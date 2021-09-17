Лига Европы стала ярче, а футбола теперь больше. 5 аргументов в поддержку Лиги конференций

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вчера, 16:01

Хорошее начинание УЕФА .

Завершился первый полноценный еврокубковый мид-уик нового сезона, в ходе которого европейские клубы соревновались в рамках трех разных турниров — хорошо знакомых и привычных Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также новорожденной Лиги конференций. Сомневаюсь, что читатели «Соккер.ру» уделили много внимания матчам нового турнира в четверг вечером, однако появление Лиги конференций определенно оживило и в некотором смысле оздоровило клубные соревнования УЕФА .

Сам факт появления в колоде еврокубков нового турнира не рядовое событие, ведь Лига конференций стала первым за 50 лет клубным соревнованием УЕФА , которое ввели в эксплуатацию. Кубок УЕФА , переименованный в 2009 году в Лигу Европы, запустили в 1971-м, за 11 лет до этого родился на свет Кубок обладателей Кубков, прекративший существование в 1999-м. Таким образом, после 23-летней паузы УЕФА снова перешел к формату еврокубков с тремя турнирами, который уже существовал с 1971-го по 1999-й (Кубок/Лига чемпионов + Кубок Кубков + Кубок УЕФА ).

5 доводов в пользу того, что Лига конференций — это хорошая идея

1. «Маленькие» клубы получают шанс на свою минуту славы

Лига чемпионов улетела в космос вместе с топ-клубами, в Лиге Европы фаворитами часто становятся команды, занявшие третьи места в группах ЛЧ , и представители ведущих чемпионатов, которые не попали в вожделенные топ-4 в своих национальных первенствах. Небогатые клубы превратились в бедных родственников на чужих праздниках жизни, в двух ведущих турнирах неподъемный уровень конкуренции. Для развития полезнее конкурировать в менее жестокой среде, и Лига конференций дарит надежду командам, для которых раньше сам факт попадания в основную сетку еврокубков был за радость.

При этом в ЛК есть и несколько громких имен — «Тоттенхэм», который еще два года назад играл в финале Лиге чемпионов, непобедимая «Рома» с Жозе Моуриньо, прошлогодний участник ЛЧ «Ренн» и «Фейеноорд», становившийся в свое время сильнейшим в Европе. Такие участники нужны и важны для статуса турнира, чтобы не возникало ощущения, будто Лига конференций создана как футбольное гетто для тех, кого не хотят видеть в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Зато здесь могут почувствовать вкус настоящих еврокубков такие команды, как таллинская «Флора» или «Линкольн» из Гибралтара, а кто-то вроде «Партизана» или «Копенгагена» может добраться до поздних стадий плей-офф или даже побороться за сенсационную победу. С появлением Лиги конференций шанс на долгую и успешную еврокубковую кампанию появился у многих команд, которые не могли мечтать ни о чем подобном при наличии только Лиги чемпионов и Лиги Европы, где они мечтали разве что о локальных сенсациях.

2. С появлением Лиги конференций стала гораздо круче Лига Европы

Честно говоря, Лига Европы с 48 командами на групповой стадии была турниром-уродцем, к которому просыпался интерес только по весне, когда стартовали матчи на вылет. Сейчас все турниры УЕФА приведены к одной формуле — 32 участника, 8 групп по 4 команды. Сократившись на треть, Лига Европы стала действительно привлекательным турниром, некоторые квартеты по качеству участников вполне соответствуют высоким стандартам Лиги чемпионов.

Скажем, четверка «Марсель»/«Лацио»/«Локомотив»/«Галатасарай» из Лиги Европы выглядит не хуже квартета «Лилль»/«Севилья»/«Зальцбург»/«Вольфсбург», который представлен в Лиге чемпионов. И у «Спартака» интересная группа с «Лестером» и «Наполи», да и «Монако»/«Реал Сосьедад»/ ПСВ /«Штурм» — тоже очень хорошо. И ведь в Лиге Европы в плей-офф теперь гарантированно выходят только победители групп, вторым командам предстоят стыки с занявшими третьи места в Лиге чемпионов. Конкуренция возросла, интересных по афише и напряженных в связи с турнирными задачами матчей станет гораздо больше.

3. Больше команд в основной сетке еврокубков = больше стран в европейских конкурсах

Вместо 80 команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы (32 + 48) в предыдущие сезоны, теперь в основной сетке еврокубков принимают участие 96 клубов, по 32 в каждом из турниров. Для представителей некоторых стран появление Лиги конференций дало возможность провести настоящую еврокубковую кампанию.

Раньше для клубов из Эстонии, Гибралтара и Армении приключения на европейской арене заканчивались уже летом, а теперь они будут принимать участие в международных матчах до декабря. Лига конференций делает еврокубки более инклюзивными и доступными, и это здорово. Если в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы были представлены клубы из 30 стран, то сейчас число заинтересованных государств выросло до 36.

4. Лига конференций — солидный источник доходов для небольших клубов

Скромные клубы получили дополнительную возможность зарабатывать деньги, многие привыкшие к скромному существованию команды получают стимул и возможность для развития. За попадание в основную сетку Лиги конференций каждый клуб получит 2.94 млн евро, а каждая победа на групповой стадии принесет в казну еще 0.5 млн евро. За сезон в Лиге конференций можно заработать 15 миллионов евро призовыми, и это еще без учета средств из маркетингового пула и телевизионных контрактов.

5. Больше футбола хорошего и разного

Конечно, Лига конференций — это в основном для своих, по крайней мере, на групповой стадии, однако футбольные маньяки точно довольны, что еврокубковых матчей стало больше. На обзор и красивые голы всегда можно найти время.