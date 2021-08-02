«Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

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вчера, 15:56

Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги конференций.

«Рубин», который сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде, в случае успеха встретится в плей-офф с победителем пары «Ригас» (Латвия) — «Гент» (Бельгия).

«Сочи» (если пройдет сербский «Партизан») сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения).

Первые матчи плей-офф состоятся 19 августа, а ответные — 26 августа.