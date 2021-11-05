«Хеверли Лувен» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 14:33

5 ноября 2021 года «Хеверли Лувен» примет «Остенде» в рамках 14-го тура чемпионата Бельгии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Хеверли Лувен». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95 и на победу «Остенде» по 2.75.

Форма команд

«Хеверли Лувен» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 баллов. Команда выиграла два матча, восемь раз играла вничью и проиграла в трех поединках. У клуба 17 забитых и 22 пропущенных.

«Остенде» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе бельгийского клуба — 17 баллов. Команда выиграла пять матчей, дважды играла вничью и проиграла в шести поединках. У клуба 18 забитых и 24 пропущенных мяча.

Информация для ставок

● «Остенде» выиграл три матча из последних пяти

● «Хеверли Лувен» не проигрывает вот уже шесть поединков кряду

● «Остенде» забил десять мячей за последние три игры

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Хеверли Лувен» и общий тотал больше 2.5 по коэффициенту 2.95. Хозяева поля прекрасно себя чувствуют в последних матчах и очень много забивают.