«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг», который состоится 15 августа 2021 года

«Майнц»

«Майнц» запомнился хорошей концовкой прошлого чемпионата, благодаря которой смог сохранить своем место в Бундеслиге. Коллектив сумел сохранить своих лидеров и в этом футбольном году постарается с самого начала чемпионата показывать стабильные результаты, чтобы не допустить провального сезона. Команда провела четыре товарищеских матча, которые помогли ей подготовиться к официальным встречам.

8 августа «Майнц» только в серии пенальти смог пройти «Эльфсберг» в кубке Германии (3:2), а 31 июля команда обыграла в товарищеском матче «Дженоа» (3:2).

«РБ Лейпциг»

Клуб потерял главного тренера и продал главному конкуренту одного из важных центральных защитников. Болельщики клуба разочарованы этими новостями, но продолжают верить в коллектив, ведь он по-прежнему остается одним из фаворитов этого сезона. Во время летнего перерыва команда провела несколько товарищеских матчей, чтобы набрать физические кондиции и получить тактическую подготовку.

7 августа «РБ Лейпциг» не оставил шансов «Зандхаузену» в кубке Германии (4:0), а 31 июля в товарищеской встрече разошелся миром с «Аяксом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 8.62

Ничья – 5.49

Победит «РБ Лейпциг» – 1.374

Статистика

«РБ Лейпциг» смог одержать победу только в четырех матчах из десяти последних встреч

Десять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из шести последних матчей с «Майнцем»

«Майнц» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Гости постараются хорошо стартовать в чемпионате, чтобы с первых туров оказывать конкуренцию своим главным соперникам в сезоне. Считаем, что «РБ Лейпциг» забьет быстрый мяч, а после доведет матч до уверенной победы.