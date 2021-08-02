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«Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

вчера, 15:56

Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Рубин», который сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде, в случае успеха встретится в плей-офф с победителем пары «Ригас» (Латвия) — «Гент» (Бельгия).

«Сочи» (если пройдет сербский «Партизан») сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).

Первые матчи плей-офф состоятся 19 августа, а ответные — 26 августа.

Сегодня также стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 07:07
Сочи, в случае победы над сербами, в следующем раунде будет попроще )) Рубину, кажется, наоборот ))
Но сперва надо со всей серьёзностью отнестись к Партизану и Ракуву...
Lu4nik
Lu4nik ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 22:41
да погодите вы их хоронить..
pomor45
pomor45
вчера в 22:09
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
bsww
bsww
вчера в 20:53
из этой пары больше всех НЕ ПОВЕЗЛО Рубину, Гент сильный соперник. У Сочи по стране выделяется Санта-Клара, НО в четвёрке "фаворит" Партизан
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:45
Никто не знает,на что способны сейчас наши клубы,и все только НАДЕЮТСЯ...
OzonBoy
OzonBoy ответ Bastardo (раскрыть)
вчера в 20:39
Думаю СПАРТА станет чемп в этом году, мы не удержим титул. Вынесете Вы эту БЕНФИКУ я даже на секунду не сомневаюсь.
OzonBoy
OzonBoy ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:38
Слуцкий строит симпатичную уверенную в себе команду. В нем я точно не сомневаюсь.
OzonBoy
OzonBoy
вчера в 20:37
А что такие клубы есть??? Если наши обкекаются , то тогда уже не знаю куда катится наш РПЛ
Bastardo
Bastardo
вчера в 19:59
Ракув с Вилюшем и Форбсом выглядит не очень сильным. Тем Более что Слуцкий в этом году с Рубином весьма неплох.Но вот дальше, очевидно, Гент, а Гент весьма неплохая команда.
Сочи против Партизана, хм. Однажды команда из краснодарского края уже попала в ЛЕ под белградцев. Для них пара намного сложнее, чем у Рубина, но победитель пары Олимпия-СантаКлара будет проще

У Спартака вообще жесть. Пройди Бенфику и получи команду, которая дома разнесла Галатасарай 5-1
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:58
Рубину по силам пройти ещё тур, а вот Сочи с Партизаном вряд ли справится.
протон1
протон1
вчера в 18:56, ред.
Потом против СДК, далее против РПЛ, в плей-офф против ВАР, в полуфинале против Роспотребнадзора, а в финале против Росгвардии.
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 18:54
Рубину полегче будет, Сочи не повезло, даже если пройдут Партизан,что ещё под большим вопросом .
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:40
Чем отличается раунд плей-офф от квалификационного раунда?
stasil
stasil
вчера в 18:24
    stasil
    stasil
    вчера в 18:21
    Рубин и сочи сольются
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 18:17
    Рубин и Сочи аут!
    Зенит как обычно - последние!
    Вся надежда на Локо и Спартак.
    1bear
    1bear
    вчера в 18:03
    верю,что российские клубы исправят немного статистику коэффициентов УЕФА
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ RBA (раскрыть)
    вчера в 18:00
    слабых сейчас найти проблематично учитывая уровеньРПЛ
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 17:58
    Прошли те времена когда даже середняки топ - 5 лиг считались для России (СССР) проходными! Наш футбол ожирел и отравился газом!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 17:47
    Левонид,для нас в Европе уже ничего простого нет..
    Так,что дареную тюбетейку на бок и вперед,без КВНсхих шуток...
    Удачи!
    RBA
    RBA
    вчера в 17:38
    Нормальные команды. Надо играть и побеждать, а не ждать слабых противников.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:35
    Сложно, но можно побеждать.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 17:35
    Рубин ещё может помучаться, а Сочи приехал...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:31
    Ещё совсем недавно сказал бы: "Должны проходить без проблем". Сейчас же уверенности нет.
    У Сочи Партизан серьёзный соперник, если пройдут, то потом команды послабее.
    У Рубина наоборот если пройдут, то Гент не подарок.
    Мой прогноз: Рубин должен быть в группе, Сочи 50 на 50.
    В любом случае успехов всем нашим клубам!!!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:28
    Да они проходные
    idres
    idres
    вчера в 17:28
    Удачи обоим клубам
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 17:27
    Немного не повезло....
    Сидор новый
    Сидор новый
    вчера в 17:26
    Пока еще есть ЕСЛИ
    YVG
    YVG
    вчера в 17:15
    Хорошо, что Браги и Ференцвароша нет, а остальных побьем.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 17:12
    У Сочи положение серьезней! Вернее соперники!Удачи)
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