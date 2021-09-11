Витория реанимировал «Спартак» в атаке: старая схема, пятка Соболева и долгожданный гол Промеса

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сегодня, 21:52

Ожили накануне старта в ЛЕ и дерби с ЦСКА .

Не хватало ударов высокого качества

До матча с «Химками» команда Витории в шести турах собрала 101 удар, сегодня добавила еще 17. Больше только у «Краснодара» и «Динамо». Но если перейти к качеству шансов, то оба названых клуба, как и «Зенит», опережали «Спартак», причем заметно. До сегодня у «красно-белых» было всего 16 ударов в створ, сегодня добавили сразу 5 в одной игре. Руй Витория поначалу надеялся на мастерство – общее количество перейдет в качество. Быстро выяснил, что для «красно-белых» привычно нанести 20 ударов по чужим воротам, но уступить. Этой проблеме не первый месяц, ее не спровоцировал переход португальского тренера на неудобную команде схему с двумя центральными защитниками. Но у наставника была пауза на матчи сборных, чтобы сделать выводы. Первый не относится к атаке – вернулись к тройке в центре обороны, а второй стал результатом анализа собственной игры и сравнения с другими. Поработали с соотношением метких ударов и всех выстрелов.

Подводила очень низкая реализация

Само по себе среднее суммарное качество моментов ни о чем не говорит. Где «Локомотив» при похожем xG выжал 12 голов после семи туров, там «Спартак» родил лишь пять за шесть матчей, причем против «Химок» явно не мог компенсировать отставание в семь мячей, даже если бы моменты у ворот Лантратова сыпались сегодня градом. Зато во время долгой паузы Витория смог разобраться с вопросом реализации. В прошлом сезоне у «Зенита» соотношение голов к ударам в створ было 0.32, у «Локомотива» — 0.28, а у «Спартака» Тедеско – 0.27, третий результат чемпионата. Сейчас у команды Николича соотношение 0.36, сам «Зенит» сбавил до показателей весеннего «Спартака» — 0.27, а вот москвичи припарковались на предпоследнем месте с показателем 0.13. Хуже реализуют моменты лишь футболисты самих «Химок». Разумеется, лишь анализ каждого эпизода и персональная работа с футболистами может это исправить. Сегодня была первая удачная попытка.

«Спартак» Витории – фланговая банда

У Тедеско был аналогичный подход, но по схеме с латералями. Сегодня вернулись к Мозесу и Айртону на краях, и получили немало навесов. «Спартак» второй после «Краснодара» по кроссам в РПЛ , а это показатель для лидера. И «Динамо», и «Зенит» играют так же. Длинные передачи – тоже действенное оружие в РПЛ , где линия чужой обороны может быть низкой, а в три центральных играет не только Руй Витория. Только у чемпионов Семака получается задавить соперников массой – у них 12 голов в позиционных атаках, но лишь один гол со стандарта. Тогда как у «Спартака» до этого матча был всего один мяч в обычной атаке. Сегодня добавили еще три, причем первая комбинация получилась красивой из-за паса от Соболева каблуком. Добавим, что в запасе держали Ломовицкого и Бакаева. После ухода Мирзова в «Химки» оставили варианты для освежения фланговой игры.

Соболеву пошла на пользу долгая пауза

Александр, как и Дзюба в дневной игре за «Зенит», смотрелся кандидатом в сборную России на будущие поединки. Понятно, что Карпин знает, как два огромных парня смотрелись в прошлом сезоне на пике формы. Решение не вызывать их понятное, но Смолову одному будет сложно против словаков и словенцев. Ставка на молодого Тюкавина интересная. Но когда надо принять лонгболл, то лучше на острие держать рослых ребят, вроде Соболева. Александр признал, что расслабился на старте сезона, а сегодня скорее Понсе могли снять с игры, выпустив Ларссона, а вот Александр рвался к успеху. Был полезным глубоко, но хорошо открывался в штрафной площади – Зобнин не смог выкатить ему мяч под верный удар. Соболев пока забил один мяч в РПЛ , но этот форвард и в европейском масштабе отличается умением выжать мячи при малом количестве ударов высокой ценности. Проще говоря, даже у Роналду показатель, что отражает качество исполнения, ниже, поскольку у Криштиану больше позиций с высоким xG, как и промахов. Сегодня забил Понсе, но Соболев четко отработал.

Класс Мозеса и Промеса заметно влияет

Виктора и Квинси не хватало. Нигериец и раньше бегал, а голландец проснулся лишь после перерыва сегодня, когда мощно правой ногой удвоил преимущество «Спартака» по голам. Мозес обеспечил ширину и вдохновил Рассказова на ассист и участие в ключевой атаке первого тайма, но и ближе к центру поля прекрасно пахал. Промес же менял позиции и добрался до гола. Конечно, Соболев ярче смотрелся, создал первый мяч, много двигался, но когда говорим о классе, то Квинси и Виктору нет равных в «Спартаке». Разве что Жиго и Джикия где-то рядом, хотя они не играли за «Аякс» или «Челси» в чемпионской основе. Витория получил в атаке дополнительный опыт. Поскольку раньше опробовал связку Понсе и Ларссона, то дисквалификация Соболева за перебор желтых карточек на дерби не должна помешать гнуть новую линию с «3-5-2». При хорошей игре «Братухи» Промеса могут оправдать допущение Мостового.

Лишь в 9-м матче сезона забили дважды

Поначалу будет домашний поединок против «Легии» в Лиге Европы в среду. В интересах коэффициента РПЛ , чтобы Витория заставил команду забегать. И поскольку тренер повторил весенний финт Тедеско – наигрывал одну схему, а перешел на другую, то можем увидеть оживление игры и результатов. Ошибок хватает, поскольку это тот же «Спартак», что неудачно провел стартовый отрезок. Но паузы на матчи сборных словно начинают сезон сначала, как правильно подметил победитель ЛЧ Тухель. Сегодня «Спартак» учел ошибки в атаке и получил разгромный результат. А окончательный переход к правильной игре увидим, когда вырастет качество моментов и количество точных ударов, а реализация поднимется с 15-й строчки в РПЛ . Не удивительно, что лишь в девятом матче сезона увидели больше одного точного удара от «Спартака». Закольцевали отрезок между разгромом «Химок» в июне на товарищеском турнире, и официальным успехом против того же соперника.

Но обольщаться рано. «Легия» — команда более высокого уровня, чем «Химки», и хотя у поляков есть ряд минусов, уверенности в себе у них больше, как и мастерства. Руй Витория поработал с нападением, но в защите стройную схему не выстроили, ведь Умяров не мастер глубокой обороны и просто не опорник, а Мозес и Айртон насколько хороши в атаке – настолько спорные в защите. Но это разговор еврокубкового будущего, а сегодня у «Спартака» три гола, но без «сухой» победы после точного удара Глушакова.