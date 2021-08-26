LIVE. Идёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22

Катаем шарики.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22
Где? В Стамбуле.
Когда? Сегодня, 26-го августа, в 19:00 по московскому времени.
Как следить? На официальном сайте УЕФА, в прямом эфире телеканала «Матч! Футбол 1» и по традиции на «Соккер.ру»: обновляйте этот материал, обсуждайте расклады и события жеребьевки Лиги чемпионов вместе с нами!
Что еще интересного? Жеребьевку должен был вести Андрей Аршавин, который является послом финала Лиги чемпионов 2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. К сожалению, из-за проблем со здоровьем россиянин пропустит церемонию. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.
Вручение индивидуальных наград УЕФА по итогам ЛЧ-2020/21
Кроме состава групп нового розыгрыша, во время церемонии в Стамбуле узнаем имена лауреатов по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов. Будут названы имена лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. Ознакомьтесь с дюжиной бравых претендентов:
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Сезар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).
Кроме того, будут определены «Тренер года» (претендуют Тухель, Гвардиола и Манчини) и «Футболист года» по версии УЕФА (Жоржиньо, Канте или Де Брюйне). По слухам, эту награду заберет полузащитник «Челси» и сборной Италии.
Состав участников Лиги чемпионов 2021/22. По странам
Испания (5): «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильяяреал»
Англия (4): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси»
Италия (4): «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус»
Германия (4): «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург»
Португалия (3): «Спортинг», «Порту», «Бенфика»
Франция (2): «Лилль», ПСЖ
Нидерланды (1): «Аякс»
Австрия (1): «Зальцбург»
Россия (1): «Зенит».
Украина (2): «Динамо» (Киев), «Шахтёр»
Бельгия (1): «Брюгге»
Швейцария (1): «Янг Бойз»
Турция (1): «Бешикташ»
Швеция (1): «Мальме»
Молдова (1): «Шериф»
- В основной сетке Лиги чемпионов примут участие представители 15 национальных ассоциаций, как и в предыдущем розыгрыше. Но среди них есть замены: вместо клубов из Греции, Дании и Венгрии появились участники из Швейцарии, Швеции и Молдовы.
- Год назад в Лиге чемпионов было сразу 4 дебютанта («Краснодар», «Ренн», «Мидтьюлланд» и «Истанбул»), а в новом розыгрыше только один клуб без опыта выступлений в основной сетке престижнейшего турнира — тираспольский «Шериф». Кроме того, «Шериф» стал первым представителем своей страны на групповом этапе Лиги чемпионов.
- На этот раз 53% участников (17 из 32) представляют чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии. У испанцев 5 представителей, так как «Вильярреал» занял 7-е место в Ла Лиге, но получил путевку в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.
- В прошлом розыгрыше ЛЧ Россия впервые была представлена тремя клубами. В следующий раз такое случится, увы, нескоро. В новой Лиге чемпионов от нашего чемпионата только «Зенит», «Спартак» уступил в третьем раунде квалификации «Бенфике» и сыграет в Лиге Европы.
Состав участников Лиги чемпионов 2021/22. По корзинам
- 32 клуба разделены на 4 корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов («Челси») и Лиги Европы («Вильярреал»), а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия). Остальные команды были распределены по второй, третьей и четвертой корзинам в соответствии с клубным рейтингом.
Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Бавария», «Лилль», «Спортинг».
Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд).
Корзина 3: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит».
Корзина 4: «Бешикташ», «Динамо» (Киев), «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф».
- По сравнению с прошлым розыгрышем состав участников Лиги чемпионов обновился на треть — 10 новых клубов.
- При этом 6 из 10 новичков расположились в четвертой корзине и только четверо — в трех верхних корзинах.
- Только «Бавария» сохранила место в первой корзине по сравнению с прошлым годом.
- Чемпион России лишился преференций из-за места в таблице коэффициентов УЕФА, в связи с этим «Зенит» попал в третью корзину, хотя привык оказываться в первой.
Самый жестокий и самый слабый квартет
На этот раз вторая корзина выглядит в чем-то даже мощнее первой, а в четвертой есть «Милан», при участии которого может состояться феерическая «группа смерти», состоящая сплошь из команд, побеждавших в Кубке/Лиге чемпионов. В то же время, наличие «Спортинга» и «Лилля» в первой корзине предполагает формирование «квартета жизни».
«Квартет смерти»: «Бавария», «Реал», «Аякс», «Милан».
«Квартет жизни»: «Спортинг», «Севилья», «Зенит», «Шериф».
Удачный и убийственный жребий для «Зенита»
Собственно, самый удачный жребий для «Зенита» представлен выше, можно составить еще один более или менее приемлемый вариант:
«Лилль», «Боруссия» (Дортмунд), «Мальме».
Находясь в третьей корзине при жеребьевке, почти нереально вытащить «легкую» группу, да и бывают ли такие в принципе, учитывая успехи российских команд на европейской арене в последнее время? Зато у «Зенита» столько убийственных вариантов, что голова идет кругом, можно собрать любую из этих комбинаций или что-то среднее:
«Бавария», «Реал», «Милан»
«Манчестер Сити», «Ювентус», «Вольфсбург»
«Интер», «Ливерпуль», «Бешикташ»
Жеребьевка LIVE
19.02 Церемония жеребьевки и вручения наград УЕФА началась.
19.08 Традиционно церемония начинается с видеоряда, посвященного прошлому сезону, и прочих протокольных и малоинтересных событий. До старта самой процедуры еще, судя по всему, далеко.
19.13 УЕФА вручает специальный приз врачам, которые спасли Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия.
19.26 Наконец-то начинается процесс жеребьевки. Шары тянуть будут Майкл Эссьен и Бранислав Иванович.
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