Спина Шунина и фирменный штрафной Уткина. «Динамо» проиграло в Грозном за три минуты

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вчера, 23:36

После трех побед подряд «Динамо» оступилось в Грозном. «Соккер.ру» — о победе «Ахмата», сделанной за считанные минуты.

Сорванные серии

Если отталкиваться от инерционного подхода к ожиданиям, то в этом матче «Динамо» должно было обыгрывать «Ахмат», команда подходила к поединку в качестве фаворита. К таковым команду Сандро Шварца относили еще до старта чемпионата, предполагая, что в новом сезоне динамовцы станут грозной силой, способной как минимум на успешную борьбу за места в первой тройке. Три стартовых тура подтвердили этот статус, когда «Динамо» последовательно обыграло «Ростов», «Уфу» и ЦСКА , подчеркнув последнюю победу командным ужином.

Да и матчи с «Ахматом» удавались динамовцам на славу. Три последних встречи бело-голубые выиграли, а уступали грозненцам в последний раз летом 2017 года. Добавляло уверенности в «Динамо» и то, что «Ахмат» в двух минувших турах проиграл «Сочи» и «Рубину», то есть находился не в лучших кондициях. С другой стороны, это явно злило и мотивировало «Ахмат» дополнительно. Как минимум, команда Андрея Талалаева стала собраннее, что показала в этом матче.

Мало острого

В целом матч производил тягучее впечатление. Главным образом из-за отсутствия выраженных голевых моментов. Качество газона оставляло желать лучшего, хотя в нашем чемпионате есть и послабее поляны. Но основным фактором нехватки остроты были стилистические особенности игры обеих команд в этом противостоянии.

Обе нередко использовали длинные забросы, которые читались и оказывались малоэффективными, подолгу готовили атаки, что тоже позволяло защитникам перестраиваться. «Динамо» не хватало креативных решений и пространства, чтобы обострять и взламывать плотную оборону «Ахмата», а грозненцы отправляли в атаку слишком небольшие силы, чтобы справляться с защитой соперника. В итоге и те, и другие добирались до штрафных, а дальше все стопорилось.

Три минуты, решившие всё

Такой матч мог спокойно завершиться нулевой ничьей или победой одной из команд с минимальным счетом. Но даже без очевидных голевых ситуаций соперникам удалось сделать «верховой» поединок. Во многом благодаря невероятной трехминутке в первом тайме, которая все решила.

Чеховское ружье было повешено, когда «Ахмат» провел вынужденную замену и выпустил Карапузова вместо Быстрова. Бросил в бой арендованного как раз у «Динамо» футболиста, причем сделал это не по плану. Но беда в данном случае принесла радость. Именно на Карапузове сфолил Лаксальт, когда грозненцы заработали опасный штрафной, реализованный Уткиным. И именно Карапузов забил второй гол сам, пусть и не без помощи вратаря.

Но был в этой трехминутке не только счастливый случай Карапузова. Она породила еще и нового мастера штрафных в РПЛ – Уткин прямым ударом со стандарта забил во втором туре подряд. Причем Шунин, видимо, вспомнил, как Даниил хитрил в прошлый раз, перебрасывая стенку. Поэтому вратарь сместился из своего угла подальше. И как раз этим воспользовался Уткин, закрутив мяч во «вратарскую» девятку. Через три минуты горе Шунина стало иметь еще больший привкус горькой досады. Ведь удар Карапузова не был сам по себе голевым – он пришелся в штангу. А уже от нее отскочил в спину вытянувшемся в струну Шунину и закатился в ворота. Максимально обидная история.

Не день «Динамо»

При этом у динамовцев, которые пропустили дважды, вроде как владея инициативой, был целый тайм с лишним, чтобы все исправить и показать серьезность статуса одной из главных сил лиги, как считает, например, Илья Геркус. Замах был неплохим – вскоре после перерыва «Динамо» сократило отставание. Хотя прямо перед этим едва не пропустило третий – «Ахмат» не реализовал свой самый опасный момент.

Однако переворота не случилось. Паузы, прессинг, стена у штрафной – все ломало попытки «Динамо» сконструировать нечто стройное и опасное. Приходилось работать невпопад, в некомфортных условиях, когда постоянно впереди маячит толпа людей в зеленом. И ты проходишь одного – вырастают еще двое.

С уходом Макарова стало меньше дальних ударов, но динамовцы принялись больше забрасывать мяч верхом. И это принесло команде Шварца самый реальный шанс спастись, когда в компенсированное время Бальбуэна пробил головой в штангу, а потом мощно добивал, но попал в Игбуна.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (4) – 18 (2)

Как всегда, этот показатель дает представление о структуре остроты и создаваемых командами моментов. Можно обратить внимание на то, насколько чаще динамовцы били по воротам соперника, перестреляв «Ахмат» на десять попыток. Однако при этом «Динамо» нанесло в два раза меньше точных ударов. Всего два попадания в створ при 18 ударах. Ценность всего этого шквала попыток оказывается крайне низкой, тогда как у «Ахмата» половина всех ударов была точной.

Примечательно, что у «Динамо» в первом тайме вообще не было точных ударов, хотя всего команда била девять раз к перерыву. Самым бьющим на поле оказался Макаров с четырьмя попытками. Еще у целой группы игроков по три удара. Большую часть попыток у «Ахмата» предпринял Конате – тоже три.

Владение мячом (точность передач): 37% (70%) — 63% (84%)

«Динамо» достаточно неплохо контролировало мяч и устраивало перепасовки, но зачастую они проводились не в обострение, а в стадии подготовки атак. Эта стадия оказывалась слишком затянутой, что позволяло «Ахмату» блокировать их развитие и мешать доведению до реальных угроз. Поэтому получается, что у «Динамо» было много контроля ради самого контроля, что не получилось переквалифицировать в качественное выражение.

«Ахмат» же в целом не претендовал на контроль, он регулировал игру разными приемами: от жесткого прессинга до глубокой посадки, затягивания времени и выстраивания стены в штрафной. Применение на разных этапах игры этих приемов позволило грозненцам ломать подходы соперника. Причем так было и в первом тайме, и во втором. То есть можно было предположить, что до двух забитых голов «Ахмат» играл активнее, а потом оберегал счет, тогда как «Динамо» вынуждено было больше мячом владеть.