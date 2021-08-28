«Аугсбург» – «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер», который состоится 28 августа 2021 года
«Аугсбург»
Команда в прошлом сезоне не показала своего лучшего футбола, и этот футбольный год также на данный момент не стал исключением. Клуб не смог найти усиление для себя, поэтому тренерский штаб и болельщики недовольны текущим положением дел. В предстоящем матче с «Байером», команда придется играть от обороны и выжидать малочисленные моменты у ворот соперника, чтобы попытаться зацепиться за благоприятный результат.
21 августа «Аугсбург» разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (0:0), а 14 числа на своем поле крупно проиграл «Хоффенхайму» (0:4). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.
«Байер»
Команда в прошлом году не смогла квалифицироваться в Лигу Чемпионов, поэтому сейчас делает большую ставку на чемпионат, чтобы финишировать в топ-4 Бундеслиги. Клуб уверенно прошел раунд кубка Германии, а в первых двух турах набрал четыре очка, что является довольно неплохим результатом. В предстоящем матче команда попытается с первых минут взять мяч под свой контроль и довести дело до победы.
21 августа «Байер» крупно обыграл «Боруссию» М (4:0), а 14 числа разошелся миром на выезде с «Унион Берлин». Оба матча проходили в рамках Бундеслиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» – 5.14
- Ничья – 4.03
- Победит «Байер» – 1.719
Статистика
- «Аугсбург» не может выиграть у «Байера» уже 19 матчей подряд
- Восемь из последних девяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Аугсбург» проиграл четыре матча из последних десяти во всех турнирах, а «Байер» уступил только два раза
- «Байер» одержал только одну победу из последних семи матчей
Прогноз
Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719. Гости преследуют несколько иные цели, чем их соперник и поэтому приложат все усилия, чтобы взять очки в матче с командой из нижней части таблицы.