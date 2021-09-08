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«С таким уровнем игры нам нечего делать на чемпионате мира». Карпина и сборную России критикуют после побед

сегодня, 18:52
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Сколько людей — столько и мнений. Но многие сходятся в важном.

Сначала слово ответственному за результаты и игру. Валерий Карпин подвел итоги сентябрьских матчей сборной России:

3 очка мы взяли и задачу минимум выполнили. Сыграли трижды на нуль. Нормально. Мальта — непростой соперник. 7 очков в трех матчах — это не хороший результат. Хороший был бы 9 очков. В сборной много новых людей, приходилось всем со всеми знакомиться. Также хочу выразить благодарность всему тренерскому штабу за работу на этом сборе.

Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть что есть – с тем временем, что есть у ребят – более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная.

Мнения футбольных экспертов

Гаджи Гаджиев, российский тренер:

В матче с Мальтой был худший отрезок из последних игр, которые провела наша сборная. Пусть не весь матч, но половина уж точно. Многие игровые действия ребят не соответствовали требованиям игры. Мальта создавала много моментов. А мы забили гол в результате грубой ошибки соперника. У сборной России не было ни игрового, ни территориального преимущества. Мы крайне ненадежно действовали в обороне. Задача любой команды — создание голевых моментов и острых ситуаций. В этом отношении Мальта нам явно не уступала. Проблема в низкой динамике. Команда не очень компактна, нет целостности. Кроме того, наша сборная не играет командой. По одному в футбол не играют. С таким уровнем игры нам абсолютно не на что рассчитывать на чемпионате мира. С такой игрой мы туда даже не попадем.

Вячеслав Колосков, экс-президент РФС:

Я не ждал большого количества голов в игре, потому что ожидать этого не приходится. Обычно говорят, что игра забывается, а результат остается. В данном случае это не совсем так, потому что эта фраза относится к циклу, который уже закончен, например, стали чемпионами мира при невыразительной игре. Мы еще ничего не добились, поэтому об игре нужно думать, потому что все специалисты говорят, что качество пока хромает. Слава богу, что победили, по сути максимум очков набрали, за исключением ничьей с хорватами. У нас по-прежнему есть хорошие шансы бороться за первое место в нашей группе. Поэтому считаю, что результат хороший.

Илья Геркус, футбольный функционер и бывший гендир «Локомотива»:

Ребята выполнили задачу, молодцы. Уверенного впечатления игра не оставляет, но тренерский штаб работает, ищет оптимальное сочетание игроков, игровую схему. Игроки тоже немного нервничают, но в целом есть результат, это главное сегодня. Говорить о шансах нашей сборной на ЧМ пока рано. Эта задача еще не решена. Очки мы получаем и с такой игрой. Сейчас решалась задача выстроить команду для следующего этапа, более сложного. Насколько это получилось — увидим уже через месяц.

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России:

Очень слабо. Информационный шум играет свою роль. Я сразу сказал: «Ребят, сначала нужно сделать, а потом шуметь, радоваться». А у нас и перед матчем с Хорватией, и после игры так и было. Топчемся на месте: с Хорватией еле-еле, с Кипром вообще непонятно что, а Мальта и счёт сравнять могла. Надо быть спокойнее и сдержанней, как другие сборные. Повезло, что нам мальтийцы не забили в пустые ворота. Ушли бы на перерыв со счётом 1:1.

Роман Широков, бывший футболист сборной России:

По результату – все отлично, идеально было бы девять очков, но и так неплохо. Но мы должны забивать больше таким командам, как Мальта. Надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе. Для меня это очень удивительно в начале сезона. Ничего сверхзатратного не было – обычные европейские матчи, все должны быть к этому готовы. Три разных капитана в трёх матчах – я этих новых тенденций не понимаю. Можно выбрать кого-то одного. Логика, наверное, есть, но я её не услышал. Но Захарян вряд ли выйдет с капитанской – это уже будет перебор.

Владимир Пономарев, бывший футболист ЦСКА и сборной СССР:

У меня остались неприятные впечатления после матча с Мальтой. Абсолютно пустой матч. То ли не настроились правильно на игру, то ли действительно команда находится в неудовлетворительной форме, не знаю. Но игра очень зыбкая, ненадежная игра. Это касается и обороны, и полузащиты нашей сборной, все отработали безобразно. С такой командой, как Мальта, сыграть так плохо — это позор. Надо было бомбить ее минимум на 3:0, и чтобы соперник вообще не подходил к нашим воротам.

Александр Тарханов, российский футбольный тренер:

Главное, что в трех матчах набрали 7 очков. Но по игре вопросов много. Фрагментами она была неплохая, тем не менее много неточностей в последней стадии атаки. Много неточных передач, пока тяжеловато играем. У нас несколько энергозатратный футбол, мы много бегаем. Теряем мяч — надо его отобрать, и мы затрачиваем много сил на отбор. А еще наши ребята закрепощены относительно результата.

Мнения футбольных экспертов «Соккер.ру»

shlоmо: Игры как не было, так и нет.

LAISMEN: По моему мнению, сборной в течение месяца необходимо подтянуть физподготовку футболистов, укрепить резерв защитников за счет вратарских вакансий и избавиться от футболистов, у которых слабая спортивная и функциональная форма.

