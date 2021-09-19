«Вольфсбург» – «Айнтрахт» Франкфурт: прогноз и ставки БК Pinnacle

1632046403

сегодня, 13:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Айнтрахт» Франкфурт, который состоится 19 сентября 2021 года

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» остается единственной командой в Бундеслиге, которая набрала максимум очков. Команда показывает качественный результат, а также начала выступление в Лиге Чемпионов, где набрала первые очки. Сложно сказать, какой промежуток времени команда сможет выдержать без потерь, однако клуб имеет талантливых футболистов и перспективного главного тренера, что добавляет оптимизма болельщикам и руководству. В предстоящем матче команда будет играть первым номером и постарается добиться результата уже в первом тайме.

14 сентября «Вольфсбург» сыграл вничью с «Лиллем» в Лиге Чемпионов (0:0), а 11 сентября команда обыграла на выезде «Гройтер Фюрт» в чемпионате (2:0).

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф продолжает разочаровывать своих болельщиков на старте нового сезона Бундеслиги. Команда не смогла выиграть ни одного матча, однако большинство из них сыграла вничью. Чтобы исправить результаты, тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов у ворот соперника и уменьшить количество ошибок центральных защитников. В предстоящем матче команда будет играть от обороны, так как явным фаворитом противостояния считается «Вольфсбург».

16 сентября «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1) в рамках Лиги Европы, а 12 сентября с тем же счетом разошелся миром со «Штутгартом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 1.89

Ничья – 3.76

Победит «Айнтрахт» Ф – 4.37

Статистика

«Вольфсбург» не знает поражений на протяжении шести матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф сыграл вничью последние четыре матча во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф выиграл у «Вольфсбурга» только три матча из последних десяти встреч

Семь из восьми последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вольфсбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.89. На данный момент разница в качестве игры команда достаточно заметна, а потом мы предполагаем, что хозяева смогут одержать верх над соперником и продлить свою победную серию до пяти матчей в Бундеслиге.