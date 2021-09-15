«Шериф» – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle

1631706085

вчера, 14:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Шахтер» Донецк, который состоится 15 сентября 2021 года

«Шериф»

Участие команды в групповом этапе Лиги Чемпионов является историческим событием для молдавского футбола, ведь «Шериф» первый клуб, который представляет эту страну в данном турнире на такой стадии. В чемпионате Молдовы у команды 12 набранных очков в пяти матчах и на три сыгранных встречи меньше чем у лидера. В матче с «Шахтером» игроки попытаются навязать свою игру, но внимательно следить за защитой, ведь донецкие бразильцы очень стремительно контратакуют.

12 сентября «Шериф» без проблем обыграл на своем поле «Петрокуб» (2:0), а 28 августа команда с тем же счетом одолела на выезде «Balti» (2:0).

«Шахтер» Донецк

«Горянки» с трудом прошли в групповой этап, одолев на своем пути «Монако» и теперь готовы в очередной раз проявить себя уже в основной сетке турнира. В чемпионате донецкий клуб идет на втором месте и отстает от вечного конкурента «Динамо» Киев на три пункта. Все лидеры команды, кроме Манора Соломона смогут сыграть в этом поединке. Коллектив будет играть первым номером и не давать пространства сопернику.

11 сентября «Шахтер» обыграл «Днепр-1» в чемпионате (2:0), а 29 числа коллектив разошелся миром с «Минаем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 4.61

Ничья – 3.41

Победит «Шахтер» Донецк – 1.943

Статистика

«Шахтер» проиграл только два матча в основное время за последние 10 встреч, а «Шериф» не знает поражений уже 12 поединков подряд

Донецкий клуб забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

Три последние встречи между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

«Шериф» пропустил только четыре мяча в последних десяти домашних встречах

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Донецкий клуб имеет большой опыт выступления в таких поединках, в отличие от абсолютного новичка Лиги Чемпионов. Предполагаем, что гости выиграют этот сложный поединок.