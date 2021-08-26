Тумблер Зидана и мерило величия. Как Лига чемпионов стала популярнее чемпионата мира

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сегодня, 15:13

Или вы до сих верите в магию мундиаля?

В день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов самое время признаться ей в любви и утвердительно заявить, что это самый яркий, представительный и популярный футбольный турнир в мире. Не стану говорить за всех, но такое мнение определенно найдет немало сторонников, особенно накануне спорного во всех смыслах мундиаля в Катаре.

Чемпионат мира. Потом все остальные

В XX веке не могло быть двух мнений относительного главного события в мире футбола: усомниться в величии чемпионата мира могли только откровенные маргиналы и свихнувшиеся ребелы, которым неважно, в какую сторону воевать, лишь бы делать это против ветра. К тому же, голоса этих единичных уникумов было трудно расслышать в эпоху до нашествия Интернета, давшего каждому по трибуне и свободе слова.

Чемпионат мира на протяжении полувека (довоенные мундиали спрячем в этих скобках) был наиважнейшим мерилом величия, чуть ли не единственным запатентованным способом оставить глубочайший след в истории. После темных и местами трагических 80-х футбол встал с колен в 90-е, символами возрождения стали чемпионаты мира в США и во Франции. Особенно во Франции.

Дебаты начались на стыке веков при непосредственном участии Зидана

В мундиале 1998 года впервые приняли участие 32 сборные со всего света, размах турнира достиг воистину мировых масштабов, а наполненные смыслом, голами и звездами матчи, как и захватывающие сюжеты по сей день греют душу тем, кто застал этот праздник футбола. По многочисленным признаниям ЧМ -1998 — лучший в истории, в свое время он вознесся на вершину мира, стал символом нового футбола.

Блестящий турнир в новом формате завершился триумфом сборной Франции, в финале против Бразилии дубль сделал Зинедин Зидан. Все знали, что он отменный футболист, художник и поэт футбола, но великим и «одним на миллион» Зизу стал июльским вечером 1998-го на «Стад де Франс». Тогда казалось, что чемпионат мира отправился в космос, а Зидан стал новым дыханием и без того главного футбольного соревнования на планете.

Спустя непродолжительное время выяснилось, что роль самого знаменитого француза с лысиной сложнее и глубже: Зидан оказался человеком, перебросившим мостик между двумя эпохами. Он стал непосредственным соучастником пика популярности чемпионатов мира, а вскоре выступил с манифестом уже на стороне Лиги чемпионов и клубного футбола.

В течение четырех лет после дубля в финале ЧМ -1998 Зинедин Зидан стал самым дорогим футболистом на планете, когда перешел из «Ювентуса» в «Реал», а в конце своего дебютного сезона росчерком циркуля в финале Лиги чемпионов принес «Королевскому клубу» победу над «Байером». Где-то между этими двумя финалами имени Зидана начались первые робкие споры. Лигу чемпионов стали называть не менее значимым турниром, чем чемпионат мира.

Клубный футбол победил

Конечно, не приходится сравнивать в лоб проводящийся из года в год клубный турнир с соревнованием для сборных, которое притягивает к себе взгляды на протяжении одного месяца раз в четыре года. Однако и театр нельзя сравнивать с кино, так как это разные виды искусства, хотя их создают люди со схожими талантами. Впрочем, сравнивать несравнимое — это в человеческой природе, так что не будем себя обманывать, тем более ракурсов довольно много.

Вряд ли вы будете спорить с тем, что клубный футбол победил футбол национальных сборных, и хотя это одеяло еще продолжают старательно перетягивать, исход сражения ясен. Матчи отборочных циклов и народившейся Лиги Наций не могут соперничать за зрителя с играми топовых чемпионатов и еврокубков. И это еще почти истребили таких ребят, как товарищеские матчи сборных. А ведь когда-то они были важны и интересны.

Чемпионат мира перестал быть непревзойденным мерилом успешности

Смена диспозиции между чемпионатом мира и Лигой чемпионов — часть этого процесса. Первый раз в четыре года предлагает эксклюзивный контент и «упакованный» в один месяц насыщенный праздник футбола, а вторая почти всегда рядом, заполняет пустоту осенних вечеров и добавляет красок весне. При этом никогда заранее не знаешь, удастся ли чемпионат мира или не справится с ожиданиями, в то время как Лига чемпионов — это гарантированное зрелище на любой вкус, всегда свежее и актуальное.

Чемпионат мира предлагает лучшие сборные разных частей света, а не лучшие сборные на свете, что роняет общий уровень турнира, в то время как Лига чемпионов имеет все права на лозунг: «У нас играют лучшие футболисты планеты». Чемпионат мира превратился в фестиваль, а Лига чемпионов выросла в популярнейшее футбольное телешоу, и хотя формально это европейский турнир, по смыслу он давно стал мировым, ведь здесь играют лучшие футболисты обеих Америк, Африки и Азии. И просто лучшие.

Лига чемпионов стала мерилом успешности. На чемпионат мира все еще можно попасть по национальной квоте (назовите хоть одного футболиста сборных Саудовской Аравии или Панамы — участников ЧМ -2018), ЛЧ даже со многими чемпионами своих стран обходится жестоко, заставляя их проливать кровь и пот друг друга в отчаянных отборочных сражениях. И тот же сенсационный «Шериф» после исполнения своей мечты и побед в нескольких раундах на вылет уже не такой малоизвестный.

Есть и другой пример, возможно, более понятный. Все последние годы идут пересуды о том, можно ли вводить Месси и Роналду в пантеон вечных звезд футбола без побед на чемпионате мира? И миллионы людей считают, что это не показатель — конечно, они великие. А ведь не было бы никаких разговоров о величии без многочисленных побед в Лиге чемпионов, именно выступления в этом турнире определяют мастерство футболистов.

В наше время Пеле не стал бы Королем Футбола даже при наличии триумфов на мундиалях, если бы в остальное время он гастролировал с «Сантосом» и занимался вольным подсчетом своих голов. Ему бы пришлось приехать в Европу и покорить Лигу чемпионов у всех на глазах, чтобы сначала завоевать свой титул, а потом удержать его. Другие времена, другие нравы.