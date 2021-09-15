«Интер» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Реал» Мадрид, который состоится 15 сентября 2021 года
«Интер»
Миланский клуб, несмотря на потерю своего главного бомбардира и главного тренера показывает очень качественный футбол и в чемпионате Италии. Команда идет с семью очками после трех туров. Коллектив в прошлом сезоне Лиги Чемпионов занял четвертое место в группе и неожиданно покинул турнир. В этом футбольном году команда сделает все, чтобы выйти в плей-офф турнира и реабилитироваться перед болельщиками.
12 сентября «Интер» разошелся миром с «Сампдорией» (2:2), а 27 августа коллектив на выезде обыграл «Верону» (3:1).
«Реал» Мадрид
После ухода Зинедина Зидана у болельщиков было много вопросов, касаемо будущего команды, однако при Карло Анчелотти, игра команды существенно не изменилась. В чемпионате Испании коллектив идет на первом месте, имея в активе 10 очков, и намерен бороться за чемпионство, стабильно зарабатывая очки с самого старта Примеры. Матч с «Интером» обещает быть интересным и проходить на встречных курсах.
12 сентября «Реал» Мадрид обыграл на своем поле «Сельту» (5:2), а 28 августа «сливочные» одолели на выезде «Бетис» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2.43
- Ничья – 3.6
- Победит «Реал» Мадрид – 3.01
Статистика
- Оба коллектива проиграли по одному матчу из последних десяти во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Реала» закончились исходом «обе забьют»
- «Реал» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Интером»
- Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.43. Матч обещает быть очень напряженным и в этом противостоянии немного больше шансов у хозяев поединка за счет быстрых флангов, которые могут создать проблемы испанскому клубу. Предполагаем минимальную победу «Интера».