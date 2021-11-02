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У «Юве» два поражения кряду. «Зенит» должен добивать итальянцев, если мечтает оказаться выше третьего места

02 ноября 2021, 12:07
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Лига чемпионов вернулась, чтобы забрать ваш сон.

Важно! Обратите внимание, что после перевода часов в Европе, матчи Лиги чемпионов для жителей России стали начинаться на час позже. Если вы живете по московскому времени, то будьте готовы, что игры второго временного кластера еврокубков теперь стартуют в 23.00. Именно в это время прозвучит стартовый свисток в Турине, где сыграет «Зенит».

В первой серии противостояния

- Две недели назад «Ювентус» гостил в Санкт-Петербурге и одержал победу с минимальным счетом — 1:0. Достойное поражение?

- Единственный мяч на 86-й минуте забил вышедший на замену Деян Кулусевски.

- «Зенит» не прятался, в чем-то сыграл на равных с «Ювентусом», но точно не был лучше именитых гостей. «Бьянконери» создали больше моментов (0.9 xG против 0.59 xG), лучше продвигали мяч в атаку (1.53 vs 0.88 по параметру xThreat), эффективнее действовали в прессинге (10.7 против 14.0 по шкале PPDA от Opta).

- «Ювентус» Аллегри не о том, чтобы «ломать и крушить», победа со счетом 1:0 — классика, и хотя минимальное поражение с пропущенным голом в концовке формально дало повод для разговоров о «почти равенстве», такие допущения от лукавого. Стратегически «Старую Синьору» устраивала ничья в Санкт-Петербурге, но удалось выиграть и оставить «Зенит» в 6 очках позади в таблице. Какое уж тут равенство?

Положение в группе

- В турнирной таблице группы «H» команды расположились «лесенкой»: лидирует набравший 100% очков в первом круге «Ювентус» (9), дальше «Челси» (6), «Зенит» (3) и «Мальме» (0).

- «Мальме» выглядит неконкурентоспособным на уровне Лиги чемпионов, у шведов три поражения и разница мячей 0:11 после трех матчей. «Зенит» и сам разгромил «Мальме» со счетом 4:0, чем де-факто обеспечил себе третье место в квартете. Но если хочется выше, нужно набирать очки в ответных матчах с «Ювентусом» и «Челси», которым петербуржцы в первом круге уступили с одинаковым счетом 0:1.

- Таким образом, только победа в Турине позволит «Зениту» включиться в борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понимаю, что на фоне последних результатов российских клубов в еврокубках это звучит сюрреалистично, но факт остается фактом. Ничья оставит команде Семака призрачные надежды, в случае поражения можно изучать потенциальных противников по первому раунду плей-офф Лиги Европы.

О «Ювентусе»

- После встречи с «Зенитом» 20 октября «Ювентус» провел три встречи в Серии A, в которых набрал 1 очко из 9 возможных: ничья с «Интером» (1:1), поражения от «Сассуоло» (1:2) и «Вероны» (1:2).

- Интересно, что к первой очной встрече в Лиге чемпионов «Зенит» подошел после двух поражений со счетом 1:2 в чемпионате (от «Сочи» и «Арсенала»), а теперь в аналогичном положении «Ювентус», проигравший с тем же счетом «Сассуоло» и «Вероне».

- В чемпионате Италии «бьянконери» потерпели уже 4 поражения. После 11 туров команда Массимилиано Аллегри занимает 11-е место с 15 очками в активе и разницей мячей 15:15.

- В семи последних матчах «Ювентус» забивал ровно 1 гол за игру, а результаты на этом отрезке ухудшаются: сначала было четыре подряд победы со счетом 1:0, потом ничья 1:1 с «Интером» и, наконец, два поражения 1:2.

О «Зените»

- После поражения от «Ювентуса», которое стало для «Зенита» третьим подряд во всех турнирах, петербуржцы вернули себе победы и уверенность домашними разгромами московских команд в РПЛ: со счетом 7:1 разнесли «Спартак», а потом обыграли «Динамо» 4:1.

- «Зенит» уверенно лидирует в Российской Премьер-Лиге. У «сине-бело-голубых» 29 очков после 13 туров, опережают ближайшего преследователя на 5 баллов.

