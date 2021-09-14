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«Зенит» встретится с действующим чемпионом и своим первым соперником в Лиге чемпионов. Российский след в группе «H»

вчера, 11:39
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Интересный жребий для чемпионов России.

Группа «G»: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме»

«Челси» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Томас Тухель (Германия).

Главные летние потери: Тэмми Абрахам, Курт Зума и Фикайо Томори. Но все это спланированные потери.

Главные летние приобретения: «Синие» не пожалели 115 миллионов евро, чтобы вернуть в свои ряды Ромелу Лукаку, и бельгиец с первых матчей взялся отрабатывать потраченные на его приглашение деньги. Интересно будет посмотреть в АПЛ на экс-полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, который дебютировал в матче с «Астон Виллой» в прошедший уикенд.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: 2-кратный победитель — 2011/12, 2020/21.

Лидеры команды: Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Лукаку.

Слабые места: в теории уязвимым выглядит центр обороны, неспроста до последнего охотились за Жюлем Кунде, но топ-клубы вынуждены искать лучшее, не довольствуясь хорошим, а так у Тухеля хватает защитников: Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Тиаго Силва, Чалоба, есть еще Маланг Сарр.

Сильные стороны: у «Челси» великолепный подбор футболистов, причем ковровые закупки были прошлым летом, а в прошедшее трансферное окно усиливались точечно. Уже притерлись друг к другу игроки, да и Томас Тухель перешел от антикризисных решений к стратегическим. «Челси» уже зрелый, но до потолка еще далеко. Эта команда способна на многое.

Оптимальный состав (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл) — Маунт, Хаверц — Лукаку.

Прогноз «Соккер.ру»: «Челси» входит в число главных фаворитов Лиги чемпионов, и «синие» приложат все силы, чтобы отстоять свой титул. Настоящая борьба для них начнется в плей-офф, а группу должны выигрывать легко и непринужденно.

«Ювентус» (9-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Массимилиано Аллегри (Италия).

Главные летние потери: кто бы что ни говорил, но Криштиану Роналду — потеря для «Ювентуса», тем более звездного форварда на замену не взяли, «Старая Синьора» делает ставку на Альваро Морату, Моизе Кина и юного Кайо. А еще во второй раз в карьере «Ювентус» покинул Джанлуиджи Буффон.

Главные летние приобретения: собственно, Кин и Кайо — в числе главных летних трансферов, а №1 — новоиспеченный чемпион Европы Мануэль Локателли, который перешел из «Сассуоло».

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: 2-кратный победитель — 1983/84, 1995/96.

Лидеры команды: Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Дибала.

Слабые места: «Ювентус» в руинах величия. Затеяли перестройку, но пока только поломали и позвали прораба Аллегри, который пришел в ярость от летней трансферной кампании. У туринцев много нестабильных футболистов в составе и очевидный дефицит лидерства в атаке.

Сильные стороны: Аллегри — тот человек, который дважды выводил «Ювентус» в финалы Лиги чемпионов, есть надежда, что его тренерского класса хватит, чтобы создать систему. Дибала вернул себе статус главной атакующей звезды «Юве» и должен напомнить о себе, ждут прорыва от молодых итальянцев, воодушевленных победой на Евро-2020. Локателли и Кьеза, ваш выход.

Оптимальный состав (4-3-3): Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — МакКенни, Локателли, Артур (Рабьо) — Кьеза, Дибала, Мората.

Прогноз «Соккер.ру»: при всех своих проблемах «Ювентус» должен справляться с «Зенитом» и «Мальме» и выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места.

«Зенит» (33-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Сергей Семак (Россия).

Главные летние потери: Сердара Азмуна удержали, так что невосполнимой потери в атаке на данном этапе избежали, но как-то странно расстались с Андреем Луневым, которого пытались взять в аренду уже после того, как вратарь присоединился к «Байеру». Больше нет в «Зените» Юрия Жиркова, а вот отъезд Себастьяна Дриусси в МЛС стал закономерным итогом его отношений с клубом в последнее время.

Главные летние приобретения: петербуржцы подписали бразильского плеймейкера Клаудиньо — потенциального лидера атак и новую звезду РПЛ, на финише трансферного окна вернули из Португалии в Россию вратаря Станислава Крицюка.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: 1/8 финала — 2011/12, 2013/14 и 2015/16.

Лидеры команды: Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Дзюба, Азмун.

Слабые места: вратарская линия могла быть и поинтереснее — в Лиге чемпионов «Зениту» нужен не просто опытный и спокойный вратарь, а тот, кто будет тащить порой даже мертвые мячи. Ветераны в центре обороны — уже традиция, на европейских скоростях им приходится нелегко. На фоне таких соперников у «Зенита» обнаружится немало слабостей, которые не заметны в РПЛ.

Сильные стороны: замена Дриусси на Клаудиньо в составе должна пойти на пользу команде, а еще у «Зенита» есть ценный опыт поражений — умеют занимать последние места в лигочемпионских группах, должны были извлечь из этого уроки. Говорят, за одного битого двух небитых дают.

Оптимальный состав (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — Азмун, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: будет слишком сказочно, если «Зенит» опередит «Ювентус» или «Челси», но финишировать выше «Мальме» обязаны. За третье место в такой группе никто не бросит камень в команду Семака.

«Мальме» (57-е место в клубном рейтинге УЕФА)

Тренер: Йон Даль Томасон (Дания).

