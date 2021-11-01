Разгромленные динамовцы и невезучие спартаковцы. Антисборная 13-го тура РПЛ

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01 ноября 2021, 21:00

Москвичи в абсолютном большинстве.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Шунин пропустил 4 гола в Санкт-Петербурге, но вратарский вклад в фиаско «Динамо» не определяющий, а вот Селихов помог «Спартаку» потерять очки. Заменивший Максименко голкипер отметился несколькими неуверенными действиями, нерасчетливо действовал на выходах и выпускал мяч из рук, а в самой концовке пропустил от Глебова, потому что слишком далеко выдвинулся из ворот. Если бы вратарь занимал оптимальную позицию, «Спартак» дотерпел бы до победы.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Незадолго до перерыва в безобидной ситуации подарил «Крыльям Советов» мяч, а вместе с ним гол и победу, ведь отыграться «Краснодару» было уже не суждено. Опытный защитник допустил грубую оплошность и стал отцом домашнего поражения, которое совершенно точно не входило в планы «быков».

Николай Рассказов («Спартак»)

Не только Селихов и Рассказов виноваты в пропущенном мяче, но их ошибки финальные и фатальные. У «Спартака» ужасная самоорганизация и низкий командный интеллект: Джикия мог выбить мяч дальше, его партнеры не должны были подниматься так высоко и создавать ситуацию для выпада «Ростова». Что же касается Рассказова, то он должен был помешать Глебову нанести удар. Любой ценой. Даже если бы нарушил правила и получил красную карточку, оказался бы молодцом. Николай предпочел сыграть роль почетного эскорта и заслужил очередную порцию критики.

Иван Ордец («Динамо»)

«Динамо» совершило скачок в развитии, но чтобы конкурировать с «Зенитом» лицом к лицу и на дистанции, «бело-голубым» необходимо точечное усиление. Приобретение еще одного сильного центрального защитника — стратегически важная задача, ведь Иван Ордец не готов к работе на высоких скоростях, а нередкие технические ошибки обходятся команде очень дорого. В Петербурге пропустили ранний мяч в результате неловких действий украинца.

Айртон («Спартак»)

Допускаю, что Айртона неправильно используют, потому что в «Спартаке» разучился играть не только он, а еще несколько футболистов. Казалось бы, взрывной и выносливый бразилец должен прожигать бровку бесконечными рывками, но Айртон плохо бежит, чаще стоит с мячом в ногах, не зная, что предпринять. По части оборонительной работы всегда был ужасен, но Тедеско использовал сильные качества бразильца, а Витория этого не делает.

Полузащитники

Николай Калинский («Нижний Новгород»)

Калинский иногда выдает приличные матчи, но не впервые играет так, как против «Локомотива». Центральный полузащитник должен был останавливать атаки гостей, а не способствовать их развитию, да и Жемалетдинов издевательски легко убрал Николая с пути перед тем, как сравнял счет.

Виктор Классон («Краснодар»)

В первом тайме Классон забил, но его гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда у Кордобы. Досадное обстоятельство вмешалось, но решение арбитров справедливое. Швед и до этого не был слишком активен, а после отмененного гола совсем приуныл. Согласно статистике, у Виктора один удар за игру, который на самом деле и ударом-то назвать сложно. Не день Классона и «Краснодара».

Квинси Промес («Спартак»)

Лидер атак «Спартак» выглядел активнее, чаще встречался с мячом и бил по воротам, но выхлоп тот же — нулевой. Голландец ужасно выглядит технически, теряет мячи на ровном месте и срывает удары, которыми прежний Квинси сорвал бы сетку с ворот. Фирменным знаком стали передачи мимо партнеров, у Промеса только 57% точных передач в игре с «Ростовом». От Квинси, который влюбил в себя спартаковских фанатов, осталось только имя.

Нападающие

Денис Макаров («Динамо»)

Еще один амбассадор бесполезной активности представляет «Динамо». Макаров в матче с «Зенитом» стал самым бьющим футболистом своей команды — шесть из пятнадцати ударов на счету вингера. А вспомнить особенно нечего, если вы не коллекционируете промахи. Денис играет отдельно от команды, в таких игроках есть смысл лишь в том случае, если они создают моменты и голы из ничего. Макаров же только и делает, что портит потенциально опасные атаки «Динамо» поспешными действиями.

Джордан Ларссон («Спартак»)

Думаю, швед уже забронировал себе место в антисборной РПЛ по итогам первого круга, ведь от матча к матчу ничего не меняется: Ларссон играет, как в первых матчах за «Спартак» при Кононове, когда местные эксперты его за футболиста не считали. Нынешний провал Джордана куда драматичнее, ведь он показал, как круто умеет играть, на него делалась большая ставка, оказавшаяся пшиком.

Джирано Керк («Локомотив»)

В отсутствие Смолова сыграл на острие атаки, где растерялся и растворился. У Джирано 7 точных передач за 90 минут против «Нижнего Новгорода», что подчеркивает низкий уровень его вовлеченности в игру «Локо», да 50% брака в исполнении технических элементов красноречивы.

Тренер

Руй Витория («Спартак»)

Шварц крупно проиграл «Зениту», но у него был смелый план и ничья по итогам трех четвертей матча. При Витории «Спартак» выглядит стабильно ужасно, его футбол — сплошное мучение. Португалец удачно попал под паттерн «плохое руководство — хороший тренер», но пора признать, что ошибки Федуна, демарш Попова и ядовитые стрелы Заремы не оправдывают Руя, который выиграл только 3 из 10 домашних матчей со «Спартаком».