- «Зенит» проиграл в каждом из шести последних гостевых матчах Лиги чемпионов, а безвыигрышная выездная серия в еврокубках насчитывает 14 встреч.

Из истории противостояния

- «Зенит» не смог поразить ворота «Ювентуса» в трех очных матчах.

- Все три встречи этих команд получились «низовыми»: ничья 0:0 и две победы «Юве» 1:0.

- Первые таймы в каждом из трех матчей завершались со счетом 0:0, а голы забивались в концовках: в 2008-м Дель Пьеро принес победу «Ювентусу» на 76-й минуте, а две недели назад Кулусевски отличился на 86-й.

- Джорджо Кьеллини — единственный футболист, который остался в составах обеих команд с 2008 года, когда «Ювентус» и «Зенит» впервые сошлись на футбольном поле.

Составы, потери, тактика

- Маттиа Де Шильо, автор голевой передачи на Кулусевски в петербургском матче, не сыграет из-за травмы.

- Вызывает сомнения состояние Моизе Кина, но он бы в любом случае начал игру на скамейке, так как доступна основная связка форвардов — Дибала и Мората.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-4-2): Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кьеза — Дибала, Мората.

- К отсутствию Магомеда Оздоева «Зенит» уже привык, а вот потери Далера Кузяева и Дугласа Сантоса — серьезный удар по команде.

- Малком не выходил на поле две недели, но, возможно, получит игровые минуты в матче против «Ювентуса».

- Данил Круговой перенес болезнь, в конце прошлой недели у защитника была температура, но тест на коронавирус дал отрицательный результат, так что должен быть в строю.

- Вероятно, Сергей Семак повторит модель и состав, который дал результат в матчах со «Спартаком» и «Динамо». То есть Артем Дзюба снова останется на скамейке запасных.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Крицюк — Чистяков, Ловрен, Ракицкий — Сутормин, Барриос, Вендел, Караваев — Клаудиньо, Мостовой, Азмун.

