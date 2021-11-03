«Шериф» – «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Интер», который состоится 3 ноября 2021 года
«Шериф»
Молдавский клуб после двух побед в стартовых турах ничего не смог сделать к чемпиону Италии, который уже более серьезно отнесся к сопернику, чем предыдущие клубы. Сейчас «Шериф» идет на первом месте, опережая «Реал» Мадрид по результатам личных встреч. Предстоящий матч команда играет на своем поле и постарается навязать борьбу сопернику, а может и набрать очки. Команде не смогут помочь три игрока из-за травм.
19 октября «Шериф» проиграл на выезде «Интеру» (1:3), а 28 сентября команда сенсационно одолела «Реал» в Мадриде (2:1).
«Интер»
Миланский клуб уже который год имеет проблемы в группе Лиги Чемпионов и на данный момент не проходит в плей-офф. Тем не менее, команда уже справилась один раз с молдавским андердогом, и в случае еще одной победы обойдет его по очкам и подняться на второе место в турнирной таблице. В игре с «Шерифом» итальянцам не может помочь только Кристиан Эрриксен, который не играет с самого старта сезона из-за проблем со здоровьем.
19 октября «Интер» уверенно обыграл «Шериф» (3:1), а 28 сентября сыграл вничью на выезде с «Шахтером» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шериф» – 10.43
- Ничья – 5.35
- Победит «Интер» – 1.346
Статистика
- «Шериф» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Интер» проиграл только два выездных поединка из десяти последних встреч
- Пять из шести последних матчей «Шерифа» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Шериф» не пропускает на своем стадионе восемь поединков подряд
Прогноз
Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. «Шериф» уже показал отличный результат для первого в своей истории выступления в Лиге Чемпионов, и противостоять чемпиону Италии в предстоящем поединке не сможет. Прогнозируем уверенную победу Симоне Индзаги.