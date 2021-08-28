«Бетис» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Бетис» — «Реал» Мадрид, который состоится 28 августа 2021 года

«Бетис»

Команда начала сезон с двух ничейных результатов и к матчу с одним из фаворитов этого сезона подходит с несколькими травмированными игроками. Тем не менее, тренерскому штабу должно хватить ресурсов, чтобы выставить боеспособный состав и оказать должно сопротивление, которое позволит побороться за очки. Коллектив начнет играть вторым номером, основные надежды, возлагая на возможные контратаки.

20 августа «Бетис» разошелся миром с «Кадисом» (1:1), а 14 числа команда не выявила победителя в матче с «Мальоркой» (1:1).

«Реал» Мадрид

Под руководством Карло Анчелотти «Реал» Мадрид набрал четыре очка в двух матчах, пропустив несколько команд вперед себя в турнирной таблице. Однако чемпионат только начинается и у коллектива еще будет много шансов догнать и вырваться вперед в гонке за золотые медали Примеры, ведь других мест для болельщиков и руководства клуба не существует. В предстоящем матче «сливочные» постараются как можно быстрее забить гол, чтобы облегчить себе участь до конца поединка.

22 августа «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Леванте» (3:3), а 14 числа на выезде разгромил «Алавес» (4:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 3.87

Ничья – 3.82

Победит «Реал» Мадрид – 1.99

Статистика

«Реал» Мадрид и «Бетис» выиграли по пять матчей из последних десяти поединков во всех турнирах

«Бетис» не уходил с поля без забитого мяча в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Мадридский клуб выиграл восемь матчей из десяти на выезде с «Бетисом»

Шесть последних матчей между клубами на поле «Бетиса» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реал» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Карло Анчелотти умеет настраивать команду на сложные поединки, а сами игроки постараются с первых минут взять мяч под свой контроль и довести встречу до победы.