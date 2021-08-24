«Динамо» Загреб – «Шериф»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Шериф», который состоится 25 августа 2021 года
«Динамо» Загреб
В первом матче хорватский клуб довольно неожиданно и крупно проиграл молдавской команде в финале квалификации Лиги Чемпионов. Теперь, чтобы пройти в групповой этап на своем поле нужно совершить чудо, отыграв три мяча. Дополнительной проблемой является большое количество травмированных игроков. В чемпионате Хорватии клуб идет на четвертом месте, имея в активе 10 очков, сыграв на один матч меньше лидера.
21 августа «Динамо» Загреб обыграл «Локомотиву» Загреб (1:0), а 17 числа команда крупно проиграла на выезде «Шерифу» в Лиге Чемпионов (0:3).
«Шериф»
Команда под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба продолжает удивлять всю футбольную Европу. Команда играет с первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов и на данный момент находится в одном шаге от исторического попадания в групповой этап турнира. Отметим, что такое достижение не поддавалось ни одной молдавской команде. Ответный матч обещает быть интересным и напряженным.
17 августа «Шериф» крупно обыграл «Динамо» Загреб (3:0), а 10 числа минимально обыграл в ответном поединке прошлого раунда «Црвену Звезду» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Загреб – 1.411
- Ничья – 4.95
- Победит «Шериф»– 7.81
Статистика
- «Шериф» проиграл одну игру из последних десяти матчах во всех турнирах, а «Динамо» Загреб уступило в двух встречах
- «Динамо» Загреб забивало в 13 из 15 последних матчах на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей хорватского клуба закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Семь из десяти последних матчей «Шерифа» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Предполагаем, что хорватский клуб бросится вперед с первых минут и даже забьет несколько мячей, однако и «Шериф» не уйдет с поля без забитых голов, обеспечив себе проход в групповой этап Лиги Чемпионов.