Кусочек Лиги Европы в Лиге чемпионов. Квартет «G» не силён на имена, но тут есть на что посмотреть

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13 сентября 2021, 18:21

Стартуют уже завтра.

Группа «G»: «Лилль», «Севилья», «Ред Булл Зальцбург», «Вольфсбург»

«Лилль» (85-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Жослен Гурвенник (Франция).

Главные летние потери: тренер-чемпион Кристоф Гальтье ушел в «Ниццу», продали и парочку важных футболистов золотого состава: Бубакари Сумаре ушел в «Лестер», а Марк Меньян теперь защищает ворота «Милана».

Главные летние приобретения: опорник Амаду Онана из «Гамбурга» и левый защитник «Гронингена» Габриэль Гудмунссон обошлись в сумме в 13 млн евро. Еще взяли в аренду из «Атлетико» вратаря Иво Грбича.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2006/07.

Лидеры команды: Фонте, Ботман, Санчеш, Язиджи, Йилмаз.

Слабые места: Кристоф Гальтье был идеологом «Лилля», без него это совсем другая команда. В новом чемпионате Франции «Доги» после пяти туров занимают 12-е место.

Сильные стороны: в прошлом сезоне была классная оборона, но с уходом Гальтье все поменялось, да и Сумаре был системообразующим футболистом, сейчас волнореза такого уровня нет. Как ни прискорбно, но у чемпионов Франции сейчас не видно ярко выраженных сильных сторон.

Оптимальный состав (4-4-2): Грбич — Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо — Язиджи, Андре, Санчеш, Бамба — Иконе (Дэвид), Йилмаз.

Прогноз «Соккер.ру»: кажется, «Лилль» не готов к Лиге чемпионов должным образом. Ставим их на последнее место в группе.

«Севилья» (11-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Хулен Лопетеги (Испания).

Главные летние потери: не состоялась, ведь Жуль Кунде остался в «Севилье», хотя мог перейти в «Челси». Впрочем, нужно еще посмотреть, насколько мотивирован будет французский защитник после несостоявшегося трансфера. Уход в «Барселону» Люка де Йонга вряд ли станет большим ударом по андалузцам.

Главные летние приобретения: Мончи был в ударе. Забрал Рафу Мира у «Вулверхэмптона», подписал чемпиона Южной Америки Гонсало Монтиэля и Томаса Дилейни из дортмундской «Боруссии», а Эрик Ламела достался «Севилье» свободным агентом.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 1957/58 и 2017/18.

Лидеры команды: Буну, Кунде, Диего Карлос, Ракитич, Окампос.

Слабые места: «Севилья» традиционно сильна в Лиге Европы, а для Лиги чемпионов не хватает запаса прочности. Возможно, на этот раз все будет по-другому.

Сильные стороны: из четырех команд группы «G» «Севилья» — самая опытная, выстроенная и стабильная. Хулен Лопетеги проделал классную работу, его игровая модель успешно внедрена и пустила корни, так что сейчас тренер имеет возможность без потери качества игры жонглировать схемами, доставляя каждому противнику максимальные неудобства.

Оптимальный состав (4-3-3): Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич — Окампос, Ламела (Сусо), Эн-Несери.

Прогноз «Соккер.ру»: первое место в группе, а в плей-офф могут попасть на непроходимого соперника уже в 1/8 финала.

«Ред Булл Зальцбург» (21-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Маттиас Яйссле (Германия)

Главные летние потери: Патсон Дака ушел в «Лестер» за 30 млн евро, Энока Мвепу продали «Брайтону» за 23. Серьезные футболисты, раз на них был спрос в АПЛ .

Главные летние приобретения: взяли центрального защитника Камиля Пьятковски из «Ракува» и центрального хавбека Николаса Капальдо из «Бока Хуниорс». Оба претендуют на место в стартовом составе.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 3-е место на групповой стадии — 2019/20 и 2020/21.

Лидеры команды: Вебер, Ульмер, Адейеме.

Слабые места: молодость команды и главного тренера, который только-только заступил на свой пост. 33-летний немецкий специалист Маттиас Яйссле давно в системе клуба, однако это его первый опыт на высшем уровне. Яйссле возглавил «Зальцбург» после перехода Джесси Марша в «РБ Лейпциг».

Сильные стороны: для многочисленных талантов «Зальцбурга» Лига чемпионов — главная витрина. У австрийцев нет сковывающих турнирных задач, но в такой ситуации раскованные мальчишки могут выстрелить.

Оптимальный состав (4-3-1-2): Кен — Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер — Камара, Капальдо, Сучич — Ааронсон — Адейеме, Шешко.

Прогноз «Соккер.ру»: в третьем розыгрыше Лиги чемпионов подряд будут довольствоваться третьим местом в группе.

«Вольфсбург» (71-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Марк ван Боммел (Нидерланды)

Главные летние потери: Йосип Брекало ушел в «Торино» на правах аренды с опцией последующего выкупа.

Главные летние приобретения: самым дорогим новичком стал центральный защитник Себастьян Борно из «Кельна» (13.5 млн евро), а главным, пожалуй, Лука Вальдшмидт из «Бенфики» (12 млн евро).

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 2015/16.

Лидеры команды: Кастелс, Лакруа, Шлагер, Арнольд, Вегхорст.

Слабые места: «Вольфсбург» давненько не играл в Лиге чемпионов. Матчи против «Севильи», «Лилля» и «Зальцбурга» покажут, насколько «Волки» соответствуют требованиям престижного турнира.

Сильные стороны: смена тренера должна была стать слабостью, но Марк ван Боммел ловко подхватил «Вольфсбург» после Оливера Гласнера, который перешел на работу в «Айнтрахт». Под руководством голландца «Волки» стартовали с четырех побед в Бундеслиге. Кажется, команда и тренер нашли друг друга.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Кастелс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Русийон — Шлагер, Арнольд — Баку, Филипп (Вальдшмидт), Нмеча — Вегхорст.

Прогноз «Соккер.ру»: Марк ван Боммел вытащит «Вольфсбург» в плей-офф Лиги чемпионов.

Фишки группы «G»

- В трех из четырех команд перед стартом сезона-2021/22 сменились главные тренеры. Только Хулен Лопетеги возглавляет «Севилью» с 2019-го, его коллеги-оппоненты работают на своих постах по два-три месяца.

- Главный тренер «Вольфсбурга» Марк ван Боммел в качестве футболиста побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной» (2005/06) и доходил до финала с «Баварией» (2009/10).

- Наставник «Зальцбурга» Маттиас Яйссле является самым молодым тренером в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ему 33 года.

- Все команды будут впервые играть друг с другом в Лиге чемпионов.