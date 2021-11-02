У «Юве» два поражения кряду. «Зенит» должен добивать итальянцев, если мечтает оказаться выше третьего места .

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02 ноября 2021, 12:07

Лига чемпионов вернулась, чтобы забрать ваш сон.

Важно! Обратите внимание, что после перевода часов в Европе, матчи Лиги чемпионов для жителей России стали начинаться на час позже. Если вы живете по московскому времени, то будьте готовы, что игры второго временного кластера еврокубков теперь стартуют в 23.00. Именно в это время прозвучит стартовый свисток в Турине, где сыграет «Зенит».

В первой серии противостояния

- Две недели назад «Ювентус» гостил в Санкт-Петербурге и одержал победу с минимальным счетом — 1:0. Достойное поражение?

- Единственный мяч на 86-й минуте забил вышедший на замену Деян Кулусевски.

- «Зенит» не прятался, в чем-то сыграл на равных с «Ювентусом», но точно не был лучше именитых гостей. «Бьянконери» создали больше моментов (0.9 xG против 0.59 xG), лучше продвигали мяч в атаку (1.53 vs 0.88 по параметру xThreat), эффективнее действовали в прессинге (10.7 против 14.0 по шкале PPDA от Opta).

- «Ювентус» Аллегри не о том, чтобы «ломать и крушить», победа со счетом 1:0 — классика, и хотя минимальное поражение с пропущенным голом в концовке формально дало повод для разговоров о «почти равенстве», такие допущения от лукавого. Стратегически «Старую Синьору» устраивала ничья в Санкт-Петербурге, но удалось выиграть и оставить «Зенит» в 6 очках позади в таблице. Какое уж тут равенство?

Положение в группе

- В турнирной таблице группы «H» команды расположились «лесенкой»: лидирует набравший 100% очков в первом круге «Ювентус» (9), дальше «Челси» (6), «Зенит» (3) и «Мальме» (0).

- «Мальме» выглядит неконкурентоспособным на уровне Лиги чемпионов, у шведов три поражения и разница мячей 0:11 после трех матчей. «Зенит» и сам разгромил «Мальме» со счетом 4:0, чем де-факто обеспечил себе третье место в квартете. Но если хочется выше, нужно набирать очки в ответных матчах с «Ювентусом» и «Челси», которым петербуржцы в первом круге уступили с одинаковым счетом 0:1.

- Таким образом, только победа в Турине позволит «Зениту» включиться в борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понимаю, что на фоне последних результатов российских клубов в еврокубках это звучит сюрреалистично, но факт остается фактом. Ничья оставит команде Семака призрачные надежды, в случае поражения можно изучать потенциальных противников по первому раунду плей-офф Лиги Европы.

О «Ювентусе»

- После встречи с «Зенитом» 20 октября «Ювентус» провел три встречи в Серии A, в которых набрал 1 очко из 9 возможных: ничья с «Интером» (1:1), поражения от «Сассуоло» (1:2) и «Вероны» (1:2).

- Интересно, что к первой очной встрече в Лиге чемпионов «Зенит» подошел после двух поражений со счетом 1:2 в чемпионате (от «Сочи» и «Арсенала»), а теперь в аналогичном положении «Ювентус», проигравший с тем же счетом «Сассуоло» и «Вероне».

- В чемпионате Италии «бьянконери» потерпели уже 4 поражения. После 11 туров команда Массимилиано Аллегри занимает 11-е место с 15 очками в активе и разницей мячей 15:15.

- В семи последних матчах «Ювентус» забивал ровно 1 гол за игру, а результаты на этом отрезке ухудшаются: сначала было четыре подряд победы со счетом 1:0, потом ничья 1:1 с «Интером» и, наконец, два поражения 1:2.

О «Зените»

- После поражения от «Ювентуса», которое стало для «Зенита» третьим подряд во всех турнирах, петербуржцы вернули себе победы и уверенность домашними разгромами московских команд в РПЛ : со счетом 7:1 разнесли «Спартак», а потом обыграли «Динамо» 4:1.

- «Зенит» уверенно лидирует в Российской Премьер-Лиге. У «сине-бело-голубых» 29 очков после 13 туров, опережают ближайшего преследователя на 5 баллов.

- «Зенит» проиграл в каждом из шести последних гостевых матчах Лиги чемпионов, а безвыигрышная выездная серия в еврокубках насчитывает 14 встреч.

Из истории противостояния

- «Зенит» не смог поразить ворота «Ювентуса» в трех очных матчах.

- Все три встречи этих команд получились «низовыми»: ничья 0:0 и две победы «Юве» 1:0.

- Первые таймы в каждом из трех матчей завершались со счетом 0:0, а голы забивались в концовках: в 2008-м Дель Пьеро принес победу «Ювентусу» на 76-й минуте, а две недели назад Кулусевски отличился на 86-й.

- Джорджо Кьеллини — единственный футболист, который остался в составах обеих команд с 2008 года, когда «Ювентус» и «Зенит» впервые сошлись на футбольном поле.

Составы, потери, тактика

- Маттиа Де Шильо, автор голевой передачи на Кулусевски в петербургском матче, не сыграет из-за травмы.

- Вызывает сомнения состояние Моизе Кина, но он бы в любом случае начал игру на скамейке, так как доступна основная связка форвардов — Дибала и Мората.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-4-2): Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кьеза — Дибала, Мората.

- К отсутствию Магомеда Оздоева «Зенит» уже привык, а вот потери Далера Кузяева и Дугласа Сантоса — серьезный удар по команде.

- Малком не выходил на поле две недели, но, возможно, получит игровые минуты в матче против «Ювентуса».

- Данил Круговой перенес болезнь, в конце прошлой недели у защитника была температура, но тест на коронавирус дал отрицательный результат, так что должен быть в строю.

- Вероятно, Сергей Семак повторит модель и состав, который дал результат в матчах со «Спартаком» и «Динамо». То есть Артем Дзюба снова останется на скамейке запасных.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): Крицюк — Чистяков, Ловрен, Ракицкий — Сутормин, Барриос, Вендел, Караваев — Клаудиньо, Мостовой, Азмун.

Прогноз «Соккер.ру»: последние неудачи «Ювентуса» вряд ли на руку «Зениту», «бьянконери» злы на себя и хотят реабилитироваться перед болельщиками. Кажется, на этот раз забьют не один, а целых два гола, но и «Зенит» должен прервать сухую серию в матчах с «Юве», поэтому 2:1 в пользу хозяев.