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Дерби «Спартака» и «Локо», две разборки Краснодарского края и Москвы в топ-6. В РПЛ грядёт 14-й тур

05 ноября 2021, 20:46
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Такой футбол нам нужен.

«Арсенал» — «Уфа»

1. 14-й тур Российской Премьер-Лиги откроет матч прямых конкурентов в борьбе за выживание. Перед очной встречей «Арсенал» и «Уфа» располагаются в «зоне стыков»: уфимцы набрали 13 очков и занимают 13-е место, у туляков 12 очков и 14-е место. Победитель по итогам тура может подняться на 10-ю строчку, проигравший рискует опуститься в зону прямого вылета.

2. В прошлом сезоне «Уфа» взяла верх над «Арсеналом» в обоих матчах — (3:2) и (2:1).

3. Футболист «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке». Хлусевич присоединится к новой команде зимой, а матч против «Уфы» станет для Даниила первым после официального объявления о трансфере.

«Крылья Советов» — «Химки»

1. «Крылья Советов» одержали победы в трех последних домашних матчах РПЛ: обыграли «Сочи» (1:0), «Ростов» (4:2) и «Нижний Новгород» (2:0).

2. «Химки», в свою очередь, неудачно играют на выезде: 4 поражения и ничья в 5 последних гостевых матчах.

3. Еще один аргумент в пользу самарцев находим в истории очных встреч этих команд. «Крылышки» выиграли 6 последних матчей у «Химок» с общим счетом 17:1. Удобный противник.

«Динамо» — «Краснодар»

1. Команды подходят к одному из центральных матчей тура на фоне неудач: «Динамо» в прошлом туре уступило «Зениту» со счетом 1:4, а «Краснодар» проиграл два матча подряд. Команда Виктора Ганчаренко не сумела оправиться после кубкового фиаско в краснодарском дерби (0:3 от «Кубани») и уступила «Крыльям Советов» на своем поле уже в рамках РПЛ.

2. Воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин — самый результативный игрок «Динамо» в нынешнем сезоне. На счету хавбека 6 голов в РПЛ, правда, 4 из них Фомин забил с пенальти.

3. Беспроигрышная серия «Динамо» в противостоянии с «Краснодаром» насчитывает 5 матчей, а в трех последних встречах «бело-голубые» побеждали — (2:0), (2:0) и (3:2).

«Сочи» — ЦСКА

1. У победителя этого матча есть все шансы завершить 14-й тур на втором месте в турнирной таблице. После 13 раундов у «Сочи» 24 очка, у ЦСКА — 23.

2. «Сочи» потерпел поражения только в 2 из 26 последних домашних матчей в РПЛ. Вот уж действительно «их колизей».

3. Форвард ЦСКА Заболотный в сезоне 2020/21 стал самым результативным футболистом «Сочи» в РПЛ с 9 забитыми мячами. Антон впервые сыграет против бывшего клуба после перехода в ЦСКА.

«Урал» — «Зенит»

1. Два последних матча в Премьер-Лиге «Зенит» выиграл с общим счетом 11:2 у московских «Спартака» и «Динамо».

2. «Урал» — любимейший соперник «Зенита», ведь клуб из Екатеринбурга ни разу не обыграл петербуржцев в 21 матче — 18 поражений и 3 ничьи.

3. Прошлогодняя игра между «Уралом» и «Зенитом» в Екатеринбурге получилась скандальной: в дебюте матча Артем Дзюба забил гол из офсайда, но видеоарбитры криво нарисовали линии и признали его легитимным. У «Урала» нашлись силы, чтобы отыграться — итоговый счет 1:1, а в РФС позже признали решение засчитать гол Дзюбы ошибочным.

«Ростов» — «Рубин»

1. «Ростов» сумел выиграть только в 1 из 6 домашних матчей РПЛ, в то время как «Рубин» одержал 1 победу в 5 гостевых матчах. Видимо, самый вероятный результат — ничья.

2. В предыдущем туре «Ростов» и «Рубин» вырвали положительные результаты в схватках с московскими командами в концовках встреч. Михаил Костюков принес казанцам победу над ЦСКА на 90+1 минуте, а Даниил Глебов спас «желто-синих» от поражения в матче со «Спартаком» на 90+5.

3. Занимающий пост главного тренера «Ростова» Виталий Кафанов в общей сложности около 12 лет работал в «Рубине» тренером вратарей в штабе Курбана Бердыева, а что самое любопытное — у Виталия Витальевича уже есть матч против казанцев в качестве главного тренера. 20 лет назад смоленский «Кристалл» под руководством Кафанова проиграл «Рубину» Курбана Бердыева со счетом 1:2. Через несколько месяцев специалист перешел на работу в казанский клуб.

«Ахмат» — «Нижний Новгород»

1. «Ахмат» — один из двух клубов РПЛ (наравне с «Сочи»), которые не играли вничью со старта сезона. Команда Андрея Талалаева одержала 5 побед и потерпела 8 поражений. И никаких компромиссов.

