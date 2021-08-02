«Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги конференций.
«Рубин», который сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде, в случае успеха встретится в плей-офф с победителем пары «Ригас» (Латвия) — «Гент» (Бельгия).
«Сочи» (если пройдет сербский «Партизан») сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).
Первые матчи плей-офф состоятся 19 августа, а ответные — 26 августа.
Сегодня также стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику».
Ждем игр и болеем за наших.
Всем здоровья.
Ждем игр и болеем за наших.
Всем здоровья.
Сочи против Партизана, хм. Однажды команда из краснодарского края уже попала в ЛЕ под белградцев. Для них пара намного сложнее, чем у Рубина, но победитель пары Олимпия-СантаКлара будет проще
У Спартака вообще жесть. Пройди Бенфику и получи команду, которая дома разнесла Галатасарай 5-1
Сочи против Партизана, хм. Однажды команда из краснодарского края уже попала в ЛЕ под белградцев. Для них пара намного сложнее, чем у Рубина, но победитель пары Олимпия-СантаКлара будет проще
У Спартака вообще жесть. Пройди Бенфику и получи команду, которая дома разнесла Галатасарай 5-1