Россия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Россия — Хорватия, который состоится 01 сентября 2021 года
Россия
Сборная России поменяла главного тренера и теперь у руля команды будет Валерий Карпин. Тренерский штаб сделал несколько изменений в составе коллектива, и болельщики ждут хорошего результата в ближайших матчах. На данный момент сборная России делит с Хорватией 1-2 места, имея в активе шесть очков после трех матчей.
21 июня Россия крупно проиграла Дании (1:4) на ЧЕ 2020, а 16 числа команда обыграла сборную Финляндии (1:0).
Хорватия
Команда Хорватии всегда считается опасным соперником и фаворитом в группе, ведь ее игроки представляют самые титулованные и известные клубы Европы. В матче с Россией, коллектив вряд ли согласится играть вторым номером, поэтому всех болельщиков ждет интересный и принципиальный поединок, где обе команды будут пытаться проводить острые и результативные атаки.
28 июня Хорватия проиграла сборной Испании в дополнительное время (3:5), а 22 числа команда обыграла Шотландию (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Россия – 2.85
- Ничья – 3.23
- Победит Хорватия – 2.69
Статистика
- Россия выиграла четыре матча из десяти последних матчей, а Хорватия одержала победы в трех поединках
- Хорватия не может выиграть пять выездных матчей подряд
- Три из четырех последних матчей между сборными закончились вничью
- Пять из семи последних матчей России на своем стадионе закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.23. Обе команды нуждаются в очках и будут бороться за первое место до последнего тура, поэтому предполагаем, что никто не будет рисковать, а матч закончится мировым соглашением.