2. 11 из 14 своих очков (78.5%) «Нижний Новгород» набрал в выездных матчах.

3. После бодрого старта в Премьер-Лиге «Нижний Новгород» сбился с шага и с результатами последних матчей уверенно движется к опасной зоне: команда Александра Кержакова потерпела поражения в 5 из 6 последних встреч.

«Спартак» — «Локомотив»

1. В четверг «Локомотив» и «Спартак» провели гостевые матчи в Лиге Европы и добились одинаковых результатов — (1:1). «Железнодорожники» привезли ничью из Стамбула, где в некоторых игровых компонентах даже превзошли «Галатасарай», а «Спартак» героическими усилиями выстоял против «Лестера», Селихов даже отразил пенальти от Джейми Варди.

2. В трех матчах РПЛ под началом Гисдоля «железнодорожники» набрали 7 из 9 возможных очков (ничья с «Рубином», победы над «Сочи» и «Нижним Новгородом») и забивали ровно по 2 гола.

3. Первое московское дерби для Маркуса Гисдоля и третье для Руя Витории, причем в двух предыдущих португалец не сумел выиграть: поражение (0:1) от ЦСКА и ничья (2:2) с «Динамо».

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ YVG (раскрыть)
06 ноября в 14:12
Те не победят
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
06 ноября в 10:58
Постараюсь посмотреть Динамо-Краснодар, Спартак-Локо.
Игра Динамо и Локо сегодня зрелищна, посмотрим принесет ли результат.
У Краснодара и Спартака свои красные линии, за которые отступать нельзя, позади Москва и Краснодар соответственно. А уж своих Клочковых и там, и там хватает.
Конечно посмотрю Зенит, по болею, по переживаю.
Остальные игры интересны по результату, но скорее будут скучными по игре.
Ну что ждать например от Сочи с Цска. Вязкой позиционной борьбы. Многочисленные обрезы, вынужденные и не вынужденные ошибки обеих.
У остальных не лучше.
YVG
YVG ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
06 ноября в 10:09
Как Зенит и Ростов?
112910415
112910415
06 ноября в 10:07
Спартаку сильно нужна победа !
но более вероятной видится ничья
tsk116
tsk116
06 ноября в 10:00
Спартак не отскочит
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
06 ноября в 09:08
Победы Локо и всем южным командам!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
06 ноября в 02:41
Спартак уже прерывал серию именно с Локо 3-0.
Похоже и здесь победят наконец.
volga.kot
volga.kot
06 ноября в 01:59
Интересные расклады даны
particular
particular
05 ноября в 22:19
Заголовк, вроде как, кричащий... А по факту предстоят междусобойчики при отсутствии дикого ажиотажа и с минимумом телодвижений...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ brooks (раскрыть)
05 ноября в 21:46
В дерби Спартака и Локо,в ЕК в ничью сыграли и в РПЛ ничейку распишут!
виктор бочарников
виктор бочарников ответ shlomo (раскрыть)
05 ноября в 21:36
На сегодняшний день эта тройка в принципе тянет весь Спартак,хорошо хоть ума хватило Максименко на лавку посадить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 ноября в 21:28
Скандальный будет тур. Перед перерывом всегда так, давно подмечено. "Играют" черти на опережение.
brooks
brooks ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
05 ноября в 20:57
Где?
shlomo
shlomo
05 ноября в 20:56
Спасибо за статью.... ну что, Спартак смог выстоять в Лестере на 1-1, а Селихов отбил пенальти, застолбив, как думается, за собой на неопределенное время место основного вратаря.... но больше радует, что наконец то с обороной более менее разобрались..... тройка основных игроков Кофрие-Джикия-Жиго вполне жизнеспособна, а Рассказова к ней желательно больше не подпускать..... домашнее дерби важно в плане понятия перспектив команды на сезон - поглядим как после Лестера его подопечные Витории проведут..... НО а Локо очень солидно смотрелся в Стамбуле..... глаза не обманывают - Гиздоль все активнее внедряет свою систему игры с активным прессингом, а команда ее постепенно принимает и прогрессирует.... обе команды провели сложные выездные поединки в Лиге Европы..... на восстановление и подготовку к дерби всего ничего. Физически команды выглядят солидно, однако у каждой из команд нет особой глубины состава..... у Спартака ее в принципе нет, тогда как у Локо ее подрубили травмы..... я все веду к тому, что теми же составами те же скорости, что и в четверг поддерживать будет невозможно..... падение темпа повлияет на скорость поединка и создание голевых моментов в отрицательную сторону, да и эмоций потрачено в Европе было немало.... считаю, что в таких условиях у низа очень хорошие шансы пройти...так что ТМ 3,5 оптимально для этого матча.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 ноября в 20:47
Там будет ничья!
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