«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 29 августа 2021 года

«Вулверхэмптон»

После ухода главного тренера, клуб не может найти свою игру и уступил в двух первых матчах нового сезона АПЛ . В команде много качественных легионеров из Португалии и других стран, поэтому коллектив имеет все шансы исправить ситуацию к лучшему. В матче с «красными дьяволами» хозяева не будут слишком рисковать и постараются сыграть в закрытый футбол, надеясь на контратаки и стандартные положения у ворот соперника.

24 августа в «Вулверхэмптон» в кубке Английской Лиги уверенно обыграл «Ноттингем Форест» (4:0), а 22 числа уступил на своем поле «Тоттенхэму» (0:1).

«Манчестер Юнайтед»

Сейчас вокруг клуба очень много шума, ведь сюда вернулся Криштиану Роналду. В предстоящем матче игрок не примет участия, поэтому болельщикам придется немного подождать. Сам клуб заметно усилился в трансферное окно и является одним из явных претендентов на чемпионство. В предстоящем матче команда будет играть первым номером, постоянно прессингуя соперника, чтобы заставить его чаще ошибаться.

22 августа «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон» в АПЛ , а 14 числа команда разгромила на своем поле «Лидс» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 4.77

Ничья – 3.81

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.813

Статистика

Четыре последних матча «Вулверхэмптона» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Юнайтед» забивал в девяти последних матчах из десяти на выезде

Пять из шести последних личных встреч клубов закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вулверхэмптон» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» уже шесть поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Поль Погба набрал прекрасную форму, и остальные игроки «красных» готовы побеждать в каждом матче в борьбе за золотые медали. Предполагаем уверенную победу «Манчестер Юнайтед».