Бескомпромиссный «Краснодар» против команды бывшего игрока и тренера «Кубани». Южное дерби — украшение РПЛ

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13 сентября 2021, 15:03

«Ростов» Сёмина против «Бычков» Ганчаренко.

Турнирное положение

- «Ростов» одержал всего лишь одну победу в шести матчах — над «Нижним Новгородом» в гостях, причем победный гол Николай Комличенко забил на 89-й минуте. У «желто-синих» всего лишь 5 очков и неуютная 14-я позиция в таблице перед встречей с «Краснодаром». Если «Ростов» выиграет, то окажется на 11-й строчке.

- «Краснодар» живет и играет по принципу «пан или пропал»: команда Виктора Ганчаренко одержала 3 победы и потерпела 3 поражения на старте сезона. И никаких ничьих. У «Быков» 9 очков и место в середине таблицы, но в случае победы в южном дерби «Краснодар» поднимется на пятое или шестое место по итогам семи туров (в зависимости от результата матча «Рубин» — «Урал»).

5 фактов о «Ростове»

1. «Ростов» начинал сезон под руководством Валерия Карпина, которого после двух туров сменил Юрий Сёмин. Для 74-летнего специалиста это первое южное дерби у руля «Ростова».

2. Под началом Юрия Павловича «Ростов» провел 4 матча, в которых одержал одну победу (2:1 над «Нижним Новгородом»), потерпел одно поражение (1:3 от ЦСКА ) и дважды сыграл вничью (дважды по 1:1 с «Химками» и «Уралом»).

3. «Ростов» пропускал в каждом из шести стартовых матчей РПЛ -2021/22 (в общей сложности 12 голов), при этом забить ростовчане не смогли только в ворота «Динамо» в первом туре, так что их голевая серия насчитывает уже 5 матчей.

4. «Ростов» потерпел поражения в четырех последних домашних матчах РПЛ , причем в каждой игре «желто-синие» уступали в счете уже к перерыву, а соперники неизменно выигрывали в два мяча. Неудачная серия началась в 30-м туре прошлого сезона с поражения от «Краснодара» (1:3), уже в нынешнем чемпионате нерадивые хозяева уступили «Динамо» (0:2), «Зениту» (2:4) и ЦСКА (1:3).

5. Лучший бомбардир «Ростова» на старте сезона — арендованный у «Динамо» Комличенко, который забил 3 гола. Форвард является воспитанником «Краснодара», в котором ему не дали полноценного шанса. Николай сегодня выйдет на поле с особыми чувствами. Егор Бабурин и Павел Мамаев также в прошлом играли за «Краснодар».

5 фактов о «Краснодаре»

1. Виктор Ганчаренко сменил Мурада Мусаева на тренерском мостике «Краснодара» в начале апреля. За 5 месяцев белорусский специалист руководил «Быками» в 12 официальных матчах, и у него такая статистика: 5 побед, 1 ничья и 6 поражений.

2. Футболисты «Краснодара» нашли путь к воротам противников в 5 из 6 матчей текущего сезона. Непробиваемыми оказались только «Химки» (0:1).

3. «Краснодар» проиграл два своих последних гостевых матча в РПЛ : «Зениту» (1:3) и «Локомотиву» (1:2).

4. Самый дорогой новичок в истории «Краснодара» Джон Кордоба, купленный прошедшим летом за 20 миллионов евро, принял непосредственное участие в 7 из 11 голов своей команды в РПЛ . 5 раз колумбиец забил сам, еще 2 раза ассистировал партнерам.

5. Алексей Ионов и Евгений Чернов — бывшие футболисты «Ростова» в составе «Краснодара». Ренегаты есть по обе стороны.

5 фактов о южном дерби

1. Гостевая победа «Краснодара» со счетом 3:1 в 30-м туре предыдущего розыгрыша РПЛ прервала четырехматчевую ничейную серию в южном дерби. При Карпине и Мусаеве «Ростов» и «Краснодар» неизменно играли вничью в РПЛ (5 матчей), а с учетом кубковых встреч не выявили победителя в 6 из 7 матчей.

2. «Ростов» нанес «Краснодару» только одно поражение в 22 матчах этих команд РПЛ . «Быки» одержали 10 побед, еще 11 встреч завершились вничью.

3. Юрий Сёмин завершил свою футбольную карьеру в «Кубани» и там же начал тренерскую. Впрочем, и Виктор Ганчаренко тренировал «Кубань», более того, это его первый российский клуб. Так что у обоих тренеров давние связи с футбольным югом России.

4. Сёмин и Ганчаренко 10 раз сходились в тренерских дуэлях, и преимущество на стороне белорусского тренера: 4 победы, 4 ничьи, 2 поражения. «Ростов» против «Краснодара» станет пятым соперничеством клубов, в рамках которых встречались тренеры. Впервые они сошлись в матче «Мордовия» (Сёмин) — «Кубань» (Ганчаренко), затем встретились в игре «Анжи» (Сёмин) — «Урал» (Ганчаренко), позже Юрий Павлович с «Локомотивом» играл против «Уфы» и ЦСКА Ганчаренко.

5. Средняя результативность матчей «Ростова» и «Краснодара» — 2.41 гола за игру, а в семи последних встречах очного противостояния южных клубов в РПЛ забивали обе команды. Ждем продолжения голевого банкета!

Составы и потери

- «Ростов» проведет первый матч без Маттиаса Норманна, который в конце августа отправился в английский «Норвич».

- В матче с «Краснодаром» может появиться на поле форвард Али Соу, пропустивший старт сезона из-за травмы.

- «Краснодар» по-прежнему не может рассчитывать на Вандерсона, восстанавливается после травмы Урош Спайич, есть повреждения у Петрова и Мартыновича.

- Кроме того, пока не понятна судьба Тонни Вильены, который был выведен из состава из-за желания сменить клуб. Виктор Ганчаренко утверждал, что голландец может вернуться в состав после перерыва на матчи сборных.

Ориентировочный состав «Ростова» (3-5-2): Песьяков — Осипенко, Хаджикадунич, Баштуш — Терентьев, Гигович, Глебов, Хашимото, Байрамян — Алмквист, Комличенко.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Стоцкий, Кайо, Сорокин, Рамирес — Газинский, Крыховяк — Ионов, Кабелла, Классон — Кордоба.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ростов» плохо играет дома, а «Краснодар» взял за моду уступать на выезде. У каждого тренера есть поводы для недовольства, лучшее лекарство против которого — победы. В южном дерби обе команды будут играть на победу, но вполне вероятным итогом видится результативная ничья.