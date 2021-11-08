Символическая сборная 14-го тура: бенефис «Ростова» и «Сочи», неделя бойцов

1636383618

08 ноября 2021, 18:00

Не только «Урал» не испугался грозного соперника.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Ни один вратарь не был Суперменом, поэтому смотрим, чьи сэйвы повлияли на результат. Песьяков отразил парочку выстрелов «Рубина», но «Ростов» выиграл с разницей в четыре мяча. Помазуна не нагрузили игроки «Зенита». А Шунин спас минимум дважды. Скептик скажет, что игроки «Краснодара» били не лучшим образом. Да, справедливо критикуемый капитан «Динамо» и сам не был спокоен. Но не пропустил в матче, где одна ошибка могла отменить победу.

Защитники

Денис Терентьев («Ростов»)

Отдал голевую передачу и остановил в итоге Кварацхелию. В этом туре отметились сразу два правых латераля, оба из которых могут закрыть оба фланга. Их и определим в основу символического состава, ведь левые защитники так четко не сыграли. Начнем с Дениса, для него это не первый удачный матч последних недель. Помним гол плюс пас против «Арсенала», а теперь помог создать еще один мяч.

Иван Кузьмичев («Урал»)

Команда Шалимова завоевала командную ничью, не индивидуальную. Но если присмотреться, то в центре поля круто сыграл Аугустиняк, а в защите «Урала» сразу два футболиста постоянно участвовали в разрушительных действиях, не пустили Азмуна, Дзюбу и Малкома к забитому мячу и обезопасили Помазуна от лишней работы. Кузьмичем сделал 6 перехватов. Больше, чем все центральные защитники «Зенита» вместе взятые.

Арсен Адамов («Урал») – надежность тура

Клаудиньо извинился перед Адамовым за грубую игру, в результате которой получил заслуженную красную карточку. Но Арсен оказался крепким парнем, стерпел боль и вернулся на поле. В результате получил приз «Игрок матча», ведь сначала наглухо закрыл Дзюбу – Артема найдете в антисборной тура, а потом добавил в разрушении. Пять перехватов, три отбора, четыре выноса от ворот. Сама надежность.

Кирилл Заика («Сочи») – настырность недели

Заика доминировал на правом фланге в матче с ЦСКА . Два гола из четырех не обошлись без его участия. Помимо классной игры против Щенникова и Облякова, Кирилл запомнился нацеленностью на ворота – трижды пробил в направлении Акинфеева. Также не стоит забывать, против кого номинально вышел Заика. Эджуке является главным дриблером лиги, но против «Сочи» сыграл слабо, был заменен.

Полузащитники

Артур Юсупов («Сочи»)

Навыки работы в центре поля помогают Юсупову быть активным в прессинге – отбирает мячи, дерется на втором этаже. Кроме того, разжился на позиции крайнего форварда голевым чутьем. Артур забил третий мяч в РПЛ . Хорошо вписывается в командную игру Федотова, и хотя у тренера есть варианты ведения атак через других футболистов, Юсупов заслуживает места в основе.

Данил Глебов («Ростов») – капитан тура

Зимой за ним придут из Москвы. «Футболистик», как его шутя зовет Карпин, у Кафанова смотрится круто. Агрессивно атакует соперников, совершает немало полезных оборонительных действий. И в атаке тоже умелый молодой мастер. Гол «Спартаку» помним, а против «Рубина» не только забил в концовке, но и помог отличиться настырному Соу. Данил набирает вместе с «Ростовом», а капитанская повязка мотивирует отдельно.

Хорен Байрамян («Ростов»)

На трибунах были родственники Хорена. Не удивительно, что так старался. Впрочем, мотивация у армянского хавбека есть почти всегда. Сравнял счет в раздевалку, помог Алмквисту подтвердить активность забитым мячом. Когда счет стал 3:1, то «Рубин» раскис, начали нервничать. А Байрамян наслаждался удачным матчем против бывшего клуба – три удара, три созданных момента и перехваты мячей.

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Двадцатипятилетний полузащитник самарцев «отвозил» по своему флангу всех, кого встретил. Смещался в центр и направо, попал в каркас ворот Лантратова, а самое главное – создал первый ключевой мяч «Крыльев Советов». Сервели неслучайно благодарил напарника персонально. У Антона энергозатратная игра, поэтому при счете 3:0 вингеру дали отдохнуть. Победа была в кармане, Зиньковский выполнил установку тренера.

Нападающие

Владислав Сарвели («Крылья Советов»)

Отмечаем Соу, но и Сарвели хорош. Снова вся линия атаки Осинькина отработала круто. Сергеев игрой пяткой праздновал вызов в сборную. Ежов забил один из мячей, а Зиньковский создал другой. И дважды отличился голевыми действиями Владислав Сарвели. Атакующий полузащитник, работающий в атаке, отлично чувствует моменты в штрафной площади и замечает напарников.

Матео Касьерра («Сочи») – лучший футболист тура

Прописался в сборной тура, но по собственной «вине». Теперь у колумбийца дубль и две голевые передачи. Разумеется, форвард с такими показателями в нашей основе. Матео является нетипичным по стилю нападающим. У него вроде бы нет невероятной техники. Нет взрывной скорости. Мяч контролирует так, словно вот-вот запутается. Но мягкость игры мешает читать действия Касьерры, и позицию выбирает круто. Всегда борется, одно из открытий сезона, 8 матчей, 7 голов и 3 ассиста.

Главные тренеры

Владимир Федотов («Сочи») и Виталий Кафанов («Ростов»)

Южные команды победили разгромно бывший и нынешний клуб Слуцкого. «Сочи» с «Ростовом» сыграли ровно так, как должны тренерские коллективы. Кафанов ведь работал с «Ростовом» раньше, а Федотов так вовсе олицетворяет успех «Сочи». Оба коллектива заведены, тактические правки вносятся оперативно, соперников разбирают. Победы не были легкими, что тоже говорит в пользу наставников. Если Шалимов удивлялся, почему «Зенит» так слаб, то Федотов и Кафанов встретили сопротивление, но сломали его.

Замена тура. Артем Архипов («Ахмат»)

Провел на поле чуть меньше получаса, но создал два мяча в ворота «Нижнего Новгорода». После его навеса мяч в собственные ворота срезал Печников. А потом Артем выкатил круглого под удар Уткину. Умяров в дерби тоже забил после выхода на замену, но Архипов пошел дальше и победил.

Ин и янь тура. Московское дерби

Никто в матче не сыграл персонально идеально. Ни Умяров, ни Соболев – хотя оба старались. У «Локомотива» пас Камано, но снова шоу перебило стабильность. Зато получилось весело – карточки летали, «Локомотив» ждал победы, а получил ничью. Эмоциональное дерби. Как зрелище порадовало, но однозначных героев нет. Футболисты других команд персонально были ярче.

Очарование недели. Отношение к записным фаворитам