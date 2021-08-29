Клубы РПЛ могут покинуть Лигу Европы, заняв вторые места в группах. Реформы УЕФА в действии

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сегодня, 16:29

Детали новой системы из трех турниров.

Три еврокубка по 32 участника смотрятся гармоничнее

Посмотрим, какой футбол покажут «Тоттенхэм», «Рома» и клубы поскромнее в Лиге конференций. Но можно констатировать – с появлением третьего турнира получили гармонию, которой давно не было. Лига чемпионов плавно входит в новую фазу – контора, что предложила пакет реформ для РПЛ , разработала и новый формат главного турнира, вступит в силу с 2024-го. А пока сыграют по старинке.

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Какая самая интереснная для вас лично? 💥 pic.twitter.com/JRfEw18Dgh — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021

В будущем топовых матчей станет больше. А вот клубы условного «второго эшелона» не пострадают, смогут выступать в Лиге чемпионов, если пробьются через квалификацию. А если нет – последуют по пути «Спартака». Придумали систему, которая оставляет право на ошибки. Не все из тех, кто просит часто, заслуживает второй шанс.

Но старательный, который мучит себя за любую оплошность и плохо переживает неудачи, должен получать шанс. Нынешняя система еврокубков мудрее, ведь Лига Европы не состоит из 48 команд, появился порядок – 8 квартетов.

Будут дебютанты из Армении, Эстонии и Гибралтара

«Арсенал» не вышел в еврокубки. Бедные лондонцы, как выживут? Просто – заработают на самых дорогих в АПЛ абонементах. Фанаты платят 891 фунт (почти 90 тысяч рублей), чтобы получить право наслаждаться домашними играми команды Артеты. На «Олд Траффорд», кстати, можно попасть всего за 532 фунта за целый сезон. Плюс ТВ-контракт, плюс спонсоры – «канониры» выживут без еврокубков, как и все в топ-5.

А вот если речь о клубе Григоряна – чемпионе Армении «Алашкерте», об эстонской «Флоре», или о еще одном дебютанте — «Линкольне» из Гибралтара, то для них шесть еврокубковых матчей в группе Лиги конференций являются манной небесной. Где еще смогут и себя показать, и людей посмотреть? Привычные квалификации ЛЧ уничтожают команды такого уровня. Теперь дали право на осечки. Вылетели из стыков главного турнира – идите в стыки ЛЕ .

Не получилось там – будет шанс в Лиге конференций. Лишь система прямого отбора в третий еврокубков сложная. Квалификация не дает права на промах, и кто не готов к кубковым дракам – «Сочи» и «Рубин» как примеры, тот остается без международной осени.

Не стоит грешить на время матчей, к новизне привыкнут

Когда речь о часовом поясе Москвы или Санкт-Петербурга, то логично сдвигать матчи еврокубков на время, что одновременно не слишком позднее, и позволяет людям успеть с работы на стадион. Непонятно, сколько человек допустят на трибуны – например, на матч сборных России и Хорватии установили среднюю квоту. Не нужно добавлять преграды на пути человека на живой футбол.

Одновременно сама идея разделить игры по времени давно витала в воздухе. Мало кто умеет смотреть несколько матчей параллельно. Опция разве для профессиональных аналитиков, как и просмотр видео с заметным ускорением. Зритель хочет насладиться прямым эфиром, так что разведение поединков на разные дни нужно приветствовать.

«Спартак» будет играть домашние матчи Лиги Европы по средам, «Локомотив» — по четвергам. Плохо лишь, что пока УЕФА выбрал для «красно-белых» ранний слот. Первые две игры в 17:30 до перевода часов в Европе, и в 18:30 – после. Но клуб ждет вердикта УЕФА , попросили изменить время.

Такие команды, как «Шериф», нужны Лиге чемпионов

Для начала клуб из Тирасполя – 19-кратный чемпион Молдовы. Полностью соответствует названию турнира, в котором впервые примет участие. Заявление Дирка Кейта, что «Шерифу» нечего делать в ЛЧ – глупость. Почему, если команда по спортивному принципу прошла «Динамо» Загреб, которое весной убрало из Лиги Европы «Тоттенхэм», претензии предъявляют именно им?

Вот миланский «Интер» в прошлом сезоне был последним в своей группе, а потом стал чемпионом Серии А. Проиграли «Реалу», «Боруссии» М и «Шахтёру». Сейчас произошло воссоединение той же группы, но вместо немцев увидим команду украинского тренера Вернидуба. Бывший игрок «Зенита» и наставник «Зари» вылетит, но повоюют и опыт получат. А еще немалые для «Шерифа» деньги.

Большая глупость видеть в спорте одну цель – подыграть сильнейшим. Например, сейчас идут Параолимпийские игры в Токио. Не для сильнейших на планете, но являются крутым турниром. Люди с инвалидностью могут заработать на жизнь победой – премии, недвижимость или автомобили. У них нет профессиональных лиг с огромными премиальными, как у коллег-атлетов.

У «Шерифа» нет АПЛ . И у «Ференцвароша» не было, что год назад играл в группе ЛЧ впервые за четверть века. Но раз дают путь – надо им идти. Полезная мысль для команд из РПЛ . Смотришь на состав групп ЛК и понимаешь – у «Сочи» и «Рубина» был шанс выйти в плей-офф, заработать много пунктов. А смотришь на квартеты «Спартака» и «Локомотива» — видишь Лигу чемпионов.

Лига Европы из 32 участников стала сильнее. Не будет прямого выхода в плей-офф со второго места. Первые в группах идут в 1/16 финала, но вторые играют с третьими клубами в группах ЛЧ . «Спартак» и «Локомотив» в феврале могут встретить по пути в основной раунд плей-офф ЛЕ «Милан», «Бенфику», «Аталанту» или «Вольфсбург». Возможно, выгоднее быть третьими – отправишься в Лигу конференций.

Система как лифт. Выиграл – едешь вверх в плей-офф своего турнира, третий в ЛЧ – спускаешься ниже в ЛЕ . Второй в ЛЕ – завоюй право на плей-офф. Третий в ЛЕ – иди в Лигу конференций, где первые в группах идут в плей-офф, вторые – сражаются с клубами из Лиги Европы. И состав групп приличный. ПАОК , «Славия», «Фейеноорд», «Унион», «Копенгаген», АЗ , «Гент», «Партизан» и ЛАСК могли навязать борьбу любой команде из РПЛ .

Плей-офф всех еврокубков могут получиться представительными. В третьем турнире весной можем увидеть «Рому», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Спартак», «Селтик», «Црвену Звезду», «Олимпиакос» и «Генк». Неплохой состав участников и шанс на еврокубковую победу не только для Моуриньо и Шомуродова. Во втором и первом все привычно – звезды, много звезд. 96 участников в группах еврокубков – правильное количество, ведь в футбол играют всюду.