3:0. Это единственная серия в истории чемпионатов мира, завершившаяся с «сухим» счётом. И это второй случай, когда одна из команд выигрывает серию ПМП с разницей в 3 мяча.

Вышедшие на замену игроки в сериях пенальти

Итак, начнём с замен. Надо сказать, что вышедшие на замену по ходу матча били пенальти с самого первого случая. Травмированный Карл-Хайнц Румменигге вошел в игру при счёте 1:3 в первой 15-минутке экстра-тайма в полуфинале с Францией, на 97-й минуте. На 102-й он забивает гол, даря надежду сборной Германии. И немцы «на зубах» сводят драматичнейший матч к ничьей после 120 минут борьбы. Румменигге бил пятым у немцев, бил после Мишеля Платини, который забил, выведя Францию вперёд 4:3 в серии. Забил и уверенно немецкий форвард. Забил и бивший шестым форвард Хорст Хрубеш — счёт серии стал 5:4, ведь бивший после Румменигге Максим Босси (защитник) не забил, его удар парировал Шумахер. Хрубеш вышел на замену во втором тайме основного времени на 73-й минуте. Так что у сборной Германии два последних удара выполняли резервисты — и забили, и вывели Германию в финал турнира.

Впервые не забил ПМП игрок, вышедший до этого на замену, на ЧМ -86 в четвертьфинале Испания — Бельгия. Вышел на замену 21-летний форвард Олая Элой на 63-й минуте при счёте 0:1. Это был его 6-й матч за сборную, во всех он выходил на замену. Со второго тайма играл испанец Сеньор, полузащитник. Он и сравнял счёт в матче на 84-й минуте. Он и начинал серию ПМП, забив. Элой бил у испанцев вторым и не смог переиграть вратаря сборной Бельгии Жан-Мари Пфаффа.

Два первых удара в серии ПМП у Испании выполняли резервисты, эффективность их ударов 50%. Отметим, что это был первый матч в истории чемпионатов мира, в котором в серии ПМП не был реализован всего 1 удар. И впервые на чемпионатах мира в обеих командах по два удара пробивали в серии ПМП резервисты. Если для 34-летнего защитника Хуго Броса (Бельгия) это был 24-й и последний матч за свою национальную команду (дебют в 1974 г.), то для 24-летнего полузащитника Лео ван дер Эльста это был всего 9-й выход в футболке своей сборной. Брос появился на поле на 82-й минуте. А вот Лео ван дер Эльст вышел после первой 15-минутки в экстра-тайме после смены сторон. Оба бельгийца реализовали свои удары, причём ван дер Эльст бил последним. Бельгия играла в полуфинале.

Первым на чемпионатах мира игроком, вышедшим на замену уже в экстра-тайме и не забившим потом послематчевый пенальти, стал румынский нападающий Даниэль Тимофте. На ЧМ -90 22-летний Тимофте сыграл два полных матча на групповом этапе со сборной СССР и Камеруна. В 1/8 финала с Ирландией (это его 7-й матч за сборную) он вышел на замену на 98-й минуте. Нулевая ничья и серия ПМП. Румыны начинали. Игроки обеих команд били без осечек. Пятым у румын бил Тимофте, и его удар парировал 30-летний Патрик Боннер. В четвертьфинал прошли ирландцы.

Первым, кто вышел на замену незадолго до окончания 120 минут дополнительного времени и пробивал пенальти в серии, был немец Пьер Литтбарски. В четвертьфинале ЧМ -86 с Мексикой 26-летний Литтбарски появился в своём 45-м матче за сборную на 115-й минуте. Удар Литтбарски был четвёртым и последним, на счёте 4:1 серия и закончилась. Литтбарски был отнюдь не новичок в этом деле. Он ведь в возрасте 22 лет сыграл во всех 7 матчах на ЧМ -82, забил гол и с игры в том знаменитом полуфинале с Францией, и в серии пенальти.

