«Аталанта» – «Болонья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья», который состоится 28 августа 2021 года

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо заявил о себе в последние сезоны, как о команде, которая готова бороться за медали чемпионата Италии. Клуб сумел сохранить своих лидеров и выглядит грозной силой не только в чемпионате своей страны, но и Лиге Чемпионов. Команда одержала тяжелую победу в первом туре и постарается продлить свой успех в этом поединке, чтобы с первых матчей выбиться в лидирующую группу турнирной таблицы.

21 августа «Аталанта» обыграла на выезде «Торино» (2:1), а 14 числа команда провела товарищеский матч с «Ювентусом» (1:3).

«Болонья»

«Болонья» считается типичным середняком Серии А и коллектив пытается в каждом матче цепляться за очки. Команда не делала громких приобретений, поэтому некоторые позиции в клубе остаются недоукомплектованными. В матче с быстрой «Аталантой» защитниками придется подстраховывать друг друга в любых моментах, ведь за атакующим звеном команды из Бергамо уследить достаточно тяжело.

22 августа «Болонья» обыграла на своем поле «Салернитану» (3:2), а 16 числа в кубковом матче уступила «Тернане» (4:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.369

Ничья – 5.58

Победит «Болонья» – 8.64

Статистика

Пять из шести последних матчей «Аталанты» закончились исходом «обе забьют»

«Болонья» смогла выиграть только два матча из десяти последних на выезде

Клуб из Бергамо выиграл семь последних матчей с «Болоньей» на своем стадионе

«Аталанта» на своем поле пропускает уже пять матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Хозяева играют более уверенно и имеют подбор более талантливых игроков, которым по силам сделать разницу в этом матче.