«Шериф» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шериф» — «Динамо» Загреб, который состоится 17 августа 2021 года

«Шериф»

Молдавский клуб уже стал настоящим открытием этой квалификации, дойдя до последнего этапа. Команда собрала хороший состав, который уже доказал, что умеет решать серьезные задачи. Их ждет непростой матч с хорватским «Динамо», где команда попытается не рисковать в первые минуты и играть от обороны. Всех любителей европейского футбола ждет интересный поединок двух команд из не самых известных чемпионатов.

10 августа «Шериф» минимально обыграл «Црвену Звезду» (1:0) в ответном матче Лиги Чемпионов, а седьмого числа команда оказалась сильнее «Динамо-Ауто» в чемпионате (7:1).

«Динамо» Загреб

Динамовцы очень сложно проходили квалификации Лиги Чемпионов, но большой опыт подобных матчей помог коллективу пройти все трудности. На последнем этапе их ждет «Шериф», однако хорватам не стоит недооценивать эту команду, ведь она также проделала огромный путь к этому противостоянию. В чемпионате у «Динамо» все относительно стабильно, клуб идет на четвертом месте, сыграв на одну игру меньше большей части коллективов.

13 августа «Динамо» Загреб обыграло «Горицу» в чемпионате Хорватии (1:0), а 10 числа команда выиграла ответный поединок у «Легии» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 4.3

Ничья – 3.35

Победит «Динамо» Загреб – 1.92

Статистика

«Шериф» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах

Хорватский клуб в последних десяти поединках на выезде пропустил всего три мяча

«Динамо» Загреб выиграло четыре последние встречи с «Шерифом»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Загреб, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. «Шериф» зашел достаточно далеко, но мы предполагаем, что молдавский клуб не сумеет преодолеть преграду в виде «Динамо» Загреб. Хорваты окажутся сильнее уже в первом поединке.