«Арсенал» – «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Уотфорд», который состоится 7 ноября 2021 года
«Арсенал»
«Канониры» смогли наладить свою игру после провала в начале сезона. Коллектив имеет серию из нескольких матчей без поражений и занимает седьмое место, набрав 17 очков. Болельщики ждут от клуба места в группе лидеров, а для этого необходимо продолжать стабильно набирать очки. Матч с одним из аутсайдеров чемпионата Англии станет хорошим шансом для клуба из Лондона продлить свою успешную серию.
30 октября «Арсенал» выиграл на выезде сложный матч против «Лестера» (2:0), а 26 числа команда на своем поле оказалась сильнее «Лидса» (2:0).
«Уотфорд»
Команда только в этом сезоне вернулась в АПЛ и полностью адаптироваться к турниру ей довольно сложно. Клуб занимает 16 место с 10 очками, что нельзя назвать хорошим результатом. «Уотфорд» выиграл только одну игру из пяти последних в чемпионате Англии, причиной чему могла стать травмы нескольких ведущих игроков. В выездном матче с «Арсеналом» коллектив может устроить даже ничейный результат.
30 октября «Уотфорд» минимально уступил «Саутгемптону» (0:1), а 23 числа неожиданно обыграл на выезде «Эвертон» (5:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.404
- Ничья – 5.19
- Победит «Уотфорд» – 8.24
Статистика
- «Арсенал» не выигрывает уже десять последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют»
- «Арсенал» выиграл пять из шести последних встреч с «Уотфордом»
- Три последних поединка между клубами завершились исходом ТБ 4.5
Прогноз
Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. «Канониры» находятся в отличной физической форме и шансов у гостей очень мало. Предполагаем, что команда из Лондона одержит уверенную победу и заберет три очка.