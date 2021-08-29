«Дженоа» – «Наполи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи», который состоится 29 августа 2021 года
«Дженоа»
В последних сезонах команда не демонстрирует качественного футбола, а в прошлом году команда даже некоторое время находилась в зоне вылета. Первый матч чемпионата клуб проиграл чемпиону Италии, а предстоящий матч также будет с одним из теневых фаворитов Серии А. Чтобы добиться положительного результата, коллективу в первую очередь следует уделить особое внимание обороне своих ворот.
21 августа «Дженоа» крупно проиграл на выезде «Интеру» (0:4), а 13 числа в кубке страны команда обыграла «Перуджу» (3:2).
«Наполи»
Неаполитанский клуб сделал выводы из неудач прошлого сезона и сейчас команда находится в хороших физических кондициях с серьезным настроем на медали чемпионата. Команда провела хороший предсезонный сбор, где не проиграла ни одного контрольного поединка. В предстоящем матче коллектив постарается навязать свою игру сопернику и как можно быстрее добиться результата еще в первом тайме.
22 августа «Наполи» обыграл на своем поле «Венецию» (2:0), а 14 числа команда разгромила «Пескару» (4:0) в товарищеском матче.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дженоа» – 6.03
- Ничья – 4.21
- Победит «Наполи» – 1.609
Статистика
- «Наполи» не проигрывает уже 16 матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча «Дженоа» закончились тоталом больше 4.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами на поле «Дженоа» закончились исходом «обе забьют»
- В шести последних выездных матчах «Наполи» пропустил всего два мяча
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.609. Клуб из Неаполя выглядит большим фаворитом этого поединка и вероятнее всего достигнет уверенной победы, набрав очередные три очка в копилку турнирной таблицы.