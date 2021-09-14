Бонуччи: «„Мальме“ — физически сильная команда»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Щесны показывает неубедительную игру? Он должен быть спокойным и не придавать значения критике. Все должны быть сосредоточенными на поле. В «Ювентусе» ты должен привыкнуть к давлению.

Это будет сложный матч, потому что «Мальме» — физически сильная команда, и мы здесь, чтобы забрать домой победу, которая позволит нам настроиться на следующие игры.