Первопроходец Каррагер

А теперь первый особенный случай на мировых чемпионатах. Игрока выпускают на замену на 119-й минуте для пробития пенальти. И это не просто особенный случай. Это был один из витков истории, который повторился на Евро уже в своём преломлении.

Итак, четвертьфинал ЧМ -2006 Англия — Португалия. В сборной Англии в составе что ни имя — «звезда». Не все из них дошли до экстра-тайма и до серии пенальти. Капитана команды Дэвида Бекхэма тренер Свен-Горан Эрикссон заменил на 52-й минуте из-за повреждения. Капитанская повязка перешла к Гари Невиллу. Вместо 31-летнего Бекхэма вышел 19-летний Аарон Леннон, для которого это был 4-й матч в футболке с тремя львами. Через 10 минут после этой замены поле из-за красной карточки покидает 20-летний Уэйн Руни. Нулевая ничья, матч продолжается в экстра-тайме. Да, Луис Фелипе Сколари, тренер Португалии, во втором тайме также заменил своего капитана 33-летнего Луиша Фигу на 23-летнего Элдера Поштигу. А до этого, но также во втором тайме, вышли Уго Виана (23 года) и Симау Саброза (26 лет).

На 119-й минуте швед С.-Г.Эрикссон делает хитрый ход — он заменяет выпущенного ранее 19-летнего Леннона и выпускает 28-летнего Джейми Каррагера, явно с намерением использовать последнего в серии пенальти. Да, пенальти он бил. Но начинали португальцы, первым был Симао, забил. Виана бил вторым, а Поштига четвёртым. Второй и третий свои удары португальцы не реализовали (удар Вианы взял вратарь Пол Робинсон, а Пети пробил мимо). Каррагер бил у англичан четвёртым, оказалось последним. Потому что португальский кипер Рикарду отбил удары и Фрэнка Лэмпарда, и Стивена Джеррарда, и Каррагера. Забил лишь Оуэн Харгривз.

А завершал эту серию ПМП 21-летний Криштиану Роналду, отыгравший весь матч (это была уже его 36-я игра за сборную). Его пенальти поставил точку — 3:1 в серии, далее идёт Португалия. Каррагер стал первым игроком в истории чемпионатов мира, выпущенным специально для пробития послематчевых пенальти, и который не забил этот пенальти.

Это не такая уж и далёкая предыстория нынешних событий. Но некие реминисценции прослеживаются. Было в истории сборной Англии и другое, что связано с послематчевыми пенальти.

Для справки. Всего 4 игрока были выпущены на замену на чемпионатах мира на 119-й минуте. Кроме Каррагера это болгарин Петар Михтарски (с Мексикой на ЧМ -94), швейцарец Мауро Лустринелли (с Украиной на ЧМ -2006) и хорват Милан Бадель (с Англией на ЧМ -2018). Никто из них кроме Каррагера пенальти не бил, а в матче Хорватия — Англия просто самой серий ПМП не было.

Всего дважды тренеры выпускали свежих игроков совсем уж «на флажке» — на 120-q минуте. Оба случая были на ЧМ -2014. Луи ван Гал, тренер сборной Голландии. Сделал супер-психологический удар по коста-риканской сборной в четвертьфинале. Он выпустил запасного вратаря Тима Крула даже не на 120-й, а на 121-й минуте. И удар достиг цели. Психология сработала. Крул взял два удара от маститых костариканцев, Брайана Руиса и Майкла Уманьи. Руис бил вторым, а Уманья пятым, последним. Голландцам пятый удар не понадобился.

В финальном матче ЧМ -2014 Германия — Аргентина, уже после забитого гола в ворота Аргентины, на 120-й минуте нужную замену произвёл Йоахим Лёв — вместо Месута Озила он выпустил 2-метрового (1,98 м рост) Пера Мертезакера в центр обороны. Для последнего это был 104-й матч за сборную, последний в его карьере.

Ну, и еще один интересный факт.

