LIVE. Идёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22

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сегодня, 17:32

Катаем шарики.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2021/22

Где? В Стамбуле.

Когда? Сегодня, 26-го августа, в 19:00 по московскому времени.

Как следить? На официальном сайте УЕФА , в прямом эфире телеканала «Матч! Футбол 1» и по традиции на «Соккер.ру»: обновляйте этот материал, обсуждайте расклады и события жеребьевки Лиги чемпионов вместе с нами!

Что еще интересного? Жеребьевку должен был вести Андрей Аршавин, который является послом финала Лиги чемпионов 2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. К сожалению, из-за проблем со здоровьем россиянин пропустит церемонию. Специальными гостями будут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.

Вручение индивидуальных наград УЕФА по итогам ЛЧ -2020/21

Кроме состава групп нового розыгрыша, во время церемонии в Стамбуле узнаем имена лауреатов по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов. Будут названы имена лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. Ознакомьтесь с дюжиной бравых претендентов:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»)﻿, Эдуар Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Сезар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Нголо Канте («Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе ( ПСЖ ), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

Кроме того, будут определены «Тренер года» (претендуют Тухель, Гвардиола и Манчини) и «Футболист года» по версии УЕФА (Жоржиньо, Канте или Де Брюйне). По слухам, эту награду заберет полузащитник «Челси» и сборной Италии.

Состав участников Лиги чемпионов 2021/22. По странам

Испания (5): «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильяяреал»

Англия (4): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси»

Италия (4): «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус»

Германия (4): «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Вольфсбург»

Португалия (3): «Спортинг», «Порту», «Бенфика»

Франция (2): «Лилль», ПСЖ

Нидерланды (1): «Аякс»

Австрия (1): «Зальцбург»

Россия (1): «Зенит».

Украина (2): «Динамо» (Киев), «Шахтёр»

Бельгия (1): «Брюгге»

Швейцария (1): «Янг Бойз»

Турция (1): «Бешикташ»

Швеция (1): «Мальме»

Молдова (1): «Шериф»

- В основной сетке Лиги чемпионов примут участие представители 15 национальных ассоциаций, как и в предыдущем розыгрыше. Но среди них есть замены: вместо клубов из Греции, Дании и Венгрии появились участники из Швейцарии, Швеции и Молдовы.

- Год назад в Лиге чемпионов было сразу 4 дебютанта («Краснодар», «Ренн», «Мидтьюлланд» и «Истанбул»), а в новом розыгрыше только один клуб без опыта выступлений в основной сетке престижнейшего турнира — тираспольский «Шериф». Кроме того, «Шериф» стал первым представителем своей страны на групповом этапе Лиги чемпионов.

- На этот раз 53% участников (17 из 32) представляют чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии. У испанцев 5 представителей, так как «Вильярреал» занял 7-е место в Ла Лиге, но получил путевку в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

- В прошлом розыгрыше ЛЧ Россия впервые была представлена тремя клубами. В следующий раз такое случится, увы, нескоро. В новой Лиге чемпионов от нашего чемпионата только «Зенит», «Спартак» уступил в третьем раунде квалификации «Бенфике» и сыграет в Лиге Европы.

Состав участников Лиги чемпионов 2021/22. По корзинам

- 32 клуба разделены на 4 корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов («Челси») и Лиги Европы («Вильярреал»), а также чемпионы шести национальных ассоциаций с наивысшим рейтингом (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия). Остальные команды были распределены по второй, третьей и четвертой корзинам в соответствии с клубным рейтингом.

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер», «Бавария», «Лилль», «Спортинг».

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ , «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд).

Корзина 3: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит».



Корзина 4: «Бешикташ», «Динамо» (Киев), «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф».

- По сравнению с прошлым розыгрышем состав участников Лиги чемпионов обновился на треть — 10 новых клубов.

- При этом 6 из 10 новичков расположились в четвертой корзине и только четверо — в трех верхних корзинах.

- Только «Бавария» сохранила место в первой корзине по сравнению с прошлым годом.

- Чемпион России лишился преференций из-за места в таблице коэффициентов УЕФА , в связи с этим «Зенит» попал в третью корзину, хотя привык оказываться в первой.

Самый жестокий и самый слабый квартет

На этот раз вторая корзина выглядит в чем-то даже мощнее первой, а в четвертой есть «Милан», при участии которого может состояться феерическая «группа смерти», состоящая сплошь из команд, побеждавших в Кубке/Лиге чемпионов. В то же время, наличие «Спортинга» и «Лилля» в первой корзине предполагает формирование «квартета жизни».

«Квартет смерти»: «Бавария», «Реал», «Аякс», «Милан».

«Квартет жизни»: «Спортинг», «Севилья», «Зенит», «Шериф».

Удачный и убийственный жребий для «Зенита»

Собственно, самый удачный жребий для «Зенита» представлен выше, можно составить еще один более или менее приемлемый вариант:

«Лилль», «Боруссия» (Дортмунд), «Мальме».

Находясь в третьей корзине при жеребьевке, почти нереально вытащить «легкую» группу, да и бывают ли такие в принципе, учитывая успехи российских команд на европейской арене в последнее время? Зато у «Зенита» столько убийственных вариантов, что голова идет кругом, можно собрать любую из этих комбинаций или что-то среднее:

«Бавария», «Реал», «Милан»

«Манчестер Сити», «Ювентус», «Вольфсбург»

«Интер», «Ливерпуль», «Бешикташ»

Жеребьевка LIVE

19.02 Церемония жеребьевки и вручения наград УЕФА началась.

19.08 Традиционно церемония начинается с видеоряда, посвященного прошлому сезону, и прочих протокольных и малоинтересных событий. До старта самой процедуры еще, судя по всему, далеко.

19.13 УЕФА вручает специальный приз врачам, которые спасли Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия.

19.26 Наконец-то начинается процесс жеребьевки. Шары тянуть будут Майкл Эссьен и Бранислав Иванович.