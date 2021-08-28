«Манчестер Сити» – «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал», который состоится 28 августа 2021 года

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы взяли только три очка в двух стартовых поединках. Команда провела хорошую подготовку в межсезонье, но уступили в Суперкубке и лишились возможности завоевать первый трофей. В предстоящем матче с «Арсеналом», коллектив будет играть первым номером с большим процентов владения мяча, поэтому «канонирам» придется очень сложно с первых минут.

21 августа «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Норвич» (5:0), а 15 числа минимально уступил «Тотенхэму» (0:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Арсенал»

Лондонский клуб очень плохо стартовал в новом сезоне, имея ряд дополнительных проблем. У главного тренера Микеля Артеты не получается поставить команде футбол, который он хочет. Уже несколько месяцев ходят слухи, что он может покинуть команду, поэтому возможно предстоящий матч один из последних шансов специалиста. Команда еще не забила ни одного мяча за два тура, а разница забитых пропущенных (0:4).

25 августа «Арсенал» разгромил в кубке Англии «Вест Бромвич» (6:0), а 22 числа на своем поле проиграл в чемпионате «Челси» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.344

Ничья – 5.4

Победит «Арсенал» – 10.5

Статистика

«Арсенал» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей «Манчестер Сити» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» выиграл девять из последних десяти матчей с «Арсеналом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Команда имеет свой стиль и обладает грамотными игроками, которые не прощают даже маленьких огрехов сопернику. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу.