ГлавнаяБлогиСимволические антисборныеСимволические сборныеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Разгромленные динамовцы и невезучие спартаковцы. Антисборная 13-го тура РПЛ

01 ноября 2021, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Селихов Александр
Селихов Александр
Вратарь
Ларссон Джордан
Ларссон Джордан
Нападающий
00:00 / 00:00

Москвичи в абсолютном большинстве.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Шунин пропустил 4 гола в Санкт-Петербурге, но вратарский вклад в фиаско «Динамо» не определяющий, а вот Селихов помог «Спартаку» потерять очки. Заменивший Максименко голкипер отметился несколькими неуверенными действиями, нерасчетливо действовал на выходах и выпускал мяч из рук, а в самой концовке пропустил от Глебова, потому что слишком далеко выдвинулся из ворот. Если бы вратарь занимал оптимальную позицию, «Спартак» дотерпел бы до победы.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Незадолго до перерыва в безобидной ситуации подарил «Крыльям Советов» мяч, а вместе с ним гол и победу, ведь отыграться «Краснодару» было уже не суждено. Опытный защитник допустил грубую оплошность и стал отцом домашнего поражения, которое совершенно точно не входило в планы «быков».

Николай Рассказов («Спартак»)

Не только Селихов и Рассказов виноваты в пропущенном мяче, но их ошибки финальные и фатальные. У «Спартака» ужасная самоорганизация и низкий командный интеллект: Джикия мог выбить мяч дальше, его партнеры не должны были подниматься так высоко и создавать ситуацию для выпада «Ростова». Что же касается Рассказова, то он должен был помешать Глебову нанести удар. Любой ценой. Даже если бы нарушил правила и получил красную карточку, оказался бы молодцом. Николай предпочел сыграть роль почетного эскорта и заслужил очередную порцию критики.

Иван Ордец («Динамо»)

«Динамо» совершило скачок в развитии, но чтобы конкурировать с «Зенитом» лицом к лицу и на дистанции, «бело-голубым» необходимо точечное усиление. Приобретение еще одного сильного центрального защитника — стратегически важная задача, ведь Иван Ордец не готов к работе на высоких скоростях, а нередкие технические ошибки обходятся команде очень дорого. В Петербурге пропустили ранний мяч в результате неловких действий украинца.

Айртон («Спартак»)

Допускаю, что Айртона неправильно используют, потому что в «Спартаке» разучился играть не только он, а еще несколько футболистов. Казалось бы, взрывной и выносливый бразилец должен прожигать бровку бесконечными рывками, но Айртон плохо бежит, чаще стоит с мячом в ногах, не зная, что предпринять. По части оборонительной работы всегда был ужасен, но Тедеско использовал сильные качества бразильца, а Витория этого не делает.

Полузащитники

Николай Калинский («Нижний Новгород»)

Калинский иногда выдает приличные матчи, но не впервые играет так, как против «Локомотива». Центральный полузащитник должен был останавливать атаки гостей, а не способствовать их развитию, да и Жемалетдинов издевательски легко убрал Николая с пути перед тем, как сравнял счет.

Виктор Классон («Краснодар»)

В первом тайме Классон забил, но его гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда у Кордобы. Досадное обстоятельство вмешалось, но решение арбитров справедливое. Швед и до этого не был слишком активен, а после отмененного гола совсем приуныл. Согласно статистике, у Виктора один удар за игру, который на самом деле и ударом-то назвать сложно. Не день Классона и «Краснодара».

Квинси Промес («Спартак»)

Лидер атак «Спартак» выглядел активнее, чаще встречался с мячом и бил по воротам, но выхлоп тот же — нулевой. Голландец ужасно выглядит технически, теряет мячи на ровном месте и срывает удары, которыми прежний Квинси сорвал бы сетку с ворот. Фирменным знаком стали передачи мимо партнеров, у Промеса только 57% точных передач в игре с «Ростовом». От Квинси, который влюбил в себя спартаковских фанатов, осталось только имя.

Нападающие

Денис Макаров («Динамо»)

Еще один амбассадор бесполезной активности представляет «Динамо». Макаров в матче с «Зенитом» стал самым бьющим футболистом своей команды — шесть из пятнадцати ударов на счету вингера. А вспомнить особенно нечего, если вы не коллекционируете промахи. Денис играет отдельно от команды, в таких игроках есть смысл лишь в том случае, если они создают моменты и голы из ничего. Макаров же только и делает, что портит потенциально опасные атаки «Динамо» поспешными действиями.

Джордан Ларссон («Спартак»)

Думаю, швед уже забронировал себе место в антисборной РПЛ по итогам первого круга, ведь от матча к матчу ничего не меняется: Ларссон играет, как в первых матчах за «Спартак» при Кононове, когда местные эксперты его за футболиста не считали. Нынешний провал Джордана куда драматичнее, ведь он показал, как круто умеет играть, на него делалась большая ставка, оказавшаяся пшиком.

Джирано Керк («Локомотив»)

В отсутствие Смолова сыграл на острие атаки, где растерялся и растворился. У Джирано 7 точных передач за 90 минут против «Нижнего Новгорода», что подчеркивает низкий уровень его вовлеченности в игру «Локо», да 50% брака в исполнении технических элементов красноречивы.