ANATOLY KANDAUROV: Во-первых, Россия не делит 1-е место, а занимает 2-е, а во-вторых, Карпин должен понимать и наверняка понимает, что игры у нас пока нет даже в намёках. Суета, беготня есть, а игры нет ни в обороне, ни в атаке. Вспомним, как чудом от Мальты дважды не пропустили. А в нападении гол после ляпа защиты и вратаря Мальты и после левого пенальти. Тешить себя не надо. Играть в сборной некому. Уровень тех, кто был на поле, у нас сопоставим и с Мальтой, и с Кипром, и с Фарерами, и с Андоррой. Увы, но такой у нас сейчас футбол. У нас и бейсбол, и баскетбол (там лимита нет уже 5 лет, играют одни леги, а сборная на задворках) примерно на таком же уровне. Массового футбола нет, значит, футбола в стране нет. Это истина.

Serg_Diamond: Задачу минимум мы выполнили. С этим не поспоришь. А в остальном всё как обычно…

амурец: Результат хороший, игра сборной — ужас, но Валеру судить не будем, он всего лишь со сборной три игры и неделю тренировок.

David Young: Можно рассчитывать на очередной провал сборной России, если ничего значительно не поменяется в лучшую сторону.

galem72: А что сейчас думать-то об игре, если исполнители на донном уровне? Георгич тут явно не волшебник, и физику им поднять по мановению палочки не сможет. Дети лимита настолько пропитались унылой РПЛ, что их игры хватает только 15-20 минут.

pj4eyn83eu2a: Эмоции после трёх игр сборной? Тревожно!!! Не факт, что удачно сыграем октябрьский цикл. Не факт, что в ноябре увезем из Хорватии хотя бы ничью. Хочется верить в сборную, но с такой игрой, как вчера с Мальтой и до этого с Кипром, становится не по себе.

n272nm: Предлагаю незамутненным гражданам восхититься работой Валеры Карпина. Результат позволяет. Я же в очередной раз напишу, что Карпина надо гнать из сборной сц*ными тряпками. Его уровень, как тренера — очень средний. Он не выиграл ни одного титула в качестве тренера. Его потолок — «Ростов» или «Спартак». Почему назначение этой бездарности вызвало у некоторых граждан такой восторг — тайна великая есть. Он ничем от Черчесова не отличается. Точней, более обаятельный и язык подвешен. Но это не повод ставить его у руля сборной.

Leha-ha50: Будем надеяться, что к решающим матчам все наши лидеры сборной будут здоровы и подойдут во всеоружии. В игре конечно надо прибавлять и прибавлять прилично, иначе рассчитывать на положительные результаты веских причин не будет. Ждем следующих игр и надеемся на лучшее.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:36
Промелькнула реплика "В сборной дети лимита". Я так понимаю, что речь идет о Кузяеве, Ерохине, Караваеве, Баринове, Ионове, Сутормине (все фамилии называть не буду). Граждане давайте представим себе, что у нас не было бы лимита. Как вы думаете играли бы эти ребята в Зените, Локо, или бы пылили в КС, Туле, Уфе или даже в ФНЛ? Разумеется и Зенит и Локо, м Динамо, и Спартак заполнили бы заявку приличными легами и будьте здоровы. Легов покупают, чтобы они играли, а не на лавке сидели. Лучше бы для сборной была бы ситуация? Не думаю. Мы никак не поймем, что полумерами ( лимит, отмена , введение потолка зарплат и пр.) проблему упадка нашего футбола не решить. Успех футбола в любой стране в массовости. Почему Дания страна схожая с нами по климату - звезда в мировом футболе? Все просто. Там поля в каждой деревне, в каждой школе и детские тренеры получают на уровне профессиональных клубов. Поря давно это понять. И никакого госфинансирования профессионального футбола, госденьги только на массовый футбол.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:12, ред.
Спасибо за такую подборку....ну что, сборная России завершила сентябрьский цикл матчей на мажорной ноте ( но это только в очковом наборе...)... а если от чистого сердца, то с такой «дворовой» игрой, как показали с Мальтой, надо не к ЧМ готовиться, а задуматься о профессиональном несоответствии большинства игроков.... не знаю почему, но они не в состоянии играть в качественный - интересный футбол...... или их не научили или не воспитали надлежащим образом..... и если хотим радоваться игре сборной, а не только ее выходу на поле, нужно сконцентрироваться не на ЧМ, а на перестройке системы, которая создает игроков и команды..... и еще, пока .... лидера в нашей сборной нет.... все надеются друг на друга, перед воротами катают мяч, видимо, в надежде завести его туда..... до ворот 15 метров и никто не может выбрать момент для удара – мешают проблемы с обработкой и отсутствие у большинства поставленного удара..... бегают много, но нельзя сказать что быстро.... а если нам не дают разбежаться, игра сразу сваливается в мучения недоучек, которые не знают, что делать с мячом..... а знающих почти нет..... и опять не могут или не научили их принимать нестандартные решения. .... почти все играют одинаково натужно без запаса прочности. ..... тяжело нам будет отобраться в Катар..... а усилиться можем (как бы это не выглядело парадоксом, только Дзюбой..... и Карпин, который пока в поиске, может что-нибудь придумает в смысле расстановки игроков вопреки известной басне Крылова..... ИЗВИНИТЕ , что много написал....нахлынуло....
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