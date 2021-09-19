«Боруссия» Д – «Унион Берлин»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д – «Унион Берлин», который состоится 19 сентября 2021 года

«Боруссия» Д

Клуб из Дортмунда набрал очень хороший ход и очень много забивает. Команда показывает симпатичный футбол и попытается создать конкуренцию «Баварии» в Бундеслиге. Команда также успешно стартовала в Лиге Чемпионов, а сейчас попытается набрать очередные три очка в копилку турнирной таблицы чемпионата Германии. Коллектив попытается забить как можно раньше, так как соперник отличается хорошо выстроенной обороной.

15 сентября «Боруссия» Д обыграла на выезде «Бешикташ» в Лиге Чемпионов (2:1), а 11 числа обыграла в чемпионате «Байера» (4:3).

«Унион Берлин»

Команда играет не только в чемпионате Германии, но и выступает в Лиге Конференций. Клуб не потерпел ни одного поражение в Бундеслиге, но большинство матчей закончил вничью. В поединке с «Боруссией» Д игроки постараются обезопасить себя у собственных ворот и только потом пытаться провести несколько опасных атак. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных болельщиков.

16 сентября «Унион Берлин» проиграл в Лиге Конференций «Славии» из Праги (1:3), а 11 числа команда разошлась миром в чемпионате с «Аугсбургом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 1.369

Ничья – 5.55

Победит «Унион Берлин» – 8.68

Статистика

«Боруссия» Д не проигрывала на своем поле «Унион Берлин» в четырех последних матчах

Клуб из Дортмунда в восьми из десяти домашних поединках забивал не менее двух мячей за игру на своем поле

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» Д закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион Берлин» забивает в последних восьми выездных матчах во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Гости показывают неплохие результаты, но клуб из Дортмунда в данный промежуток времени очень силен, и игрокам по силам одержать уверенную победу над крепким середняком Бундеслиги.