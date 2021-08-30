Россия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Россия — Хорватия, который состоится 01 сентября 2021 года

Россия

Сборная России поменяла главного тренера и теперь у руля команды будет Валерий Карпин. Тренерский штаб сделал несколько изменений в составе коллектива, и болельщики ждут хорошего результата в ближайших матчах. На данный момент сборная России делит с Хорватией 1-2 места, имея в активе шесть очков после трех матчей.

21 июня Россия крупно проиграла Дании (1:4) на ЧЕ 2020, а 16 числа команда обыграла сборную Финляндии (1:0).

Хорватия

Команда Хорватии всегда считается опасным соперником и фаворитом в группе, ведь ее игроки представляют самые титулованные и известные клубы Европы. В матче с Россией, коллектив вряд ли согласится играть вторым номером, поэтому всех болельщиков ждет интересный и принципиальный поединок, где обе команды будут пытаться проводить острые и результативные атаки.

28 июня Хорватия проиграла сборной Испании в дополнительное время (3:5), а 22 числа команда обыграла Шотландию (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Россия – 2.85

Ничья – 3.23

Победит Хорватия – 2.69

Статистика

Россия выиграла четыре матча из десяти последних матчей, а Хорватия одержала победы в трех поединках

Хорватия не может выиграть пять выездных матчей подряд

Три из четырех последних матчей между сборными закончились вничью

Пять из семи последних матчей России на своем стадионе закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.23. Обе команды нуждаются в очках и будут бороться за первое место до последнего тура, поэтому предполагаем, что никто не будет рисковать, а матч закончится мировым соглашением.