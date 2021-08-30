Португалия – Ирландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Португалия — Ирландия, который состоится 01 сентября 2021 года

Португалия

Команда Португалии не смогла защитить свой титул Чемпиона Европы, но показала довольно неплохое выступление на турнире. Сейчас перед командой стоит новая задача – попадание на ЧМ 2022 с первого места. На данный момент сборная занимает первое место, имея в активе семь очков. Матч с Ирландией станет одним из решающих для португальцев в вопросе лидерства в своей группе.

27 июня Португалия уступила команде Бельгии (0:1), а 23 числа команда сыграла вничью с Францией (2:2).

Ирландия

Сборная Ирландии не участвовала в ЧЕ 2020, что серьезно огорчило болельщиков, ведь команда имеет крепкий состав, который не уступает большинству команд, принимавших там участие. Коллектив имеет огромное желание квалифицироваться на ЧМ 2022, но проиграл первые два матча, чем осложнил себе ситуацию. В матче с Португалией будет очень сложно играть в свой футбол и поэтому игрокам придется играть в обороне, надеясь на редкие стандарты и контратаки.

8 июня Ирландия сыграла вничью товарищеский матч с Венгрией, а третьего июня команда обыграла в контрольном матче Андорру (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 1.238

Ничья – 6.37

Победит Ирландия – 12.61

Статистика

Португалия выиграла пять игр из последних десяти матчей, а Ирландия выиграла только один матч

Португалия забивала голы в 12 из 15 последних матчей

Португалия выиграла только два матча из шести последних с Ирландией

Четыре из шести последних встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Ирландия сможет достойно обороняться на протяжении всего матча, поэтому вероятнее всего, большого количества мячей болельщики не увидят.