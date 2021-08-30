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Россия – Хорватия: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 11:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Россия — Хорватия, который состоится 01 сентября 2021 года

Россия

Сборная России поменяла главного тренера и теперь у руля команды будет Валерий Карпин. Тренерский штаб сделал несколько изменений в составе коллектива, и болельщики ждут хорошего результата в ближайших матчах. На данный момент сборная России делит с Хорватией 1-2 места, имея в активе шесть очков после трех матчей.

21 июня Россия крупно проиграла Дании (1:4) на ЧЕ 2020, а 16 числа команда обыграла сборную Финляндии (1:0).

Хорватия

Команда Хорватии всегда считается опасным соперником и фаворитом в группе, ведь ее игроки представляют самые титулованные и известные клубы Европы. В матче с Россией, коллектив вряд ли согласится играть вторым номером, поэтому всех болельщиков ждет интересный и принципиальный поединок, где обе команды будут пытаться проводить острые и результативные атаки.

28 июня Хорватия проиграла сборной Испании в дополнительное время (3:5), а 22 числа команда обыграла Шотландию (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Россия – 2.85
  • Ничья – 3.23
  • Победит Хорватия – 2.69

Статистика

  • Россия выиграла четыре матча из десяти последних матчей, а Хорватия одержала победы в трех поединках
  • Хорватия не может выиграть пять выездных матчей подряд
  • Три из четырех последних матчей между сборными закончились вничью
  • Пять из семи последних матчей России на своем стадионе закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.23. Обе команды нуждаются в очках и будут бороться за первое место до последнего тура, поэтому предполагаем, что никто не будет рисковать, а матч закончится мировым соглашением.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:35
Надеюсь Россия не проиграет
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