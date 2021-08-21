«Арсенал» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на АПЛ «Арсенал» — «Челси», который состоится 22 августа 2021 года

«Арсенал»

Уже в первом туре команда Артеты провалила, проиграв новичку АПЛ . Коллектив заметно сдал в последние годы и в этом сезоне даже не квалифицировался в еврокубки. Матч против чемпиона Европы станет для «канониров» серьезным испытанием, где команда постарается, как минимум не уступить соседям по Лондону в матче, который болельщики рассматривают как принципиальный поединок.

13 августа «Арсенал» проиграл «Брентфорду» в АПЛ (0:2), а восьмого числа уступил в товарищеском матче «Тоттенхэму» (0:1).

«Челси»

Команда Томаса Тухеля находится в отличных физических кондициях и уже успели завоевать Суперкубок УЕФА . Коллектив не имеет проблем со здоровьем у основных игроков, поэтому можно сказать, что команда будет играть самым боевым составом. Клуб подписал Ромелу Лукаку, что подогревает необычный интерес. «Синие» выиграли первый матч очень уверенно, поэтому руководство и болельщики ожидают победы в предыдущей встрече.

15 августа «Челси» разгромил в товарищеском поединке «Веймут» (13:0), а 14 числа в чемпионате Англии команда уверенно обыграла «Кристал Пэлас» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 4.81

Ничья – 3.81

Победит «Челси» – 1.806

Статистика

«Челси» проиграл только одну игру из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Арсенал» уступил в четырех матчах

Семь последних матчей с участием «Челси» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл три из четырех последних матчей с «Челси»

Шесть из семи последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. «Канониры» находятся не в лучшей форме и несмотря на статистику личных встреч, мы предполагаем, что «Челси» окажется сильнее в этой встрече.