Хорватия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle

1631003489

сегодня, 11:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Хорватия – Словения, который состоится 07 сентября 2021 года

Хорватия

Команда Хорватии лидирует в своей группе вместе с Россией, и эти две команды являются главными претендентами на выход из группы. В предстоящем матче коллектив играет со Словенией, которая может создать проблемы и нуждается в очках. Сборная Хорватии имеет хорошие шансы закончить квалификацию на первом месте, но для этого следует брать очки в оставшихся матчах.

4 сентября сборная Хорватии обыграла на выезде Словакию (1:0), а первого числа команда разошлась миром с Россией (0:0).

Словения

Сборная Словении идет на третьем месте в группе, отставая от главных конкурентов на три очка. Предстоящий матч станет решающим для команды, так как в случае поражения коллектив практически потеряет шансы на дальнейшую борьбу. Всех болельщиков ждет интересный матч, где ничейный результат не устраивает ни одну команду. Вероятнее всего, команда будет играть вторым номером, и искать быстрые контратаки.

4 сентября Словения обыграла на своем поле Мальту (1:0), а первого числа команда сыграла вничью со Словакией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 1.68

Ничья – 3.65

Победит Словения – 5.93

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Словении закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Хорватия забивала в 24 из 25 последних матчей на своем поле

Словения выиграла три матча из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти матчей между Хорватии и Словении закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. Для обеих команд этот матч очень важен, ведь сборные нуждаются в очках. Предполагаем напряженную игру с небольшим количеством голевых моментов и голов.