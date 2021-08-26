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Тумблер Зидана и мерило величия. Как Лига чемпионов стала популярнее чемпионата мира

сегодня, 15:13
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Или вы до сих верите в магию мундиаля?

В день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов самое время признаться ей в любви и утвердительно заявить, что это самый яркий, представительный и популярный футбольный турнир в мире. Не стану говорить за всех, но такое мнение определенно найдет немало сторонников, особенно накануне спорного во всех смыслах мундиаля в Катаре.

Чемпионат мира. Потом все остальные

В XX веке не могло быть двух мнений относительного главного события в мире футбола: усомниться в величии чемпионата мира могли только откровенные маргиналы и свихнувшиеся ребелы, которым неважно, в какую сторону воевать, лишь бы делать это против ветра. К тому же, голоса этих единичных уникумов было трудно расслышать в эпоху до нашествия Интернета, давшего каждому по трибуне и свободе слова.

Чемпионат мира на протяжении полувека (довоенные мундиали спрячем в этих скобках) был наиважнейшим мерилом величия, чуть ли не единственным запатентованным способом оставить глубочайший след в истории. После темных и местами трагических 80-х футбол встал с колен в 90-е, символами возрождения стали чемпионаты мира в США и во Франции. Особенно во Франции.

Дебаты начались на стыке веков при непосредственном участии Зидана

В мундиале 1998 года впервые приняли участие 32 сборные со всего света, размах турнира достиг воистину мировых масштабов, а наполненные смыслом, голами и звездами матчи, как и захватывающие сюжеты по сей день греют душу тем, кто застал этот праздник футбола. По многочисленным признаниям ЧМ-1998 — лучший в истории, в свое время он вознесся на вершину мира, стал символом нового футбола.

Блестящий турнир в новом формате завершился триумфом сборной Франции, в финале против Бразилии дубль сделал Зинедин Зидан. Все знали, что он отменный футболист, художник и поэт футбола, но великим и «одним на миллион» Зизу стал июльским вечером 1998-го на «Стад де Франс». Тогда казалось, что чемпионат мира отправился в космос, а Зидан стал новым дыханием и без того главного футбольного соревнования на планете.

Спустя непродолжительное время выяснилось, что роль самого знаменитого француза с лысиной сложнее и глубже: Зидан оказался человеком, перебросившим мостик между двумя эпохами. Он стал непосредственным соучастником пика популярности чемпионатов мира, а вскоре выступил с манифестом уже на стороне Лиги чемпионов и клубного футбола.

В течение четырех лет после дубля в финале ЧМ-1998 Зинедин Зидан стал самым дорогим футболистом на планете, когда перешел из «Ювентуса» в «Реал», а в конце своего дебютного сезона росчерком циркуля в финале Лиги чемпионов принес «Королевскому клубу» победу над «Байером». Где-то между этими двумя финалами имени Зидана начались первые робкие споры. Лигу чемпионов стали называть не менее значимым турниром, чем чемпионат мира.

Клубный футбол победил

Конечно, не приходится сравнивать в лоб проводящийся из года в год клубный турнир с соревнованием для сборных, которое притягивает к себе взгляды на протяжении одного месяца раз в четыре года. Однако и театр нельзя сравнивать с кино, так как это разные виды искусства, хотя их создают люди со схожими талантами. Впрочем, сравнивать несравнимое — это в человеческой природе, так что не будем себя обманывать, тем более ракурсов довольно много.

Вряд ли вы будете спорить с тем, что клубный футбол победил футбол национальных сборных, и хотя это одеяло еще продолжают старательно перетягивать, исход сражения ясен. Матчи отборочных циклов и народившейся Лиги Наций не могут соперничать за зрителя с играми топовых чемпионатов и еврокубков. И это еще почти истребили таких ребят, как товарищеские матчи сборных. А ведь когда-то они были важны и интересны.

Чемпионат мира перестал быть непревзойденным мерилом успешности

Смена диспозиции между чемпионатом мира и Лигой чемпионов — часть этого процесса. Первый раз в четыре года предлагает эксклюзивный контент и «упакованный» в один месяц насыщенный праздник футбола, а вторая почти всегда рядом, заполняет пустоту осенних вечеров и добавляет красок весне. При этом никогда заранее не знаешь, удастся ли чемпионат мира или не справится с ожиданиями, в то время как Лига чемпионов — это гарантированное зрелище на любой вкус, всегда свежее и актуальное.

Чемпионат мира предлагает лучшие сборные разных частей света, а не лучшие сборные на свете, что роняет общий уровень турнира, в то время как Лига чемпионов имеет все права на лозунг: «У нас играют лучшие футболисты планеты». Чемпионат мира превратился в фестиваль, а Лига чемпионов выросла в популярнейшее футбольное телешоу, и хотя формально это европейский турнир, по смыслу он давно стал мировым, ведь здесь играют лучшие футболисты обеих Америк, Африки и Азии. И просто лучшие.