Прогноз «Соккер.ру»: последние неудачи «Ювентуса» вряд ли на руку «Зениту», «бьянконери» злы на себя и хотят реабилитироваться перед болельщиками. Кажется, на этот раз забьют не один, а целых два гола, но и «Зенит» должен прервать сухую серию в матчах с «Юве», поэтому 2:1 в пользу хозяев.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
02 ноября в 23:48
Ну, как сказать. Вот висит бельевая веревка. Она слегка провисает от тяжести своего груза. А чуть ниже прибита другая веревка — пустая. Ну, и пустая веревка думает, что она находится выше той, что провисла под тяжестью.
Правдин Семён
Правдин Семён
02 ноября в 19:28
Победа кризисного Ювентуса над Зенитом никого не удивит.
ASSminog12
ASSminog12
02 ноября в 17:49
С кэффом 1 к 7 букмекеры видимо не очень верят в кризис Юве. Так что, кто там кому должен это большой вопрос. Верим в чудо, а там будь, что будет.
Persenchik
Persenchik
02 ноября в 16:56
Если Зенит умудрится выиграть, то сможет претендовать на звание «Сенсация года». 😊
blitz
blitz
02 ноября в 16:53
Зенит должен добивать Ювентус. Ведь когда то должно прорвать наши клубы с топами. Несколько лет у них не выигрывали. Последними были ЦСКА кто у топ-10 еврорейтинга выигрывал.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
02 ноября в 16:02
Зенит, мочи всех!!!!)
Андрeй Попов
Андрeй Попов
02 ноября в 15:22
Парням удачи, Ювентус будет уверен в себе и на этом его и нужно ловить.
Ракицкий точно 1-2 паса по удар из штрафной выдаст.
Мне кажется что нужно Дзюбу выпускать в старте, он когда хочет что-то доказать то играет нормально.
А там по классике, дальний пас Ракицкого, Дзюба скидывает головой на Азмуна и гол.
Главное через 2 минуты не пропустить)
STVA 1
STVA 1 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
02 ноября в 14:54
потом ничего не дадут((
STVA 1
STVA 1
02 ноября в 14:53
Улыбнуло слово добивать!Автор сказочник!
Зениту удачи!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
02 ноября в 14:53
За выход из группы ЛЧ сразу 4 дополнительных очка дают.
oFANATo
oFANATo
02 ноября в 13:57
Если не обыгрывать такой кризисный Юве....то о чем вообще можно будет говорить?
Ironigor
Ironigor
02 ноября в 12:59
У «Юве» два поражения кряду. «Зенит» должен добивать итальянцев, если мечтает оказаться выше третьего места .
И как правильно подмечено автором , этот матч в котором для Зенита нужна только Победа, а в случае поражения можно изучать потенциальных противников по первому раунду плей-офф Лиги Европы .
И сегодня Зениту можно будет побеждать такой Ювентус, ведь Ювентус сейчас находится в очень проблемной ситуации, и в психологической и физической яме . Команда провела три игры после встречи с Зенитом и взяла только одно очко. Это для такого клуба как Ювентус, сродни катастрофе. Смена тренерского штаба и уход из команды лидера атак Криштиана Роналдо ничего хорошего не принесла клубу . А ведь с приходом Аллегри, руководство клуба надеялись на лучшее и уход Рона инициировал именно Аллегри, который не хотел видеть его в команде. И что мы видим в итоге , одинадцатое место в турнирной таблицы. Команда привыкла играть в атакующий футбол с Роном , а теперь с Мбаппе и Мората незнают что делать с мячом и как забивать. Да и перестройка в тактике под схему Аллегри не пошла на пользу команде. Вообщем сейчас Ювентус находится в таком состоянии когда его можно обыгрывать даже у него в родных стенах. А у Зенита совершенно противоположное состояние, после двух разгромных побед над своими соперниками и претендентами на чемпионство . Зенит и физически и психологически очень в хорошем качестве для победы над Ювентусом .
Есть сложившаяся ситуация у двух команд, где у Зенита есть шанс воспользоваться этим моментом и всё таки выиграть этот так нужный для команды матч . Как говорится всё в ваших руках, надо взять то что нужно брать ,Победу !!! Удачи тебе Зенитушка !!! Всем Добра !!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
02 ноября в 12:59
Побеждать Ювентус конечно надо, у него 9 очков, для него поражение не критично. Но вот кого то опережать в оставшихся двух матчах, совершенно ни к чему. Очков для коэфф. УЕФА Зенит больше наберёт в лиге Европы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 ноября в 12:47
Фуболисты Юве, после матча, уйдут с высоко поднятой головой, держа в руках шесты с порванными парусами Зенита. Юве нужна реабилитация после поражений так что самоотдача будет запредельной.
Смотреть одним глазом мучение).
Hypnoz
Hypnoz
02 ноября в 12:45
Время - нанести решающий удар ! Надо громить Юве в его логове и обходить Челси !
Весь Петербург, в предвкушении футбольного пира !
scectz5hx9nf
scectz5hx9nf
02 ноября в 12:36
Миссия не выполнима, я бы просто сказал - E ' tutto perduto!
shlomo
shlomo
02 ноября в 12:36, ред.
Спасибо за статью.....ну что, должен добивать итальянцев...:).... улыбнуло.... такое ощущение, что Зенит в полном боевом составе приехал играть в Иваново с Текстильщиком.....)....стоило забить семь мячей в ворота Спартака и разгромить Динамо, как про поражения от Сочи и тульского Арсенала сразу же забыли и появилась эйфория, что сейчас можно и Юве на его стадионе приструнить.... Зенит совсем немного не дотерпел в Питере, где играет здорово как в РПЛ, так и в ЛЧ, хотя тут больше вопросов к Ювентусу..... Туринцы сейчас крайне нестабильны..... стараются играть прагматично, но получается далеко не всегда..... так что, в Италии будет тяжело обеим сторонам.... много голов лично я не жду, хотя отдаю предпочтение хозяевам..... мотивации у них должно быть больше.... Зениту удачи , огромного везения и футбольного фарта (теоретически можно упереться рогом и добыть ничейку).
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
02 ноября в 12:29
Чтобы выиграть у Ювентуса надо реализовать свои 1-2 момента, но решальщиков своих в Зените не особо имеется. Зенит 100% пропустить - пока по-другому не могут
Роман Туапсе
Роман Туапсе
02 ноября в 12:11
Неужели есть наивные люди которые верят в победу зенита, думаю юве их вынесет 3:0!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 ноября в 12:08
За Зенит, за победу!
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