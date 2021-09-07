Исландия – Германия: прогноз и ставки БК Pinnacle

1631024263

сегодня, 17:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Исландия – Германия, который состоится 08 сентября 2021 года

Исландия

Сборная Исландии продолжает свои неуверенные выступления в этой квалификации и результатом ее стараний стали четыре набранных очка, которые не дают возможности коллективу рассчитывать на выход из группы. Предстоящий матч не обещает исландцам ничего хорошего, так как они играют против лидера группы, которому еще нужны очки, чтобы занять первое место в группе и обеспечить себе путевку в Катар досрочно.

5 сентября сборная Исландии смогла сравнять счет в матче с Северной Македонией (2:2), а второго числа команда уступила Румынии (0:2).

Германия

Подопечные Ханси Флика разгромили лидера группы Армению, и вышли на первое место. Теперь коллективу необходимо выиграть еще несколько матчей, чтобы обеспечить себе первое место. В команде хорошая атмосфера и тренер задействует новых игроков, которые дают результат. В матче с Исландией у немцев будет большое преимущество во владении мячом, которое игроки постараются превратить в забитые голы.

5 сентября сборная Германии разгромила команду Армении (6:0), а второго числа одолели на выезде Лихтенштейн (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Исландия – 12.7

Ничья – 6.86

Победит Германия – 1.221

Статистика

Четыре из пяти последних выездных матчей Германии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Исландия забила в шести домашних поединках из десяти последних

Исландия выиграла только два матча из десяти последних встреч во всех турнирах, а Германия одержала пять побед

Германия выиграла два из трех последних матчей у Исландии

Прогноз

Поставить на победу Германии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Команда Ханси Флика уже показала, что серьезно настроена на предстоящий турнир и хочет выйти с первого места досрочно. Предполагаем крупную победу немецкой сборной в этом поединке.