От Англии на ЧМ -2006 до Англии на Евро-2020

Очень много разговоров по поводу того, что нынешний тренер сборной Англии совсем юных пацанов «бросил под танк» — поставил бить последние два пенальти. Ну, как мы видим, иногда дело до пятого бьющего не всегда доходит.

Что касается юности. Маркус Рэшфорд, первый из бивших английских резервистов в финале Евро-2020, проводил уже 46-й матч за сборную, ему 23 года. Это он, 20-летний нападающий, сыграл в 6 из 7 матчей своей команды на ЧМ -2018. Это он вышел тогда на замену на 113-й минуте в матче 1/8 финала с Колумбией. Это он бил вторым послематчевый пенальти у англичан, пенальти он забил, между прочим Давиду Оспине, который взял следующий удар от Джордана Хендерсона.

Джейдон Санчо, 21 год, в финале Евро был его 22-й матч за сборную, в половине из них он выходил на замену. А четвертьфинал с Украиной отыграл полностью.

Букайо Сака, 19 лет, с Италией был его 9-й матч за Англию. С Чехией, Германией и Данией он выходил на замену на Евро-2020.

На 120-й минуте тренер вместо 31-летнего Хендерсона выпустил 23-летнего Рэшфорда. Затем вместо 31-летнего Кайла Уокера вышел 21-летний Санчо. 19-летний Сака был в игре с 70-й минуты.

Были ли на чемпионатах мира случаи, когда все 3 последних удара выполняли в серии ПМП резервисты? Да, и не один. Оба случая были на ЧМ -2018. Это объяснимо, так как появилась четвёртая дополнительная замена в экстра-тайме. В 1/8 финала Дания — Хорватия у датчан все 3 последних удара произвели игроки, вышедшие на замену. Но двое вышли ещё во втором тайме (Лассе Шёне и Николай Йоргенсен), а Микаэль Крон-Дели появился на 98-й минуте. Все трое опытные игроки со стажем. Два последних удара от Шёне и Йоргенсена отразил вратарь Даниел Субашич. Хорватия прошла в четвертьфинал.

Надо сказать, что в матче Дания — Хорватия и у хорватов 3 удара в серии выполняли резервисты. Не 3 последних, просто 3 удара из 5. Андрей Крамарич и Бадель вышли на замену в экстра-тайме на 97-й и 108 минутах соответственно. Йосип Пиварич играл с 81-й минуты. Два из 3 удара от этих резервистов парировал Каспер Шмейхель. Неудача постигла Баделя (бил первым у хорватов) и Пиварича (четвёртый удар).

А другой матч 1/8 финала мы уже упоминали, Колумбия — Англия. У колумбийцев три последних удара выполняли резервисты, но вышли они все во втором тайме: Карлос Бакка на 61-й минуте, Матеус Урибе на 79-й, а Луис Мурьель на 88-й минуте. Все достаточно опытные игроки. Два последних удара от Урибе и Бакка не были реализованы: первый попал в перекладину, а удар второго парировал Джордан Пикфорд.

Два матча, три примера, результат один — два из 3 ударов от резервистов не были реализованы.

В финале Евро-2020 мы уже имеем 3 из 3, причём подряд. Это у Англии. А у Италии всё средневзвешенно — 1 из 3 от резервистов не забит, и били они не подряд друг за другом.

Это всё-таки и лотерея, и психология. Ничем иным тут не объяснишь.

Ведь той же сборной Англии принадлежит и рекорд при пробитии послематчевых пенальти на чемпионатах мира. Самым молодым игроком, пробивавшим в серии ПМП, является Майкл Оуэн.

Это один из интереснейших на события матч в истории чемпионатов мира. Два подряд пенальти с интервалом в 4 минуты — и это уже к 9-й минуте матча. Сольный проход Майкла Оуэна и прекрасный гол. Ответный мяч в компенсированное время первого тайма от Аргентины после шикарнейшего и нестандартного розыгрыша штрафного удара. Ничья 2:2 продержалась до серии пенальти. Но было ещё удаление Бекхэма, с якобы сильно пострадавшим Диего Симеоне. Это был первый в истории чемпионатов мира матч, где жёлтые карточки получили оба вратаря. И если Дэвид Симен (Англия) получил ещё и пенальти в свои ворота за нарушение, то Карлос Роа (Аргентина) стал особым нарушителем. Он единственный в истории Кубка мира футболист, получивший «горчичник» как раз в серии ПМП, перед третьим ударом англичан.