Главные летние потери: опорник Павле Вагич перешел в «Русенборг» за 1 млн евро, вратарь Марко Йоханссон променял Лигу чемпионов на вторую Бундеслигу, куда его позвал «Гамбург».

Главные летние приобретения: самым дорогим новичком стал атакующий полузащитник Серхио Пенья, которого купили за 1 млн евро у скромного голландского клуба «Эммен». Кроме того, подписали опытных ребят — левого защитника Мартина Олссона и финского центрбека Никласа Мойсандера.

Лучший результат в ЛЧ/КЕЧ: финал — 1978/79.

Лидеры команды: Ахмедходжич, Нильсен, Бирманчевич, Кристиансен, Колак.

Слабые места: применительно к Лиге чемпионов весь «Мальме» — слабое место. На фоне «Челси» и «Ювентуса» выглядят командой из другого дивизиона.

Сильные стороны: отсутствие беспокойства за результат и вера в себя.

Оптимальный состав (4-4-2): Далин — Ларссон, Нильсен (Мойсандер), Ахмедходжич, Кнудсен — Риекс, Левицки, Кристиансен, Бирманчевич — Бергет, Колак.

Прогноз «Соккер.ру»: четвертое место. Если окажутся выше, сотворят сенсацию и станут национальными героями.

Фишки группы «H»

- «Зенит» провел первый матч в основной сетке Лиги чемпионов против «Ювентуса». 17-го сентября 2008-го в Турине петербуржцы до 76-й минуты играли на равных со «Старой Синьорой», но все же уступили 0:1, пропустив от Алессандро Дель Пьеро со штрафного.

- «Ювентус» и «Челси» во второй раз встречаются на групповой стадии, когда английский клуб носит титул действующего победителя Лиги чемпионов. В сезоне 2012/13 у «синих» была похожая группа: «Ювентус», клуб из восточной Европы («Шахтер») и северная команда (датский «Нордшелланд»). Тогда «Челси» занял только третью строчку, сложил с себя полномочия победителя ЛЧ и отправился покорять Лигу Европы (удачно).

- «Мальме» — детский клуб Златана Ибрагимовича, а тренирует эту команду сейчас легендарный в прошлом датский форвард Йон Даль Томассон, который в качестве футболиста выигрывал Лигу чемпионов в 2003 году в составе «Милана». В финале тогда был повержен «Ювентус».

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 17:36
Впервые за лет 10 у зенита в группе топ команды и то Ювентус сейчас не ахти. Посмотрим как зенит будет бороться с юве за 2 место
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 16:36, ред.
Нынче группа у Зенита посложнее прошлогодней, имхо, но всё-таки мне кажется Мальмё слабее чем Брюгге, поэтому уж с ними-то Зенит обязан набирать 6 очков...ну или как минимум 4 ) С хромым Ювентусом тоже можно будет пободаться хотя бы за 3 очка (дома), а Челси...с ним мне кажется максимум светит ничейка дома. То бишь минимум 8 очков должен набрать Зенит, этого должно хватить для выхода хотя бы в Лигу Европы) Впрочем, это лишь теория...как всё окажется на практике - зависит только от самого Зенита.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:56, ред.
С песнями и танцами Челси встречает гостей из России !!! )
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 14:03
Тут к гадалке не ходи: 3-0 в пользу Челси.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:34
«Зенит» встретится с действующим чемпионом и своим первым соперником в Лиге чемпионов.
Страна должна знать своих героев в лицо !!!)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 13:30
Чудес не бывает, а вот удача да. Но она штука капризная. Если улыбнётся Зениту может ничейку вытянут. Хотелось бы, что бы не боялись за результат. За него никто слова не скажет.
112910415
112910415
вчера в 13:05
не исключено, что камень никто не бросит
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:34, ред.
"За третье место в такой группе никто не бросит камень в команду Семака."
Вроде, замахивались на полуфинал минимум, а теперь 3 место в группе в радость.
shlomo
shlomo
вчера в 12:26
Спасибо за статью.... ну что, настал час "Х"... российские клубы в последние годы откровенно провально проявляют себя на европейской арене, и "Зенит" не является исключением.... под руководством Семака питерцы клепают титулы РПЛ один за другим, но в еврокубках их доминантность куда-то улетучивается – два сезона подряд "сине-бело-голубые" финишируют последними в группе ЛЧ.... причём осенью прошлого года "Зенит" сумел набрать лишь одно очко в матчах против Боруссии, Лацио и Брюгге.... ещё хуже дела вдали от родной арены – при Семаке команда ни разу не побеждала на выезде в еврокубках, даже в квалификации в ЛЕ..... а вот "синие" перед сложным отрезком календаря потратят ровно столько сил, сколько будет нужно для победы над российским клубом.... Челси Тухеля не имеет привычку громить соперника без лишней необходимости, но против Зенита иной исход стал бы неожиданностью.... а в случае отсутствия Барриоса питерцы и вовсе рискуют быть растерзанными мотивированными Вернером и компанией..... к сожаления, но мой прогноз: победа хозяев 3:0....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:24
Из всей статьи больше всего понравилась фраза про " бесценный опыт поражений зенита и занятий 4 Х мест в группе". Это круто!!!
Faserkop
Faserkop
вчера в 11:42
Интересно хоть 1 очко наберет Зенит?!
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