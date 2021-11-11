Англия – Албания. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 ноября 2021, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Англия – Албания, который состоится 12 ноября 2021 года

Англия

Сборная Англии практически обеспечила себе первое место в группе, но чтобы закрепить успех, коллективу необходимо еще набрать несколько очков. Команда набрала 20 очков за восемь туров и имеет разницу забитых пропущенных мячей (24:3), что является отличным результатом. Матч с Албанией будет интересным и напряженным, ведь соперник англичан также имеет шансы попасть в плей-офф квалификации.

12 октября Англия разошлась миром с Венгрией (1:1), а девятого числа команда разгромила Андорру (5:0).

Албания

За последние годы команда Албании значительно улучшила свои результаты и стала качественной боеспособной единицей. Перед началом очередного тура команда идет на третьем месте с 15 очками и имеет теоретическую возможность пробиться на вторую позицию, но сделать это будет очень сложно из-за турнирного календаря главного соперника Польши, которая сыграет с Андоррой и вероятно наберет максимум очков. Албании нужно совершить маленькое чудо и победить Англию на выезде, чтобы остаться в борьбе за плей-офф.

12 октября Албания проиграла важный матч на своем поле с Польшей (0:1), а девятого октября обыграла на выезде Венгрию (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.108

Ничья – 10.14

Победит Албания – 27.81

Статистика

Англия проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах, а Албания потерпела четыре поражения

Семь из десяти последних матчей Албании завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Англия выиграла пять последних поединков с Албанией

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Англии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.757. Родоначальники футбола в случае победы смогут гарантировать себе первое место, поэтому недооценки соперника и экспериментальных составов в матче не будет. Прогнозируем уверенную победу хозяев.