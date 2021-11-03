«РБ Лейпциг» – ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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03 ноября 2021, 17:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» – ПСЖ , который состоится 3 ноября 2021 года

«РБ Лейпциг»

Немецкий клуб имеет большие проблемы в Лиге Чемпионов и ни одного набранного очка. Коллектив провел неплохой матч в прошлом туре, однако не смог удержать положительный для себя результат. Команда еще оставляет за собой шансы зацепиться за третье место, однако для этого необходимо брать очки в этом поединке и побеждать в двух оставшихся. Клубу не смогут помочь три игрока в виду различных травм.

19 октября «РБ Лейпциг» проиграл на выезде ПСЖ , а 28 сентября неожиданно уступил на своем поле «Брюгге».

ПСЖ

В парижском гранде много проблем, как с игрой, так и атмосферой в команде. Тем не менее, команда добивается серьезных успехов в Лиге 1, где лидирует с большим отрывом. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь коллектив также лидирует с семью очками и в случае успеха в предстоящем матче сможет закрепиться на нем, имея самые высокие шансы на выход в плей-офф с первого места. Не поможет команде и Лионель Месси, который получил мышечную травму.

19 октября ПСЖ обыграл на своем поле «РБ Лейпциг» (3:2), а 28 сентября одержал важную победу в матче с «Манчестер Сити» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 2.81

Ничья – 3.86

Победит ПСЖ – 2.46

Статистика

ПСЖ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах «РБ Лейпциг» не уходит с поля без забитого мяча уже в 12 матчах на своем стадионе

ПСЖ выиграл у «РБ Лейпциг» три из четырех последних матчей

выиграл у «РБ Лейпциг» три из четырех последних матчей Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз