«Бавария» — «Герта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Герта», который состоится 28 августа 2021 года

«Бавария»

Чемпион Германии начал вновь набирать обороты и показывать привычные всем результаты. В команде происходит небольшая перестройка, ведь молодой новый тренер Юлиан Нагельсман пытается поставить коллективу свою игру, как он ее видит. В матче с «Гертой» от рекордмайстера ждут только уверенной победы, а другой результат будет считаться сенсацией.

25 августа «Бавария» разгромила «Бремер» в кубке Германии (12:0), а 22 числа обыграла на своем поле «Кельн» в чемпионате Германии (3:2).

«Герта»

«Герта» стала единственной командой, которая еще не набирала очков в этом сезоне Бундеслиги, однако коллектив можно оправдать достаточно серьезными соперниками. Берлинский клуб в прошлом сезоне с трудом сохранил свое место в главном чемпионате, поэтому тренерскому штабу необходимо сделать выводы и не повторять старых ошибок.

21 августа «Герта» уступила на своем поле «Вольфсбургу» (1:2), а 15 числа команда проиграла на выезде «Кельну» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.166

Ничья – 8

Победит «Герта» – 17

Статистика

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Герты»

«Герта» смогла забить только в четырех выездных матчах с «Баварией» из десяти последних поединков

Восемь из десяти последних матчей «Баварии» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» забивает в девяти последних выездных матчах (включая товарищеские встречи)

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Чемпион Германии на своем поле играет очень хорошо и всегда много забивает. Предполагаем, что берлинскому клубу не удастся избежать разгрома в этом матче.