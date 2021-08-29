«Дженоа» – «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи», который состоится 29 августа 2021 года

«Дженоа»

В последних сезонах команда не демонстрирует качественного футбола, а в прошлом году команда даже некоторое время находилась в зоне вылета. Первый матч чемпионата клуб проиграл чемпиону Италии, а предстоящий матч также будет с одним из теневых фаворитов Серии А. Чтобы добиться положительного результата, коллективу в первую очередь следует уделить особое внимание обороне своих ворот.

21 августа «Дженоа» крупно проиграл на выезде «Интеру» (0:4), а 13 числа в кубке страны команда обыграла «Перуджу» (3:2).

«Наполи»

Неаполитанский клуб сделал выводы из неудач прошлого сезона и сейчас команда находится в хороших физических кондициях с серьезным настроем на медали чемпионата. Команда провела хороший предсезонный сбор, где не проиграла ни одного контрольного поединка. В предстоящем матче коллектив постарается навязать свою игру сопернику и как можно быстрее добиться результата еще в первом тайме.

22 августа «Наполи» обыграл на своем поле «Венецию» (2:0), а 14 числа команда разгромила «Пескару» (4:0) в товарищеском матче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 6.03

Ничья – 4.21

Победит «Наполи» – 1.609

Статистика

«Наполи» не проигрывает уже 16 матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Дженоа» закончились тоталом больше 4.5 мячей

Четыре последних матча между клубами на поле «Дженоа» закончились исходом «обе забьют»

В шести последних выездных матчах «Наполи» пропустил всего два мяча

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.609. Клуб из Неаполя выглядит большим фаворитом этого поединка и вероятнее всего достигнет уверенной победы, набрав очередные три очка в копилку турнирной таблицы.