Польша – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Польша – Англия, который состоится 08 сентября 2021 года

Польша

Сборная Польши идет на втором месте в группе, однако еще ничего не гарантировала себе в этой квалификации. Команда набрала 10 очков и всего на один пункт опережает Албанию. Предстоящий матч с Англией станет настоящим испытанием для коллектива, ведь поляки нуждаются в очках. В поединке с англичанами команда будет играть вторым номером, уделяя большое внимание обороне и надеясь на то, что Роберт Левандовски сможет что-нибудь придумать в атаке.

5 сентября сборная Польши разгромила на выезде Сан-Марино (7:1), а второго числа команда обыграла Албанию (4:1).

Англия

У сборной Англии все в полном порядке в этой квалификации, ведь коллектив выиграл все пять поединков. В случае победы в предстоящей встрече команда практически гарантирует себе первое место в группе, так как впереди их ждут матчи с более слабыми по уровню соперниками. В выездном матче англичане будут играть первым номером, нагружая оборону соперника и пытаясь забить быстрый мяч, который раскрепостит игру.

5 сентября сборная Англии крупно обыграла Андорру (5:0), а второго числа с тем же счетом оказалась сильнее Венгрии (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 6.5

Ничья – 3.63

Победит Англия – 1.645

Статистика

Восемь последних матчей сборной Англии закончились исходом «обе забьют»

Англия выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Польша проиграла восемь из десяти последних матчей с Англией

Девять из десяти последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.63. Англия лидирует в группе и может себе позволить играть не в полную силу, используя несколько резервных игроков. Предполагаем, что поляки смогут удержать ничью на своем поле с фаворитом группы.