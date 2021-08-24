«Динамо» Загреб – «Шериф»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Шериф», который состоится 25 августа 2021 года

«Динамо» Загреб

В первом матче хорватский клуб довольно неожиданно и крупно проиграл молдавской команде в финале квалификации Лиги Чемпионов. Теперь, чтобы пройти в групповой этап на своем поле нужно совершить чудо, отыграв три мяча. Дополнительной проблемой является большое количество травмированных игроков. В чемпионате Хорватии клуб идет на четвертом месте, имея в активе 10 очков, сыграв на один матч меньше лидера.

21 августа «Динамо» Загреб обыграл «Локомотиву» Загреб (1:0), а 17 числа команда крупно проиграла на выезде «Шерифу» в Лиге Чемпионов (0:3).

«Шериф»

Команда под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба продолжает удивлять всю футбольную Европу. Команда играет с первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов и на данный момент находится в одном шаге от исторического попадания в групповой этап турнира. Отметим, что такое достижение не поддавалось ни одной молдавской команде. Ответный матч обещает быть интересным и напряженным.

17 августа «Шериф» крупно обыграл «Динамо» Загреб (3:0), а 10 числа минимально обыграл в ответном поединке прошлого раунда «Црвену Звезду» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.411

Ничья – 4.95

Победит «Шериф»– 7.81

Статистика

«Шериф» проиграл одну игру из последних десяти матчах во всех турнирах, а «Динамо» Загреб уступило в двух встречах

«Динамо» Загреб забивало в 13 из 15 последних матчах на своем поле

Четыре из пяти последних матчей хорватского клуба закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из десяти последних матчей «Шерифа» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Предполагаем, что хорватский клуб бросится вперед с первых минут и даже забьет несколько мячей, однако и «Шериф» не уйдет с поля без забитых голов, обеспечив себе проход в групповой этап Лиги Чемпионов.