Тренер

Руй Витория («Спартак»)

Шварц крупно проиграл «Зениту», но у него был смелый план и ничья по итогам трех четвертей матча. При Витории «Спартак» выглядит стабильно ужасно, его футбол — сплошное мучение. Португалец удачно попал под паттерн «плохое руководство — хороший тренер», но пора признать, что ошибки Федуна, демарш Попова и ядовитые стрелы Заремы не оправдывают Руя, который выиграл только 3 из 10 домашних матчей со «Спартаком».

Символическая сборная 16-го тура: неудержимые Шиманьски, Кабелла и Хлусевич
Вчера, 15:57Вадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии3
Антисборная 16-го тура РПЛ. Бенефис Рассказова и ОМОНа, весельчаки из «Спартака» и «Локомотива»
Вчера, 10:55Вадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Дерзкие динамовцы, забивной Агаларов, новички «Зенита» и «Сочи». Лучшие игроки первого круга РПЛ-2021/22
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Антисборная 15-го тура: арбитры, два Заболотных и авторы четырёх красных карточек
22 ноябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Символическая сборная 15-го тура РПЛ: вихрь «Динамо», двойной агент Агаларов и пятка Дзюбы
22 ноябряСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии11
Дарья Карпина высказалась о словах своего мужа о возможном уходе из сборной
16 ноября Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 ноября в 19:11
    ASSminog12
    ASSminog12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    02 ноября в 17:43
      санек002
      санек002 ответ njc 595 (комментарий удален) (раскрыть)
      02 ноября в 16:48
      смотри выше!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ njc 595 (комментарий удален) (раскрыть)
      02 ноября в 15:12
      Бюджет Газпрома и названных тобой контор несопоставимы. И второе. Тот контракт, который ему предложил Газпром и на который он согласился не потянет в РФ никто. Госденьги не имеют ограничения по размеру.
      alex-dsi
      alex-dsi
      02 ноября в 12:03
      Не знаю.. вратарь должен быть Синицын... онотковенно привез проигрыш НН...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      02 ноября в 11:43
      Автор мог бы включить в сборную Чалова (2 голевых момента запорол и был заменён). Я не против.))).
      санек002
      санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      02 ноября в 09:42
      этого уже не будет!0-3 в лучшем случае!
      санек002
      санек002 ответ njc 595 (комментарий удален) (раскрыть)
      02 ноября в 09:41
      еще раз повторяю!это не зенит!сборная денежных мешков!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ kyxy (раскрыть)
      02 ноября в 09:29
      А эти оба уже юные инвалиды? Похоже на то, осталось юного реброва поставить
      kyxy
      kyxy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      02 ноября в 08:24
      Смотри чтобы ваш инвалид под уколами не залетел в эту сборную
      d_fincher
      d_fincher
      02 ноября в 06:06, ред.
      Что такое надо сделать, чтобы не 1 и не 2 игрока твоей команды оказались в антисборной, а аж шесть? Просто сыграть вничью.

      Предвзятость как она есть.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      01 ноября в 22:29
      Аж 6 спартачей в сборной! Круто. По-моему 6 в этом сезоне из одной команды не было. И главное место вратаря застолбили за собой никому не отдают. В следующем туре с Локо Максипенкин огребет полдесятка, или полдюжины?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
      01 ноября в 22:27
      А ты не хочешь сравнить соперников Спартака и Динамо? Или для тебя Ростов и Зенит одного поля ягода. Не забывай футбольную истину. Каждая команда играет так, как позволяет ей играть соперник. Так что ты не прав. Я бы еще и Зобнина добавил.
      амурец
      амурец
      01 ноября в 22:26
      Не совсем объективно
      Alexnvr
      Alexnvr
      01 ноября в 22:16
      Тоже немного с автором не согласен. Классон, Кабэллья не смогли понять в какой футбол хочет играть Ханчарэнко (который должен быть уволен (с)). Почему при других тренерах они играли, а сейчас их видно не было. Может дело не в игроках? Ханчарэнка это 2 шага назад в Краснодаре.
      Александр Чистяков
      Александр Чистяков ответ stanichnik (раскрыть)
      01 ноября в 22:04
      10 домашних матчей - во всех турнирах
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 ноября в 21:54
      Да ну, предвзято
      stanichnik
      stanichnik
      01 ноября в 21:42
      .....не оправдывают Руя, который выиграл только 3 из 10 домашних матчей со «Спартаком».
      ===================================================================
      Наберусь наглости и возражу автору, Спартак провёл семь домашних поединков в РПЛ в этом чемпионате, а не десять и, если уж сравнивать Спартак и Динамо, то у подопечных Шварца тоже всего три домашние победы, зато в пассиве два поражения от дебютантов этого первенства от Крыльев Советов и Нижнего Новгорода, так что Шварца тоже есть за что критиковать, тем более за крупный проигрыш чемпиону. Два представителя Динамо в антисборной ещё мало, как минимум должно быть поровну со Спартаком.
      YVG
      YVG
      01 ноября в 21:19
      Весь спартак должен быть, динамовцы хоть играли.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100