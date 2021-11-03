«РБ Лейпциг» – ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» – ПСЖ, который состоится 3 ноября 2021 года
«РБ Лейпциг»
Немецкий клуб имеет большие проблемы в Лиге Чемпионов и ни одного набранного очка. Коллектив провел неплохой матч в прошлом туре, однако не смог удержать положительный для себя результат. Команда еще оставляет за собой шансы зацепиться за третье место, однако для этого необходимо брать очки в этом поединке и побеждать в двух оставшихся. Клубу не смогут помочь три игрока в виду различных травм.
19 октября «РБ Лейпциг» проиграл на выезде ПСЖ, а 28 сентября неожиданно уступил на своем поле «Брюгге».
ПСЖ
В парижском гранде много проблем, как с игрой, так и атмосферой в команде. Тем не менее, команда добивается серьезных успехов в Лиге 1, где лидирует с большим отрывом. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь коллектив также лидирует с семью очками и в случае успеха в предстоящем матче сможет закрепиться на нем, имея самые высокие шансы на выход в плей-офф с первого места. Не поможет команде и Лионель Месси, который получил мышечную травму.
19 октября ПСЖ обыграл на своем поле «РБ Лейпциг» (3:2), а 28 сентября одержал важную победу в матче с «Манчестер Сити» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 2.81
- Ничья – 3.86
- Победит ПСЖ – 2.46
Статистика
- ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «РБ Лейпциг» не уходит с поля без забитого мяча уже в 12 матчах на своем стадионе
- ПСЖ выиграл у «РБ Лейпциг» три из четырех последних матчей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.86. ПСЖ имеет несколько травмированных футболистов и в выездном поединке в Германии им придется очень непросто. Предполагаем, что матч будет результативным, однако команды не смогут выявить победителя.