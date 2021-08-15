«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» — «РБ Лейпциг», который состоится 15 августа 2021 года
«Майнц»
«Майнц» запомнился хорошей концовкой прошлого чемпионата, благодаря которой смог сохранить своем место в Бундеслиге. Коллектив сумел сохранить своих лидеров и в этом футбольном году постарается с самого начала чемпионата показывать стабильные результаты, чтобы не допустить провального сезона. Команда провела четыре товарищеских матча, которые помогли ей подготовиться к официальным встречам.
8 августа «Майнц» только в серии пенальти смог пройти «Эльфсберг» в кубке Германии (3:2), а 31 июля команда обыграла в товарищеском матче «Дженоа» (3:2).
«РБ Лейпциг»
Клуб потерял главного тренера и продал главному конкуренту одного из важных центральных защитников. Болельщики клуба разочарованы этими новостями, но продолжают верить в коллектив, ведь он по-прежнему остается одним из фаворитов этого сезона. Во время летнего перерыва команда провела несколько товарищеских матчей, чтобы набрать физические кондиции и получить тактическую подготовку.
7 августа «РБ Лейпциг» не оставил шансов «Зандхаузену» в кубке Германии (4:0), а 31 июля в товарищеской встрече разошелся миром с «Аяксом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Майнц» – 8.62
- Ничья – 5.49
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.374
Статистика
- «РБ Лейпциг» смог одержать победу только в четырех матчах из десяти последних встреч
- Десять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» выиграл четыре из шести последних матчей с «Майнцем»
- «Майнц» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «РБ Лейпциг» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Гости постараются хорошо стартовать в чемпионате, чтобы с первых туров оказывать конкуренцию своим главным соперникам в сезоне. Считаем, что «РБ Лейпциг» забьет быстрый мяч, а после доведет матч до уверенной победы.