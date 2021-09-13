«Севилья» – «Зальцбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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13 сентября 2021, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Севилья» – «Зальцбург», который состоится 14 сентября 2021 года

«Севилья»

«Севилья» в очередной раз совершит попытку покорить Лигу Чемпионов, которая в отличие от Лиги Европы не очень удается клубу. Команда имеет хороший подбор игроков и заслужила свое право участвовать в лучшем турнире континента. В чемпионате Испании «Севилья» набрала семь очков, что является хорошим результатом и говорит о готовности команды к сложным играм Лиги Чемпионов.

28 августа «Севилья» сыграла вничью с «Эльче» (1:1), а 23 августа команда с большим трудом обыграла на выезде «Хетафе» (1:0).

«Зальцбург»

Австрийский клуб запомнился многим болельщикам своим открытым футболом в прошлых сезонах. Команда любит много атаковать и оставлять зоны в обороне, которыми часто пользуется соперник. Тем не менее, клуб идет с максимальным количеством очков после семи туров в чемпионате Австрии и готовится к Лиге Чемпионов с предвкушением больших и интересных поединков.

11 сентября «Зальцбург» обыграл на выезде «Тироль» в чемпионате (3:1), а 28 августа команда оказалась сильнее «Хартберга» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.662

Ничья – 4.43

Победит «Зальцбург» – 4.93

Статистика

«Севилья» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, а «Зальцбург» не знает поражений уже 13 поединков

Три из четырех последних матчей «Севильи» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Зальцбурга» закончились исходом «обе забьют»

«Севилья» выиграла два последних матча у «Зальцбурга» с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. На своем поле испанцы могут сломить практически любого соперника, и этот матч не станет исключением. Предполагаем, что матч будет богатым на голы, но три очка останутся в Испании.