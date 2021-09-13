«Севилья» – «Зальцбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Севилья» – «Зальцбург», который состоится 14 сентября 2021 года
«Севилья»
«Севилья» в очередной раз совершит попытку покорить Лигу Чемпионов, которая в отличие от Лиги Европы не очень удается клубу. Команда имеет хороший подбор игроков и заслужила свое право участвовать в лучшем турнире континента. В чемпионате Испании «Севилья» набрала семь очков, что является хорошим результатом и говорит о готовности команды к сложным играм Лиги Чемпионов.
28 августа «Севилья» сыграла вничью с «Эльче» (1:1), а 23 августа команда с большим трудом обыграла на выезде «Хетафе» (1:0).
«Зальцбург»
Австрийский клуб запомнился многим болельщикам своим открытым футболом в прошлых сезонах. Команда любит много атаковать и оставлять зоны в обороне, которыми часто пользуется соперник. Тем не менее, клуб идет с максимальным количеством очков после семи туров в чемпионате Австрии и готовится к Лиге Чемпионов с предвкушением больших и интересных поединков.
11 сентября «Зальцбург» обыграл на выезде «Тироль» в чемпионате (3:1), а 28 августа команда оказалась сильнее «Хартберга» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 1.662
- Ничья – 4.43
- Победит «Зальцбург» – 4.93
Статистика
- «Севилья» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, а «Зальцбург» не знает поражений уже 13 поединков
- Три из четырех последних матчей «Севильи» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей «Зальцбурга» закончились исходом «обе забьют»
- «Севилья» выиграла два последних матча у «Зальцбурга» с одинаковым счетом (2:0)
Прогноз
Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.662. На своем поле испанцы могут сломить практически любого соперника, и этот матч не станет исключением. Предполагаем, что матч будет богатым на голы, но три очка останутся в Испании.