Италия – Болгария: прогноз и ставки БК Pinnacle

1630492541

01 сентября 2021, 13:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Италия – Болгария, который состоится 02 сентября 2021 года

Италия

Сборная Италии является действующим чемпионом Европы, но и в квалификации на ЧМ 2022 у команды все замечательно. Три победы в стартовых матчах дают команде 9 очков и статус лидера своей группы. В домашнем матче с болгарами, коллектив будет играть первым номером и уже в начале первого тайма будет высоко прессинговать оппонента, чтобы вынудить того ошибиться как можно раньше.

6 июля сборная Италии прошла в полуфинале ЧЕ 2020 команду Испании по пенальти (2:1), а уже 11 числа команда выиграла турнир, одолев Англию также по пенальти (2:1).

Болгария

Болгария давно не может одержать победу и после трех матчей команда набрала всего одно очко. Шансы коллектива на выход только теоретические, поэтому игрокам нужно собраться с силами и попытаться достойно завершить групповой этап, а возможно и вернуть интригу в этой группе. В матче со сборной Италии, болгарам придется обороняться практически весь матч и надеяться на свои шансы у ворот соперника.

8 июня Болгария проиграла товарищеский матч Франции (0:3), а пятого июня команда уступила сборной России (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.085

Ничья – 11.82

Победит Болгария – 29.23

Статистика

Сборная Италии выиграла пятнадцать последних матчей во всех турнирах

Болгария не может одержать победу уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Италия выиграла три из четырех последних поединков с Болгарией

Четыре последних матча итальянцев закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Италии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. Хозяева находятся в отличной физической форме и очень сыгранны. Италия сможет поставить неразрешимые задачи перед Болгарией и одержит уверенную победу.