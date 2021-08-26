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LIVE. Идёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22

сегодня, 17:32
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Катаем шарики.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22

Где? В Стамбуле.

Когда? Сегодня, 26-го августа, в 19:00 по московскому времени.

Как следить? На официальном сайте УЕФА, в прямом эфире телеканала «Матч! Футбол 1» и по традиции на «Соккер.ру»: обновляйте этот материал, обсуждайте расклады и события жеребьевки Лиги чемпионов вместе с нами!

Что еще интересного? Жеребьевку должен был вести Андрей Аршавин, который является послом финала Лиги чемпионов 2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. К сожалению, из-за проблем со здоровьем россиянин пропустит церемонию. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.

Вручение индивидуальных наград УЕФА по итогам ЛЧ-2020/21

Кроме состава групп нового розыгрыша, во время церемонии в Стамбуле узнаем имена лауреатов по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов. Будут названы имена лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. Ознакомьтесь с дюжиной бравых претендентов:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»)﻿, Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Сезар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

Кроме того, будут определены «Тренер года» (претендуют Тухель, Гвардиола и Манчини) и «Футболист года» по версии УЕФА (Жоржиньо, Канте или Де Брюйне). По слухам, эту награду заберет полузащитник «Челси» и сборной Италии.

Состав участников Лиги чемпионов 2021/22. По странам

Испания (5): «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильяяреал»

Англия (4): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси»

Италия (4): «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус»

Германия (4): «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург»

Португалия (3): «Спортинг», «Порту», «Бенфика»

Франция (2): «Лилль», ПСЖ

Нидерланды (1): «Аякс»

Австрия (1): «Зальцбург»

Россия (1): «Зенит».

Украина (2): «Динамо» (Киев), «Шахтёр»

Бельгия (1): «Брюгге»

Швейцария (1): «Янг Бойз»

Турция (1): «Бешикташ»

Швеция (1): «Мальме»

Молдова (1): «Шериф»

- В основной сетке Лиги чемпионов примут участие представители 15 национальных ассоциаций, как и в предыдущем розыгрыше. Но среди них есть замены: вместо клубов из Греции, Дании и Венгрии появились участники из Швейцарии, Швеции и Молдовы.

- Год назад в Лиге чемпионов было сразу 4 дебютанта («Краснодар», «Ренн», «Мидтьюлланд» и «Истанбул»), а в новом розыгрыше только один клуб без опыта выступлений в основной сетке престижнейшего турнира — тираспольский «Шериф». Кроме того, «Шериф» стал первым представителем своей страны на групповом этапе Лиги чемпионов.

- На этот раз 53% участников (17 из 32) представляют чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии. У испанцев 5 представителей, так как «Вильярреал» занял 7-е место в Ла Лиге, но получил путевку в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

- В прошлом розыгрыше ЛЧ Россия впервые была представлена тремя клубами. В следующий раз такое случится, увы, нескоро. В новой Лиге чемпионов от нашего чемпионата только «Зенит», «Спартак» уступил в третьем раунде квалификации «Бенфике» и сыграет в Лиге Европы.

Состав участников Лиги чемпионов 2021/22. По корзинам

- 32 клуба разделены на 4 корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов («Челси») и Лиги Европы («Вильярреал»), а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия). Остальные команды были распределены по второй, третьей и четвертой корзинам в соответствии с клубным рейтингом.

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Бавария», «Лилль», «Спортинг».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд).

Корзина 3: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит».

Корзина 4: «Бешикташ», «Динамо» (Киев), «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф».

- По сравнению с прошлым розыгрышем состав участников Лиги чемпионов обновился на треть — 10 новых клубов.

- При этом 6 из 10 новичков расположились в четвертой корзине и только четверо — в трех верхних корзинах.

- Только «Бавария» сохранила место в первой корзине по сравнению с прошлым годом.

- Чемпион России лишился преференций из-за места в таблице коэффициентов УЕФА, в связи с этим «Зенит» попал в третью корзину, хотя привык оказываться в первой.

Самый жестокий и самый слабый квартет

На этот раз вторая корзина выглядит в чем-то даже мощнее первой, а в четвертой есть «Милан», при участии которого может состояться феерическая «группа смерти», состоящая сплошь из команд, побеждавших в Кубке/Лиге чемпионов. В то же время, наличие «Спортинга» и «Лилля» в первой корзине предполагает формирование «квартета жизни».

«Квартет смерти»: «Бавария», «Реал», «Аякс», «Милан».

«Квартет жизни»: «Спортинг», «Севилья», «Зенит», «Шериф».

Удачный и убийственный жребий для «Зенита»

Собственно, самый удачный жребий для «Зенита» представлен выше, можно составить еще один более или менее приемлемый вариант:

«Лилль», «Боруссия» (Дортмунд), «Мальме».

Находясь в третьей корзине при жеребьевке, почти нереально вытащить «легкую» группу, да и бывают ли такие в принципе, учитывая успехи российских команд на европейской арене в последнее время? Зато у «Зенита» столько убийственных вариантов, что голова идет кругом, можно собрать любую из этих комбинаций или что-то среднее:

«Бавария», «Реал», «Милан»

«Манчестер Сити», «Ювентус», «Вольфсбург»

«Интер», «Ливерпуль», «Бешикташ»

Жеребьевка LIVE

19.02 Церемония жеребьевки и вручения наград УЕФА началась.

19.08 Традиционно церемония начинается с видеоряда, посвященного прошлому сезону, и прочих протокольных и малоинтересных событий. До старта самой процедуры еще, судя по всему, далеко.

19.13 УЕФА вручает специальный приз врачам, которые спасли Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия.

