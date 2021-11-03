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«Шериф» – «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

03 ноября 2021, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Интер», который состоится 3 ноября 2021 года

«Шериф»

Молдавский клуб после двух побед в стартовых турах ничего не смог сделать к чемпиону Италии, который уже более серьезно отнесся к сопернику, чем предыдущие клубы. Сейчас «Шериф» идет на первом месте, опережая «Реал» Мадрид по результатам личных встреч. Предстоящий матч команда играет на своем поле и постарается навязать борьбу сопернику, а может и набрать очки. Команде не смогут помочь три игрока из-за травм.

19 октября «Шериф» проиграл на выезде «Интеру» (1:3), а 28 сентября команда сенсационно одолела «Реал» в Мадриде (2:1).

«Интер»

Миланский клуб уже который год имеет проблемы в группе Лиги Чемпионов и на данный момент не проходит в плей-офф. Тем не менее, команда уже справилась один раз с молдавским андердогом, и в случае еще одной победы обойдет его по очкам и подняться на второе место в турнирной таблице. В игре с «Шерифом» итальянцам не может помочь только Кристиан Эрриксен, который не играет с самого старта сезона из-за проблем со здоровьем.

19 октября «Интер» уверенно обыграл «Шериф» (3:1), а 28 сентября сыграл вничью на выезде с «Шахтером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шериф» – 10.43
  • Ничья – 5.35
  • Победит «Интер» – 1.346

Статистика

  • «Шериф» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Интер» проиграл только два выездных поединка из десяти последних встреч
  • Пять из шести последних матчей «Шерифа» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Шериф» не пропускает на своем стадионе восемь поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. «Шериф» уже показал отличный результат для первого в своей истории выступления в Лиге Чемпионов, и противостоять чемпиону Италии в предстоящем поединке не сможет. Прогнозируем уверенную победу Симоне Индзаги.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ee8adta3rd37
ee8adta3rd37
03 ноября в 17:36
Футбольный клуб «Интер» одержит победу.
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