Дерби «Спартака» и «Локо», две разборки Краснодарского края и Москвы в топ-6. В РПЛ грядёт 14-й тур

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05 ноября 2021, 20:46

Такой футбол нам нужен.

«Арсенал» — «Уфа»

1. 14-й тур Российской Премьер-Лиги откроет матч прямых конкурентов в борьбе за выживание. Перед очной встречей «Арсенал» и «Уфа» располагаются в «зоне стыков»: уфимцы набрали 13 очков и занимают 13-е место, у туляков 12 очков и 14-е место. Победитель по итогам тура может подняться на 10-ю строчку, проигравший рискует опуститься в зону прямого вылета.

2. В прошлом сезоне «Уфа» взяла верх над «Арсеналом» в обоих матчах — (3:2) и (2:1).

3. Футболист «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке». Хлусевич присоединится к новой команде зимой, а матч против «Уфы» станет для Даниила первым после официального объявления о трансфере.

«Крылья Советов» — «Химки»

1. «Крылья Советов» одержали победы в трех последних домашних матчах РПЛ : обыграли «Сочи» (1:0), «Ростов» (4:2) и «Нижний Новгород» (2:0).

2. «Химки», в свою очередь, неудачно играют на выезде: 4 поражения и ничья в 5 последних гостевых матчах.

3. Еще один аргумент в пользу самарцев находим в истории очных встреч этих команд. «Крылышки» выиграли 6 последних матчей у «Химок» с общим счетом 17:1. Удобный противник.

«Динамо» — «Краснодар»

1. Команды подходят к одному из центральных матчей тура на фоне неудач: «Динамо» в прошлом туре уступило «Зениту» со счетом 1:4, а «Краснодар» проиграл два матча подряд. Команда Виктора Ганчаренко не сумела оправиться после кубкового фиаско в краснодарском дерби (0:3 от «Кубани») и уступила «Крыльям Советов» на своем поле уже в рамках РПЛ .

2. Воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин — самый результативный игрок «Динамо» в нынешнем сезоне. На счету хавбека 6 голов в РПЛ , правда, 4 из них Фомин забил с пенальти.

3. Беспроигрышная серия «Динамо» в противостоянии с «Краснодаром» насчитывает 5 матчей, а в трех последних встречах «бело-голубые» побеждали — (2:0), (2:0) и (3:2).

«Сочи» — ЦСКА

1. У победителя этого матча есть все шансы завершить 14-й тур на втором месте в турнирной таблице. После 13 раундов у «Сочи» 24 очка, у ЦСКА — 23.

2. «Сочи» потерпел поражения только в 2 из 26 последних домашних матчей в РПЛ . Вот уж действительно «их колизей».

3. Форвард ЦСКА Заболотный в сезоне 2020/21 стал самым результативным футболистом «Сочи» в РПЛ с 9 забитыми мячами. Антон впервые сыграет против бывшего клуба после перехода в ЦСКА .

«Урал» — «Зенит»

1. Два последних матча в Премьер-Лиге «Зенит» выиграл с общим счетом 11:2 у московских «Спартака» и «Динамо».

2. «Урал» — любимейший соперник «Зенита», ведь клуб из Екатеринбурга ни разу не обыграл петербуржцев в 21 матче — 18 поражений и 3 ничьи.

3. Прошлогодняя игра между «Уралом» и «Зенитом» в Екатеринбурге получилась скандальной: в дебюте матча Артем Дзюба забил гол из офсайда, но видеоарбитры криво нарисовали линии и признали его легитимным. У «Урала» нашлись силы, чтобы отыграться — итоговый счет 1:1, а в РФС позже признали решение засчитать гол Дзюбы ошибочным.

«Ростов» — «Рубин»

1. «Ростов» сумел выиграть только в 1 из 6 домашних матчей РПЛ , в то время как «Рубин» одержал 1 победу в 5 гостевых матчах. Видимо, самый вероятный результат — ничья.

2. В предыдущем туре «Ростов» и «Рубин» вырвали положительные результаты в схватках с московскими командами в концовках встреч. Михаил Костюков принес казанцам победу над ЦСКА на 90+1 минуте, а Даниил Глебов спас «желто-синих» от поражения в матче со «Спартаком» на 90+5.

3. Занимающий пост главного тренера «Ростова» Виталий Кафанов в общей сложности около 12 лет работал в «Рубине» тренером вратарей в штабе Курбана Бердыева, а что самое любопытное — у Виталия Витальевича уже есть матч против казанцев в качестве главного тренера. 20 лет назад смоленский «Кристалл» под руководством Кафанова проиграл «Рубину» Курбана Бердыева со счетом 1:2. Через несколько месяцев специалист перешел на работу в казанский клуб.

«Ахмат» — «Нижний Новгород»

1. «Ахмат» — один из двух клубов РПЛ (наравне с «Сочи»), которые не играли вничью со старта сезона. Команда Андрея Талалаева одержала 5 побед и потерпела 8 поражений. И никаких компромиссов.

2. 11 из 14 своих очков (78.5%) «Нижний Новгород» набрал в выездных матчах.

3. После бодрого старта в Премьер-Лиге «Нижний Новгород» сбился с шага и с результатами последних матчей уверенно движется к опасной зоне: команда Александра Кержакова потерпела поражения в 5 из 6 последних встреч.

«Спартак» — «Локомотив»

1. В четверг «Локомотив» и «Спартак» провели гостевые матчи в Лиге Европы и добились одинаковых результатов — (1:1). «Железнодорожники» привезли ничью из Стамбула, где в некоторых игровых компонентах даже превзошли «Галатасарай», а «Спартак» героическими усилиями выстоял против «Лестера», Селихов даже отразил пенальти от Джейми Варди.

2. В трех матчах РПЛ под началом Гисдоля «железнодорожники» набрали 7 из 9 возможных очков (ничья с «Рубином», победы над «Сочи» и «Нижним Новгородом») и забивали ровно по 2 гола.