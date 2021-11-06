«Кальяри» – «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 ноября 2021, 14:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» – «Аталанта» который состоится 6 ноября 2021 года

«Кальяри»

После поражения в трех последних турах чемпионата Италии, «Кальяри» опустился на последнее место в турнирной таблице, набрав всего шесть очков. Коллектив не может оказывать должное сопротивление большинству клубов Серии А, и если ситуация не изменится, то он станет одним из главных претендентов на понижение в классе. В предстоящем матче с «Аталантой», не смогут сыграть сразу шесть игроков, что может повлиять на результат.

1 ноября «Кальяри» уступил на выезде «Болонье» (0:2), а 27 числа на своем поле проиграл «Роме» (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Италии.

«Аталанта»

Клуб из Бергамо старается снова стабильно набирать очки в чемпионате и уже несколько матчей не проигрывает. На данный момент «Аталанта» занимает пятое место с 19 очками, но претендует на более высокие места. Команда параллельно выступает в Лиге Чемпионов и поэтому тренерскому штабу придется правильно распределить нагрузку на футболистов, чтобы избежать большого количества травм.

30 октября «Аталанта» разошлась миром с «Лацио» (2:2), а 27 числа команда на выезде оказалась сильнее «Сампдории» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 6.61

Ничья – 4.76

Победит «Аталанта» – 1.505

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» выиграл только один матч из шести на своем поле за последнее время

«Аталанта» выиграла четыре последних матча у «Кальяри»

Семь из десяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Исходя из статистики личных встреч, можно сделать вывод, что клубы играют аккуратно и не дают много пространства сопернику. Прогнозируем низовой исход в этом поединке.