Лига чемпионов стала мерилом успешности. На чемпионат мира все еще можно попасть по национальной квоте (назовите хоть одного футболиста сборных Саудовской Аравии или Панамы — участников ЧМ-2018), ЛЧ даже со многими чемпионами своих стран обходится жестоко, заставляя их проливать кровь и пот друг друга в отчаянных отборочных сражениях. И тот же сенсационный «Шериф» после исполнения своей мечты и побед в нескольких раундах на вылет уже не такой малоизвестный.

Есть и другой пример, возможно, более понятный. Все последние годы идут пересуды о том, можно ли вводить Месси и Роналду в пантеон вечных звезд футбола без побед на чемпионате мира? И миллионы людей считают, что это не показатель — конечно, они великие. А ведь не было бы никаких разговоров о величии без многочисленных побед в Лиге чемпионов, именно выступления в этом турнире определяют мастерство футболистов.

В наше время Пеле не стал бы Королем Футбола даже при наличии триумфов на мундиалях, если бы в остальное время он гастролировал с «Сантосом» и занимался вольным подсчетом своих голов. Ему бы пришлось приехать в Европу и покорить Лигу чемпионов у всех на глазах, чтобы сначала завоевать свой титул, а потом удержать его. Другие времена, другие нравы.

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:07
Чемпионат мира - это отражение всего футбольного в отдельной стране. Это труд детского тренера, это первые победы и первые слёзы поражения, это детская мечта и долгий пусть к ней, с преодолением всех трудностей. Поэтому Чемпионат мира получается как отдых, как бразильский карнавал или испанская коррида. Расслабленная атмосфера праздника и всеобщей радости.
Лига чемпионов - это отражение всего футбольного отдельного индивидуума. Это изнурительные тренировки, это желание совершенствоваться, это стремление к собственной победе и стремление к личностной исключительности. Поэтому Лига чемпионов редко открывает двери новым членам, победа в ней даётся с большим трудом. Если ты недостаточно хорош, она тебе никогда не покорится.

ЛЧ - коммерческий продукт, он более прибыльный, нежели ЧМ, в нём лучше качество футбола, в нём выше командный уровень участников и, в конце концов, его интересно смотреть, не переставая наслаждаться этим блюдом. Но! ЧМ - это музыка для души. Это как месяц отпуска после годичного упорного труда. Смотря ЧМ не хочется думать о следующей стадии, о том кто вообще победит, а хочется облачиться в ямайскую рубашку, подстричься в стиле Зубастика-2002, взять в руки вувузелу и приобщиться к всеобщей радости.
David Young
David Young
сегодня в 16:59
Мне кажется важным фактором является психологический фактор обоих турниров, во многом именно благодаря ему они до сих пор притягивают к себе столько внимания, создают уникальную, можно сказать волшебную, атмосферу.

При этом лично я вижу больше плюсов в Чемпионате Мира и меньше в Лиге Чемпионов чем Вы, Александр, но, на мой взгляд, нельзя сказать что в целом в футбольном фаворе сейчас именно первый турнир, ближе к футбольному турниру номер один всё же Лига Чемпионов, однако эти два турнира имеют некоторые сходные проблемы, например разница в классе между некоторыми командами, не столь высокая интересность некоторых матчей, определённые спорные моменты связанные с отбором команд на эти турниры.

В любом случае желаю и Чемпионату Мира и Лиги Чемпионов не только жить и здравствовать, но и становиться ещё более интересными и захватывающими.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:40
И ещё, по поводу Марадоны, который выиграл ЧМ, не хочу вдаваться в подробности, но если бы не гол в ворота сборной Англии, который Марадона забил рукой, то вполне возможно, что и не было бы чемпиона мира Марадоны....А возможно, что тогда сборная Аргентины даже не играла бы в 1/2 финала ЧМ-86.

Кстати, в 1990 году, он же, Марадона, стоя почти на линии ворот, подставил руку под мяч, посланный в ворота аргентинской команды Олегом Кузнецовым. Судья Фредрикссон, стоявший лицом к эпизоду, отказался зафиксировать нарушение правил. Игра продолжилась и завершилась победой Аргентины над деморализованной сборной СССР со счетом 2:0.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:25, ред.
По поводу того, что игрок, который не выиграл ЧМ, не может быть лучше, чем тот игрок, который выиграл... Тема, которая постоянно муссируется на разных уровнях, в особенности на сайте и в особенности юзерами этого сайта...
И в пример, почему-то, постоянно упоминается Марадона....