19.26 Наконец-то начинается процесс жеребьевки. Шары тянуть будут Майкл Эссьен и Бранислав Иванович.

Группы ЛЧ
Группа А Группа B
Группа С Группа D
Группа Е Группа F
Группа G Группа Н

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Все комментарии
Медив
Медив ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 19:28
За последние лет десять они поняли, что нельзя вытащить для Зенита что то, что будет мертвее самого Зенита. Последнее время уже особо и не стараются
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 19:27
Группа Зенита будет такая- Лилль,Севилья и Мальме(Шериф)!!!!!!!!!!!!!Будет самая слабая группа в ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 19:10
Мёртвый Лилль по любому вытащат для Зенита. Ещё и Шериф добавят.
bsww
bsww
сегодня в 19:05
Лилль/Спортинг - Севилья (Боруссия Д) - Порту/Бенфика/Аякс/Шахтёр/Зенит - все кроме Вольфсбурга и частично Милана
Это оптимальные кандидаты для Зенита, Шахтёра и Динамо Киев для борьбы за 1/8 ЛЧ, а будет ли "борьба" другой вопрос
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:52
Добра!....есть маленькая надежда что проиграем достойно....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:36
Коротко про группу С. Бавария и МЮ в равной степени без вариантов. А для Брюгге Зенит проверенный клиент. Так что привычное 4 место и "плач по усилению" и "отмене лимита"
второй
второй
сегодня в 18:33
При любом раскладе (поэтому безразлично какие клубы )шансов у Зенита нет,осталась только надежда!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 18:31
Подывымось! Хуже не будет, потому что не куда!!!
Vic2016
Vic2016
сегодня в 18:28
В этом году нет сверхожиданий, почти все готовы к 4-у месту в группе. Если будут выше уже маленькая радость.
shlomo
shlomo ответ pele1981 (раскрыть)
сегодня в 18:23
Добра!.....проиграть можно, НО...можно проиграть с достоинством в один мяч, а можно бездарно с полной кошелкой (вот что я имел ввиду.....:))))))
shlomo
shlomo ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 18:21
Спорт (и не только футбол) давно превратился в способ зарабатывая денег (любым путем).... а если еще увязать с ним политику, то "лучшие его проявления" остаются за скобками....
pele1981
pele1981 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:20
Огребем по полной? Это как? С учетом того, что более двух лет из группы выйти не можем)
Migelito
Migelito
сегодня в 18:17
Верно. Но не хочется выводы делать такие. Даешь спорт в лучшем его проявлении)
shlomo
shlomo ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 18:08
Добра!.... даже если совпадет более чем на 60%, то кое какие выводу можно будет сделать уже за ранее....:))))
димон 37
димон 37
сегодня в 18:07
Мюллер уже за ашлял
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:04, ред.
С одной стороны ниже 4-го места как было последние два сезона не опустятся.....но по результатам жеребьевки если попадут в группу с грандами мирового футбола можно и антирекорд спартака повторить....
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:01
Как показала практика, для Зенита любая группа - это группа смерти.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:00, ред.
"Зенит" в тревожном ожидании, а с какой стати, "Зениту" тревожиться, если для "Зенита" группа из любых команд, это группа смерти...

Кого может обыграть "Зенит" по итогам двух матчей из четвёртой корзины, разве только Д.Киев, да и то, под вопросом...
"Шериф", тогда вы не смотрели, как играет "Шериф", "Шериф" возможно, но спорный вопрос...
Все остальные команды, для "Зенита" из группы смерти....

Главная проблема "Зенита", главный тренер не уровень Лиги чемпионов....
Migelito
Migelito ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:58
Посмотрел слив ЛЧ?) Я тоже и такой расклад меня не устраивает) Посмотрим, как на деле получится
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:57
Как ни крути, а ниже четвертого места не занять. Так что бояться нечего! Хоть тут повезло
shlomo
shlomo
сегодня в 17:55
А теперь шутки в сторону.... прежде всего Зенит, в отличие от предыдущих лет, попал при жеребьёвке в третью корзину, а не в первую (это связано с падением России в клубном рейтинге УЕФА....)..... поэтому "огребем по полной" .... пожалуй, из первой корзины самые желаемые варианты для сине-бело-голубых – Лилль и Спортинг.... во второй корзине любая команда превосходит Зенит по качеству состава (возможно, Севилья с дортмундской Боруссией чуть-чуть уступают остальным...).... в четвёртой корзине почти все соперники сопоставимого уровня, разве что Милана с Вольфсбургом хотелось бы избежать..... кстати, почему бы не попытаться взять реванш у Брюгге за прошлогодние поражения?....:))))))) .... ещё один привлекательный вариант – встреча Зенита со своим бывшим капитаном Юрием Вернидубом, который сенсационно вывел в ЛЧ Шериф (поразительно, что у России будет же столько же команд на групповом этапе, сколько и у Молдавии....)..... доигрались, называется.....
Bеликий Князь_вернулся
Bеликий Князь_вернулся
сегодня в 17:54
НЕ вижу повода для тревоги, Зениту 4-е место обеспечено.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:43
Спасибо за статью.....ВАНГУЮ....:))))

Группа А

Спортинг
ПСЖ
Аякс
Милан

Группа В

Вильяреал
Ювертус
Бенфика
Вольфсбург

Группа С

Бавария
МЮ
Зенит
Брюгге

Группа D

Челси
Реал Мадрид
Зальцбург
Динамо Киев

Группа Е

Интер
Боруссия Дортмунд
Шахтер
Бешикташ

Группа F

Ман Сити
Севилья
Аталанта
Янг Бойз

Группа G

Атлетико Мадрид
Ливерпуль
Лейпциг
Шериф

Группа H

Лилль
Барса
Порту
Мальме
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