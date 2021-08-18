«Бенфика» – ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Бенфика» — ПСВ , который состоится 18 августа 2021 года

«Бенфика»

Клуб из Лиссабона находится в отличной физической форме и очень мало пропускает. Команда в прошлом раунде очень уверенно прошла московский «Спартак», а сейчас их ждет более серьезный соперник. В чемпионате команда выиграла обе стартовые игры и занимает высокое место в турнирной таблице. В домашнем матче с ПСВ , коллектив постарается добиться положительного результата, чтобы иметь преимущество в ответной игре.

14 августа «Бенфика» обыграла на своем поле «Ароку» в чемпионате (2:0), а 10 числа команда выиграла в ответном матче у «Спартака» (5:0).

ПСВ

Голландский коллектив показывает очень качественный футбол и имеет серьезную победную серию во всех турнирах. Совсем недавно команда уверенно разгромила «Аякс» в Суперкубке, а также выиграла все матчи квалификации Лиги Чемпионов. В предстоящем матче игроки постараются перекрыть все доступные варианты развития атак португальских «орлов» и найти свои моменты у ворот соперника.

14 августа ПСВ выиграл в первом туре чемпионата Нидерландов у «Хераклеса» (2:0), а 10 числа команда обыграла на выезде «Мидтьюлланд» в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 2.26

Ничья – 3.33

Победит ПСВ – 3.53

Статистика

Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют» и тоталом больше 2.5 мячей

«Бенфика» выиграла восемь матчей из десяти последних встреч, а ПСВ победил девять раз

победил девять раз Четыре последних матча ПСВ закончились исходом «обе забьют — нет»

закончились исходом «обе забьют — нет» Пять из шести последних матчей «Бенфики» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.26. Португальский клуб на своем поле попытается добиться преимущества, чтобы более уверенно себя чувствовать в Нидерландах. Предполагаем, что матч будет богатым на забитые мячи.