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«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 15:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 29 августа 2021 года

«Вулверхэмптон»

После ухода главного тренера, клуб не может найти свою игру и уступил в двух первых матчах нового сезона АПЛ. В команде много качественных легионеров из Португалии и других стран, поэтому коллектив имеет все шансы исправить ситуацию к лучшему. В матче с «красными дьяволами» хозяева не будут слишком рисковать и постараются сыграть в закрытый футбол, надеясь на контратаки и стандартные положения у ворот соперника.

24 августа в «Вулверхэмптон» в кубке Английской Лиги уверенно обыграл «Ноттингем Форест» (4:0), а 22 числа уступил на своем поле «Тоттенхэму» (0:1).

«Манчестер Юнайтед»

Сейчас вокруг клуба очень много шума, ведь сюда вернулся Криштиану Роналду. В предстоящем матче игрок не примет участия, поэтому болельщикам придется немного подождать. Сам клуб заметно усилился в трансферное окно и является одним из явных претендентов на чемпионство. В предстоящем матче команда будет играть первым номером, постоянно прессингуя соперника, чтобы заставить его чаще ошибаться.

22 августа «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон» в АПЛ, а 14 числа команда разгромила на своем поле «Лидс» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 4.77
  • Ничья – 3.81
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.813

Статистика

  • Четыре последних матча «Вулверхэмптона» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Манчестер Юнайтед» забивал в девяти последних матчах из десяти на выезде
  • Пять из шести последних личных встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Вулверхэмптон» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» уже шесть поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Поль Погба набрал прекрасную форму, и остальные игроки «красных» готовы побеждать в каждом матче в борьбе за золотые медали. Предполагаем уверенную победу «Манчестер Юнайтед».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:01
МЮ выиграет этот матч
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