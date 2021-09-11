«Лидс» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Ливерпуль», который состоится 12 сентября 2021 года

«Лидс»

Коллектив Марсело Бьелсы не смог удачно выступить в стартовых турах нового сезона чемпионата Англии. Команда заработала всего два очка в первых трех матчах и еще не одерживала побед. В предстоящем матче с «Ливерпулем» коллективу также придется нелегко, ведь их оппонент рассчитывает на медали чемпионата по итогу сезона. Вероятнее всего хозяевам придется играть от обороны и надеяться на редкие моменты у ворот соперника.

29 августа «Лидс» сыграл вничью с «Бернли» (1:1), а 24 числа команда обыграла «Крю» (3:0) в кубке Английской Лиги.

«Ливерпуль»

Команда имеет семь очков после трех туров АПЛ , что является приемлемым результатом. Совсем скоро команда возьмет старт в групповом этапе Лиги Чемпионов, поэтому тренерскому составу следует правильно распределить силы, чтобы достойно выступить во всех турнирах. В матче с «Лидсом» команда постарается сыграть первым номером и забить гол как можно раньше, чтобы раскрепостить игру.

28 августа «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (1:1), а 21 августа коллектив обыграл на своем поле «Бернли» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 4.68

Ничья – 4.29

Победит «Ливерпуль» – 1.729

Статистика

«Лидс» проиграл пять матчей из десяти последних, а «Ливерпуль» уступил только в одном поединке

Пять из шести домашних матчей «Лидса» закончились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних встреч команда завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл три из четырех последних матчей у «Лидса»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. «Лидс» пока не может стабильно набирать очки, поэтому у гостей есть отличный шанс увезти победу из не самого легкого места в чемпионате.