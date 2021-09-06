Дания – Израиль: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Дания – Израиль, который состоится 07 сентября 2021 года
Дания
Команда Дании продолжает показывать красивый и результативный футбол даже после успешного выступления на Евро 2020. Команда набрала максимальное количество очков в квалификации и заслуженно является лидером своей группы. В предстоящем матче с Израилем, коллективу не стоит недооценивать своих гостей, ведь соперник идет на втором месте и отстает на пять очков.
4 сентября сборная Дании с трудом обыграла Фарерские острова (1:0), а первого числа команда обыграла на своем поле Шотландию (2:0).
Израиль
Сборная Израиля после пяти проведенных матчей является серьезным претендентом на второе место, что сложно было представить перед началом квалификации. Команда одержала уверенные победы над некоторыми соперниками и в предстоящем матче попытается набрать очки в матче с лидером группы. Вероятнее всего, израильтянам придется терпеть атаки Дании и надеяться на стандарты и контратаки.
4 сентября Израиль крупно обыграл Австрию (5:2), а первого числа команда оказалась сильнее Фарерский островов (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Дания – 1.3
- Ничья – 5.8
- Победит Израиль – 10.32
Статистика
- Дания и Израиль выиграли по шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних выездных матча Израиля закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Дания не уходила без забитых мячей на своем поле в восьми из десяти последних встреч
- Израиль проиграл пять последних матчей Дании, забив при этом всего один мяч
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. Обе команды играют в результативный футбол, поэтому предлагаем выбрать вариант с большим количеством голов в поединке.