А Майкл Оуэн в возрасте 18 лет 6 месяцев и 16 дней забил не только гол в игре после сольного прохода на 16-й минуте, но и чётко исполнил пенальти в серии. Он бил четвёртым. До него били Алан Ширер (забил), Пол Инс (не забил, вратарь) и Пол Мерсон (это его пытался сбить с настроя перед ударом Роа, за что и получил предупреждение и реализованный пенальти). После Оуэна последним бил Дэвид Бэтти — Роа взял и его удар. Мерсон и Бэтти вышли на замену, причём Бэтти в экстра-тайме на 97-й мин. А на 71-й минуте у англичан появился вместо Грэма Ле Со именно Гарет Саутгейт. Пенальти он не бил уже после 1996 года.

Нелишне будет напомнить, что для Оуэна это был всего лишь 9-й матч за сборную Англии. А на турнире 1998 г. он вышел на последние 5 минут с Тунисом. С Румынией он вышел на 72-й минуте, а на 81-й минуте сравнял счёт, который англичане не удержали. С Колумбией и Аргентиной он уже отыграл полные матчи.

Примеров разного рода, даже из истории самой сборной Англии, предостаточно. И они вроде как взаимоисключающие: либо подстраховаться, либо рискнуть на все. А кто не рискует, тот всю жизнь потом только и вспоминает про незабитый пенальти. Тренер англичан рискнул. Имел право. Это поступок.

Давайте я вам перечислю 20-летних игроков, которые пробивали послематчевые пенальти на чемпионатах мира.

Мануэль Аморос (Франция), ЧМ -82, 8-й матч за сборную, бил вторым, забил.

Энцо Шифо (Бельгия), ЧМ -86, 18-й матч за сборную, бил вторым, забил.

Давид Трезеге (Франция), ЧМ -98, 10-й матч за сборную, вышел на замену, бил третьим, забил.

Тьерри Анри (Франция), ЧМ -98, 8-й матч за сборную, вышел на замену, бил четвёртым, забил.

Хоакин (Испания), ЧМ -2002, 5-й матч за сборную, бил четвёртым, парировал вратарь.

Доминик Адийя (Гана), ЧМ -2010, 8-й матч за сборную, вышел на замену, бил четвёртым, парировал вратарь.

Маркус Рэшфорд (Англия), ЧМ -2018, 22-й матч за сборную, вышел на замену, бил вторым, забил.

Двенадцать игроков били послематчевые пенальти в возрасте 21 года на чемпионатах мира. Лишь двое не забили. Про испанца Элоя уже вспоминали. Не забил также швейцарец Транкильо Барнетта на ЧМ -2006 в ворота Александра Шовковского (Украина).

А среди оставшихся забивших такие имена, как Роберт Просинечки (Югославия, 1990), бразилец Роналдо (1998), Робби Кин (Ирландия, 2002), Лукас Подольски (Германия, 2006), Криштиану Роналду (Португалия, 2006). Среди всех тех десяти 21-летних футболистов из 12, кто забил, последним в серии бил только португалец.

Икер Касильяс (Испания) в 21 год на ЧМ -2002 отразил 3 пенальти в матче с Ирландией в 1/8 финала — один в игре, два в серии.

Дело не в возрасте, а в психологической устойчивости. Но это не предмет для изучения за партой. Это практика.

Да, возможно, есть некий перебор у тренера англичан в финале на Евро-2020. Но и необычные сюжеты в футболе возникают тогда, когда есть необычные поступки и решения. Кто-то же на них решается!

А если молодым вообще не доверять — где ж им ещё «порох-то нюхать»?