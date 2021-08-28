«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер», который состоится 28 августа 2021 года

«Аугсбург»

Команда в прошлом сезоне не показала своего лучшего футбола, и этот футбольный год также на данный момент не стал исключением. Клуб не смог найти усиление для себя, поэтому тренерский штаб и болельщики недовольны текущим положением дел. В предстоящем матче с «Байером», команда придется играть от обороны и выжидать малочисленные моменты у ворот соперника, чтобы попытаться зацепиться за благоприятный результат.

21 августа «Аугсбург» разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (0:0), а 14 числа на своем поле крупно проиграл «Хоффенхайму» (0:4). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

«Байер»

Команда в прошлом году не смогла квалифицироваться в Лигу Чемпионов, поэтому сейчас делает большую ставку на чемпионат, чтобы финишировать в топ-4 Бундеслиги. Клуб уверенно прошел раунд кубка Германии, а в первых двух турах набрал четыре очка, что является довольно неплохим результатом. В предстоящем матче команда попытается с первых минут взять мяч под свой контроль и довести дело до победы.

21 августа «Байер» крупно обыграл «Боруссию» М (4:0), а 14 числа разошелся миром на выезде с «Унион Берлин». Оба матча проходили в рамках Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 5.14

Ничья – 4.03

Победит «Байер» – 1.719

Статистика

«Аугсбург» не может выиграть у «Байера» уже 19 матчей подряд

Восемь из последних девяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» проиграл четыре матча из последних десяти во всех турнирах, а «Байер» уступил только два раза

«Байер» одержал только одну победу из последних семи матчей

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719. Гости преследуют несколько иные цели, чем их соперник и поэтому приложат все усилия, чтобы взять очки в матче с командой из нижней части таблицы.