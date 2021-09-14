ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыЛига чемпионов 2021/2022

Бонуччи: «„Мальме“ — физически сильная команда»

14 сентября 2021, 10:33
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

Щесны показывает неубедительную игру? Он должен быть спокойным и не придавать значения критике. Все должны быть сосредоточенными на поле. В «Ювентусе» ты должен привыкнуть к давлению.

Это будет сложный матч, потому что «Мальме» — физически сильная команда, и мы здесь, чтобы забрать домой победу, которая позволит нам настроиться на следующие игры.

Отметим, что «Ювентус» повторил свой худший старт в Серии А.

Все новости
«Ливерпуль» — последний клуб в АПЛ без поражений. Клопп не прочь оставить Гвардиолу в середине таблицы
Вчера, 09:42Вадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии8
Это'О считает «Атлетико» фаворитом в матче против «Барселоны»
02 октября Комментарии5
«Зенит» и «Спартак» после еврокубковых побед, ЦСКА против бывших тренеров. Акценты 10-го тура РПЛ
01 октябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Семак: «„Сочи“ — соперник очень организованный, это хорошая команда»
01 октября Комментарии12
«Спартак» против лидера Серии A и бывшего тренера «Зенита». Удивит любой результат, кроме победы «Наполи»
30 сентябряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии15
Спаллетти: «Для „Спартака“ завтра важнейший матч в ЛЕ»
29 сентября Комментарии9
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
14 сентября в 11:31
Пора бы уже обрести форму и начать выигрывать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 11:25
Готовятся к поражению
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 11:15
Для Ювентуса сейчас все соперники сильные.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 10:35
А для вас еще предсезонка.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100