Футбол - это не теннис, футбол - это командная игра, и когда определяют лучшего игрока в той же номинации на Золотой мяч, то награда присуждается в первую очередь за -----------индивидуальное мастерство, и во вторую очередь, всё-таки, учитываются и выигранные трофеи, хотя это и не афишируется....
И для меня абсолютно не имеет значение выиграл ли Месси и Роналду ЧМ или нет, моё мнение о величии этих двух игроков своей эпохи, не зависит от того, выиграли они ЧМ или нет...
И если сборная Португалии такого уровня, какой он была и есть, то один игрок не в состоянии вывести её в финал, и выиграть с этой сборной ЧМ, какой бы он не был гениален. То же самое могу сказать и о сборной Аргентины, главная проблема сборной Аргентины в том, что главные тренеры этой сборной не уровня сборной, а главное звено в любой сборной это главный тренер, а не конкретно какой-то игрок, даже такого уровня как Месси...
Лучший игрок - это просто лучший игрок, за индивидуальное мастерство, за КПД в каждом матче, за его стремление к победе в каждом матче, за его волю к победе, за его желание и умение сражаться с первой минуты и до финального свистка за победу или ничью, несмотря на то, что партнёры не "дотягивают" до его уровня, а главный тренер не высшей квалификации... Вот это и есть лучший игрок, своей эпохи, и в целом в Мировом футболе...
А сравнивать Пеле, Марадону с игроками, которые играют сейчас, не корректно, разные эпохи, разные скорости, правила, количество турниров, количество команд в этих турнирах и т.д.
Nazi
Nazi
сегодня в 16:09
И еще не могу не добавить. На ЧМ норм болельщик смотрит все матчи. А в ЛЧ выборочно, то есть все матчи смотреть никто никогда не будет. Одно это говорит о том, что популярнее.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:05
Да, хорошая статья
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:03, ред.
Спасибо за статью. Интересные параллели, для меня Зидан стал мостом между Чемпионатом мира и Лигой чемпионов, уникальнее его трудно искать.
В XX веке был другой менталитет, каждый народ хотел что то показать миру из его достоинств, в клубах не было столько легионеров, сколько сейчас, а это большой фактор в этом вопросе. Объясню вам примером: Великое противостояние "Манчестер Юнайтед" —"Ливерпуль", помните какими были игры тогда и какие они сейчас. Тогда легионеров было мало, или вообще не было, даже в одном чемпионате, в одном стране страсти было очень много. А сейчас не так, не совсем, но все гораздо поменялось. А уж что касается национальным сборным, то именно этот фактор повлиял и в этом случае. Сейчас Лига Чемпионов поаппетитнее, потому что маркетинг и менталитет поменялись, как в фильмах. Смотрите, если не смотрели,и"12 разгневанных мужчин" 1957-ого года, и ремейк 1997-ого года, в первом фильме все белые, а во втором нет, а еще в добавок судья женщина. Вот и в футболе, пропаганда Лиги чемпионов росла с годами, почти все именно там хотят соревноваться.
Nazi
Nazi
сегодня в 16:02
Никогда никакая ЛЧ и Супер Лига не станет популярнее ЧМ. Просто потому, что за национальные сборные играют за честь страны, а в клубах за деньги. Вот когда не станет стран и патриотизм перестанет котироваться, тогда и только тогда можно будет говорить, что какой то турнир может переплюнуть Чемпионат Мира по Футболу :)
shlomo
shlomo
сегодня в 15:38, ред.
Спасибо за статью...ну что, существуют турниры, победа в которых является для футболистов особенно желанной..... там соревнуются лучшие из лучших, и каждый игрок может получить исчерпывающий ответ на вопрос, чего он стоит как футболист.... для меня лично ЧМ конечно же в разы интересней, всё-таки проводится он намного реже и значимость его несоизмеримо выше, чем любого клубного турнира + вот эта формула плей-офф, когда исход решается не в двухраундовом противостоянии, а лишь в одном матче, подливает масла в огонь, делает его более непредсказуемым, ведь победить в одном конкретном матче может любой любого, ну и конечно же интересно посмотреть на футболистов которых мы привыкли видеть в привычных сочетаниях в своих клубах в не совсем привычных сочетаниях в своих сборных, ведь всё-таки сборные играют гораздо реже клубов... в общем ЧМ есть ЧМ... это совершенно особый турнир, не похожий ни на один из клубных....
mars6791
mars6791
сегодня в 15:37, ред.
Чистяков, не придумывайте пожалуйста. Чемпионат мира как был лучшим турниром так и остался им. Пытаться сравнить разные по природе вещи - неправильно. Величие игрока подтверждают его победы в ЛЧ - это не так. Величие игрока играет его команда, простите за тавтологию. Пример - Левандовский, практически незаметно сыгравший на ЧЕ. Тот же Месси, остался без титула ЧМ, и от этого он никогда не станет выше Марадоны, при прочих равных показателях. Потому что Чемпионат Мира прежде всего показывает дух национальных команд, стремление к победе и сопереживания, грубо говоря на генном уровне. Поэтому не надо путать и подменять понятия. Лига Чемпионов не заменит Чемпионат Мира.
Tostao
Tostao
сегодня в 15:29
Не знаю как кому, а для меня ЧМ был, есть и будет главным турниром футбола. Точка.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:22
Как говорят: "На вкус и цвет товарищей нет"
Кому как, но всё-таки, для меня ЧМ интереснее, и престижнее, хотя и Лига чемпионов нравится...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:14
Интересная тема, читаем.
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