Дания – Израиль: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Дания – Израиль, который состоится 07 сентября 2021 года

Дания

Команда Дании продолжает показывать красивый и результативный футбол даже после успешного выступления на Евро 2020. Команда набрала максимальное количество очков в квалификации и заслуженно является лидером своей группы. В предстоящем матче с Израилем, коллективу не стоит недооценивать своих гостей, ведь соперник идет на втором месте и отстает на пять очков.

4 сентября сборная Дании с трудом обыграла Фарерские острова (1:0), а первого числа команда обыграла на своем поле Шотландию (2:0).

Израиль

Сборная Израиля после пяти проведенных матчей является серьезным претендентом на второе место, что сложно было представить перед началом квалификации. Команда одержала уверенные победы над некоторыми соперниками и в предстоящем матче попытается набрать очки в матче с лидером группы. Вероятнее всего, израильтянам придется терпеть атаки Дании и надеяться на стандарты и контратаки.

4 сентября Израиль крупно обыграл Австрию (5:2), а первого числа команда оказалась сильнее Фарерский островов (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 1.3

Ничья – 5.8

Победит Израиль – 10.32

Статистика

Дания и Израиль выиграли по шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча Израиля закончились тоталом больше 2.5 мячей

Дания не уходила без забитых мячей на своем поле в восьми из десяти последних встреч

Израиль проиграл пять последних матчей Дании, забив при этом всего один мяч

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751. Обе команды играют в результативный футбол, поэтому предлагаем выбрать вариант с большим количеством голов в поединке.