«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 29 августа 2021 года
«Вулверхэмптон»
После ухода главного тренера, клуб не может найти свою игру и уступил в двух первых матчах нового сезона АПЛ. В команде много качественных легионеров из Португалии и других стран, поэтому коллектив имеет все шансы исправить ситуацию к лучшему. В матче с «красными дьяволами» хозяева не будут слишком рисковать и постараются сыграть в закрытый футбол, надеясь на контратаки и стандартные положения у ворот соперника.
24 августа в «Вулверхэмптон» в кубке Английской Лиги уверенно обыграл «Ноттингем Форест» (4:0), а 22 числа уступил на своем поле «Тоттенхэму» (0:1).
«Манчестер Юнайтед»
Сейчас вокруг клуба очень много шума, ведь сюда вернулся Криштиану Роналду. В предстоящем матче игрок не примет участия, поэтому болельщикам придется немного подождать. Сам клуб заметно усилился в трансферное окно и является одним из явных претендентов на чемпионство. В предстоящем матче команда будет играть первым номером, постоянно прессингуя соперника, чтобы заставить его чаще ошибаться.
22 августа «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон» в АПЛ, а 14 числа команда разгромила на своем поле «Лидс» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 4.77
- Ничья – 3.81
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.813
Статистика
- Четыре последних матча «Вулверхэмптона» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Манчестер Юнайтед» забивал в девяти последних матчах из десяти на выезде
- Пять из шести последних личных встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вулверхэмптон» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» уже шесть поединков подряд
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Поль Погба набрал прекрасную форму, и остальные игроки «красных» готовы побеждать в каждом матче в борьбе за золотые медали. Предполагаем уверенную победу «Манчестер Юнайтед».