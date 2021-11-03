«Шериф» – «Интер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1635949590

03 ноября 2021, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шериф» – «Интер», который состоится 3 ноября 2021 года

«Шериф»

Молдавский клуб после двух побед в стартовых турах ничего не смог сделать к чемпиону Италии, который уже более серьезно отнесся к сопернику, чем предыдущие клубы. Сейчас «Шериф» идет на первом месте, опережая «Реал» Мадрид по результатам личных встреч. Предстоящий матч команда играет на своем поле и постарается навязать борьбу сопернику, а может и набрать очки. Команде не смогут помочь три игрока из-за травм.

19 октября «Шериф» проиграл на выезде «Интеру» (1:3), а 28 сентября команда сенсационно одолела «Реал» в Мадриде (2:1).

«Интер»

Миланский клуб уже который год имеет проблемы в группе Лиги Чемпионов и на данный момент не проходит в плей-офф. Тем не менее, команда уже справилась один раз с молдавским андердогом, и в случае еще одной победы обойдет его по очкам и подняться на второе место в турнирной таблице. В игре с «Шерифом» итальянцам не может помочь только Кристиан Эрриксен, который не играет с самого старта сезона из-за проблем со здоровьем.

19 октября «Интер» уверенно обыграл «Шериф» (3:1), а 28 сентября сыграл вничью на выезде с «Шахтером» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 10.43

Ничья – 5.35

Победит «Интер» – 1.346

Статистика

«Шериф» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» проиграл только два выездных поединка из десяти последних встреч

Пять из шести последних матчей «Шерифа» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Шериф» не пропускает на своем стадионе восемь поединков подряд

Прогноз

Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. «Шериф» уже показал отличный результат для первого в своей истории выступления в Лиге Чемпионов, и противостоять чемпиону Италии в предстоящем поединке не сможет. Прогнозируем уверенную победу Симоне Индзаги.